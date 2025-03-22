Португалия - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. 21:45. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: Мегого Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Португалия" - "Дания" Смотреть трансляцию

В воскресенье, 23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций между "Португалией" и "Данией". В первом матче команда Роберто Мартинеса уступила с минимальным счетом 0:1. Датчанам необходимо удержать преимущество чтобы выйти в полуфинал соревнований.

Новости Португалии

Португальцы подходят к этому матчу в качестве аутсайдеров, так как уже имеют пропущенный мяч. В первой встрече команда большую часть матча владела мячом, но это не дало желаемых результатов.

Подопечные Мартинеса продемонстрировали великолепную игру в групповом раунде, набрав 14 очков благодаря 4 победам и 2 ничьим.

Португалии необходимо делать работу над ошибками и отыгрываться за досадное поражение, добавив ударов по воротам и улучшив игру в защите.

Новости Дании

Датчане довольно неплохо провели первую встречу и могут увеличить преимущество над соперником. В домашнем матче команда показала великолепную игру, доминируя над соперником на протяжении всего матча. Также подопечные Брайана Римера могли удвоить свое преимущество, однако Кристиан Эриксен не смог реализовать 11-метровый.

В целом команда показала дисциплинированную оборону и отличную игру в атаке, не дав Криштиану Роналду и компании ни одного анса на победу.

В плей-офф Дания вышла со второго места в группе, набрав лишь 8 очков, благодаря 2 победам, 2 ничьим и 2 поражениям. В целом у датчан только 4 поражения в последних 23 матчах.

Личные встречи

20.03.25 Дания - Португалия 1:0 (Лига наций УЕФА)

08.10.15 Португалия - Дания 1:0 (Квалификация к Евро-2016)

14.10.14 Дания - Португалия 0:1 (Квалификация к Евро-2016)

13.06.12 Дания - Португалия 2:3 (Евро-2012)

11.10.11 Дания - Португалия 2:1 (Квалификация к Евро-2012)

Цифры и факты

Португалия пропускала меньше 2.5 голов в последних 3 матчах против Дании во всех турнирах.

В последних 23 матчах Дания проиграла лишь в 4 встречах.

Дания последний раз побеждала Португалию 11 октября 2011 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая ситуация "Португальцев" просто идеальная. Команда подходит к матчу без травмированных игроков и может рассчитывать на всю основу.

Что касается датчан, то у них ситуация не очень и Брайан Ример не может рассчитывать на форвардов Юссуфа Поульсена и Каспера Дольберга. Также эту игру пропустят полузащитник Гейбьерг Пьер-Эмиль и защитник Александер Ба.

Португалия, 4-3-3: Кошта - Далот, Диаш, Вейга, Мендеш - Фернандеш, Витинья, Невеш - Нету, Роналду, Леау

Дания, 4-3-3: Шмейхель - Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Меле - Норгор, Юльманн, Эриксен - Линдстром, Хойлунд, Дамсгор

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Португалией" и "Данией" от UA-Футбол

П1 - 1:0. Хотя датчане и выиграли первый матч, однако команда имеет 4 травмированных игрока, что может усложнить выбор игроков на второй тайм. Португалии же необходимо отыгрываться за поражение и бороться за путевку в полуфинал.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.