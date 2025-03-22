Шотландия – Греция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.03.25

Стыковые матчи Лиги Наций. Ответный матч

23 марта. 19:00. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

В Глазго состоится ответный матч между сборными Шотландии и Греции. Хозяева поля попытаются удержать минимальное преимущество, которое они получили в первом матче в Пирее, чтобы остаться в дивизионе А Лиги Наций. Но удастся ли им это сделать?

Новости Шотландии

Подопечные Стива Кларка подходят к этому матчу с отличным настроением, ведь в четверг им удалось победить греков в гостевом матче. Судьбу поединка решил реализованный пенальти Скотта Макктоминея, который он сам и заработал. После этого у шотландцев была только одна задача – удержать преимущество, и им это удалось. Сейчас задача не изменилась, теперь им надо сделать то же самое, но уже в домашних стенах.

Отдельно напомним, через что Шотландия прошла на групповом этапе. А там она финишировала третьей в группе А1 с Португалией, Хорватией и Польшей. Команда Стива Кларка проиграла первые три поединка против Польши (2:3), Португалии (1:2) и Хорватии (1:2). Но их спас второй круг. Первый балл в группе шотландцы добыли против Португалии, сыграв с лидером квартета вничью (0:0). После этого они одержали минимальную победу в матче против Хорватии (1:0). Впоследствии они обыграли и поляков (2:1).

Новости Греции

Как вы могли догадаться, подопечные Ивана Йовановича подходят к этому матчу не слишком счастливыми, ведь они допустили поражение в домашних стенах. На самом деле нельзя сказать, что они провели какой-то провальный матч, но если основная угроза в атаке идет от 17-летнего дебютанта – Константиноса Карецаса, то хочется задать несколько вопросов. Однако, возможно, именно этот молодой юноша и станет ключом к успеху греков в ответном матче, но одно можно сказать точно – если они не улучшат свою реализацию, то с мечтами о выступлениях в дивизионе А можно попрощаться.

Конечно, выступления греков на групповом этапе мы также вспомним. А они были почти идеальными, ведь греки финишировали вторыми в группе В2 с Англией, Ирландией и Финляндией. Подопечные Йовановича стартовали с четырех побед подряд, обыграв Финляндию (3:0), дважды Ирландию с одинаковым счетом – 2:0. И, конечно, была впечатляющая победа на последних минутах (2:1) против Англии на "Уэмбли", но затем они уступили Англии в Афинах со счетом 0:3. Через несколько дней греки завершили групповой этап победой над Финляндией (2:0). После таких результатов, очевидно, грекам хотелось бы попробовать свои силы и в дивизионе А, однако пока все зависит от матча в Глазго.

Личные встречи

20.03.25 ЛН Греция – Шотландия 0:1

16.08.95 ЕКВ Шотландия – Греция 1:0

18.12.94 ЕКВ Греция – Шотландия 1:0

Цифры и факты

В четырех из пяти последних матчей Шотландии на "Хэмпден Парк" было забито менее трех голов;

Греция одержала победу в каждом из последних трех выездных матчей Лиги Наций;

Шотландия проиграла лишь три из последних 14 домашних матчей;

В трех из последних пяти матчей Шотландии хотя бы одна команда не смогла забить.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Райан Кристи пропустил первый матч из-за дисквалификации, но теперь Стив Кларк может рассчитывать на помощь полузащитника.

Что касается Греции, то Манолис Сиопис не сможет сыграть в этом матче из-за перебора желтых карточек.

Шотландия, 4-2-3-1: Гордон — Ралстон, Суттар, Хенли, Робертсон — Гилмор, Маклин — Макгинн, Мактоминей, Фергюсон — Адамс

Греция, 4-2-3-1: Цолакис — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Цимикас — Зафейрис, Манталос — Карецас, Константелиас, Цолис — Павлидис

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Шотландией и Грецией от UA-Футбол

ТМ(2.5). Как и в первом матче между этими командами, игра должна быть напряженная. Шотландия сумела сохранить ворота "сухими" в Пирее, но дома подопечные Кларка вряд ли закроются в глухой обороне, однако осторожной игры от них все-таки стоит ожидать. Греция же, имея необходимость отыгрываться, безусловно, сосредоточится на атаке. И, возможно, на этот раз им повезет даже чуть больше, но слишком результативным этот матч не будет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.