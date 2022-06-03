Франция - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 3.06.2022

Лига наций. 1-я группа. 1-й тур

3 июня. Париж. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Дания

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Футбол 2

Победитель минувшей Лиги наций Франция начнет защиту титула матчем против Дании - пожалуй, самого прогрессирующего середняка европейского футбола.

Также в квартете присутствуют Австрия и Хорватия, так что французам, можно сказать, повезло - топов в соперниках нет, и надо просто шесть раз выйти и доказать свое превосходство в классе. А, ну и еще с билетами не натупить, а то на "Стад де Франс" всякое бывает - на второй раз УЕФА может и наказать.

Франция

Можем уверенно сказать, что Франция переродилась после матча с Украиной. Помните 1:1 с гениальным голом Шапаренко? Вот после них команда Дидье Дешама поехала на Лигу наций, выиграла ее и с тех пор феерит.

Казахстан, ЮАР и даже Кот-д’Ивуар - соперники не очень, но раньше и со слабаками у французов не шло. Теперь же у "Ле Бле" появился кураж, огонь в глазах - они реже страдают и чаще играют в охотку. Дешам нашел нужную схему, соединив братьев Эрнандес на левом фланге обороны; Бензема и Мбаппе почувствовали друг друга; Гризманн органичен в роли даже не "десятки", а очень атакующей "восьмерки".

Если вся эта братия сыграет, как умеет, то Дании будет архисложно. Даже со всеми своими спадами формы Франция проиграла дома лишь раз за 4 года. Но есть и нюанс - на сей раз не будет Дешама, у которого умер отец. Кто знает, как все пойдет без тренера?

Endeuillé suite au décès de son père, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc du Stade de France pour le match des Bleus demain. #FRADAN pic.twitter.com/4kMJn00huE — Instant Foot (@lnstantFoot) June 2, 2022

Дания

У скандинавов очень сильная текущая форма - они буквально пролетали сквозь отборы на Евро-2020 и ЧМ-2022. Особенно впечатлила последняя кампания - 9 побед из 9, и лишь затем датчане позволили себе оступиться.

Порадовала команда и на Евро - наверное, в полуфинале с Англией за нее болела вся Европа, кроме самих англичан. Все в итоге решило картинное падение Рахима Стерлинга - надеемся, что завтра обойдется без этого. У Дании быстрые фланги, умный центр поля, куда после сердечного приступа вернулся Эриксен; в центре нападения - живая машина Дольберг. Они могут создать проблемы даже Франции.

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Единственный нюанс - для этого надо еще чуть-чуть прибавить. Начиная с 2020 года, датчане проиграли 7 матчей, из которых 4 - Бельгии. Это значит только одно - с топами им пока тяжело. Впрочем, кто сказал, что так будет всегда?

Франция - Дания: статистика личных встреч

Дания вообще никогда не побеждала Францию на ее поле, представьте себе. При этом последняя победа викингов над "Ле Бле" в целом случилась на ЧМ-2002 - забивали Роммедаль и Томассон.

С тех пор - 4 матча, в которых Франция трижды победила, а на ЧМ-2018 расписала с северянами скучную сухую ничью.

Франция - Дания: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Последние матчи Дании

Ориентировочные составы

У французов отмечаем только отсутствие в составе травмированного Поля Погба - скорее всего, его заменит Орельен Чуамени, который вот-вот перейдет в "Реал".

У датчан главная потеря - это Симон Кьяер; защитник он, может, и уязвимый, зато капитан просто идеальный. Без него будет сложно.

Франция: Льорис - Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес - Павар, Канте, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Бензема

Дания: Шмейхель - Васс, Кристенсен, Вестергор, Меле - Хейбьерг, Дилейни, Эриксен - Сков, Дольберг, Поульсен

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Франция - Дания: ставки и коэффициенты

Франция - Дания: прогноз от UA-Футбол

Вообще велик соблазн просто зарядить на победу фаворита, но там коэффициенты скромные. Поэтому давайте-ка поверим, что Дания еще раз подтвердит свое реноме умело атакующей команды и пробьет французскую оборону.

Наш выбор - "обе забьют". БК предлагают его с коэффициентами 2,0-2,1.