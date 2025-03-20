Греция – Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 20.03.25

Стыковые матчи Лиги Наций. Первый матч

20 марта. 21:45. Пирей. "Георгиос Караискакис"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 8

Лига Наций возвращается стыковыми матчами. Сборная Греции будет принимать в Пирее сборную Шотландии в рамках первого матча противостояния за место в дивизионе А. Это будет первая игра между командами за 30 лет, ведь последний раз сборные встречались между собой в квалификации к Евро-1996.

Новости Греции

В прошлом году сборная Греции провела почти идеальный групповой этап в дивизионе B Лиги Наций, финишировав второй в группе 2 с Англией, Ирландией и Финляндией. Команда Ивана Йовановича создала серьезную конкуренцию Англии в борьбе за автоматический выход в дивизион А.

Если подробнее оценивать матчи группового этапа, то можно увидеть, что греки стартовали с четырех побед подряд, обыграв Финляндию (3:0), дважды Ирландию с одинаковым счетом - 2:0. Но отдельного внимания, конечно, требует матч на "Уэмбли" против сборной Англии, где Греция одержала впечатляющую победу (2:1), забив на последних секундах компенсированного ко второму тайму времени, но затем они уступили Англии в Афинах со счетом 0:3. А уже через несколько дней греки завершили групповой этап победой над Финляндией (2:0).

Таким образом Греция добыла 15 из 18 возможных очков, но заняла второе место, уступив сборной Англии, которая также набрала 15 очков, по разнице забитых и пропущенных. Теперь же подопечных Йовановича будет ждать противостояние с шотландцами.

Новости Шотландии

Что касается сборной Шотландии, то в прошлом году она играла в дивизионе А, финишировав третьей в группе 1 с Португалией, Хорватией и Польшей. Команда Стива Кларка избежала вылета в последнем туре группового этапа.

Если оценить матчи группового этапа немного подробнее, то можно увидеть, что шотландцы начали его просто провально, проиграв первые три поединка против Польши (2:3), Португалии (1:2) и Хорватии (1:2). Но подопечных Кларка спас второй круг.

Первый балл в группе шотландцы добыли против Португалии, сыграв с лидером квартета вничью (0:0). Шотландия находилась на дне таблицы и рисковала вылететь в дивизион B, но Джон Макгинн, выйдя на замену, забил победный гол в матче против Хорватии (1:0). Впоследствии тот же Макгинн открыл счет в матче с Польшей, а Эндрю Робертсон оформил победный гол в компенсированное время. Таким образом Шотландия сохранила третье место в группе и теперь будет защищать свое право остаться в дивизионе А в противостоянии с греками.

Личные встречи

16.08.95 ЕКВ Шотландия — Греция 1:0

18.12.94 ЕКВ Греция — Шотландия 1:0

Цифры и факты

Греция выиграла шесть из последних семи матчей, забивая по крайней мере дважды в каждом случае;

Греция одержала 9 побед в 13 последних домашних поединках;

Шотландия проиграла 6 из последних 9 выездных матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед стыковыми матчами сборная Шотландии понесла серьезную потерю – молодой вингер Бен Доук пропустит оба матча из-за травмы бедра. Из-за дисквалификации этот матч также пропустит Райан Кристи.

Что касается Греции, то у них также есть одна серьезная потеря. Подопечные Йовановича остались без своего капитана Анастасиоса Бакасетаса, который сейчас травмирован.

Греция, 4-2-3-1: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Цимикас — Манталос, Сиопис — Масурас, Пелкас, Цолис — Павлидис

Шотландия, 3-4-2-1: Гордон — Суттар, Хенли, Тирни — Ралстон, Гилмор, Маклин, Робертсон — Мактоминей, Макгинн — Адама

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Грецией и Шотландией от UA-Футбол

Победа Греции. Ставки будут высокими для обеих команд, поскольку они стремятся получить преимущество в этом напряженном противостоянии. Однако Шотландия имеет проблемы в гостевых матчах, поэтому прогнозируем, что Греция воспользуется фактором домашнего поля.

К тому же Англия, Франция и Нидерланды – единственные команды, которые забивали Греции на ее поле с июня 2023 года, поэтому можно предположить сухую победу хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.