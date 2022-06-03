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Франция - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 3.06.2022

Лига наций
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Чемпион начинает защиту титула

Франция - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 3.06.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos - FIFA/FIFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. 1-я группа. 1-й тур
3 июня. Париж. "Стад де Франс"
Франция 21:45 Дания
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: Футбол 2

Победитель минувшей Лиги наций Франция начнет защиту титула матчем против Дании - пожалуй, самого прогрессирующего середняка европейского футбола.

Также в квартете присутствуют Австрия и Хорватия, так что французам, можно сказать, повезло - топов в соперниках нет, и надо просто шесть раз выйти и доказать свое превосходство в классе. А, ну и еще с билетами не натупить, а то на "Стад де Франс" всякое бывает - на второй раз УЕФА может и наказать.

Франция

Можем уверенно сказать, что Франция переродилась после матча с Украиной. Помните 1:1 с гениальным голом Шапаренко? Вот после них команда Дидье Дешама поехала на Лигу наций, выиграла ее и с тех пор феерит.

Казахстан, ЮАР и даже Кот-д’Ивуар - соперники не очень, но раньше и со слабаками у французов не шло. Теперь же у "Ле Бле" появился кураж, огонь в глазах - они реже страдают и чаще играют в охотку. Дешам нашел нужную схему, соединив братьев Эрнандес на левом фланге обороны; Бензема и Мбаппе почувствовали друг друга; Гризманн органичен в роли даже не "десятки", а очень атакующей "восьмерки".

Если вся эта братия сыграет, как умеет, то Дании будет архисложно. Даже со всеми своими спадами формы Франция проиграла дома лишь раз за 4 года. Но есть и нюанс - на сей раз не будет Дешама, у которого умер отец. Кто знает, как все пойдет без тренера?

Дания

У скандинавов очень сильная текущая форма - они буквально пролетали сквозь отборы на Евро-2020 и ЧМ-2022. Особенно впечатлила последняя кампания - 9 побед из 9, и лишь затем датчане позволили себе оступиться.

Порадовала команда и на Евро - наверное, в полуфинале с Англией за нее болела вся Европа, кроме самих англичан. Все в итоге решило картинное падение Рахима Стерлинга - надеемся, что завтра обойдется без этого. У Дании быстрые фланги, умный центр поля, куда после сердечного приступа вернулся Эриксен; в центре нападения - живая машина Дольберг. Они могут создать проблемы даже Франции.

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Единственный нюанс - для этого надо еще чуть-чуть прибавить. Начиная с 2020 года, датчане проиграли 7 матчей, из которых 4 - Бельгии. Это значит только одно - с топами им пока тяжело. Впрочем, кто сказал, что так будет всегда?

Франция - Дания: статистика личных встреч

Дания вообще никогда не побеждала Францию на ее поле, представьте себе. При этом последняя победа викингов над "Ле Бле" в целом случилась на ЧМ-2002 - забивали Роммедаль и Томассон.

С тех пор - 4 матча, в которых Франция трижды победила, а на ЧМ-2018 расписала с северянами скучную сухую ничью.

Франция - Дания: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Франция - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 3.06.2022 - изображение 1

Последние матчи Дании

Франция - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 3.06.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У французов отмечаем только отсутствие в составе травмированного Поля Погба - скорее всего, его заменит Орельен Чуамени, который вот-вот перейдет в "Реал".

У датчан главная потеря - это Симон Кьяер; защитник он, может, и уязвимый, зато капитан просто идеальный. Без него будет сложно.

Франция: Льорис - Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес - Павар, Канте, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Бензема

Дания: Шмейхель - Васс, Кристенсен, Вестергор, Меле - Хейбьерг, Дилейни, Эриксен - Сков, Дольберг, Поульсен

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Франция - Дания: ставки и коэффициенты

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Франция - Дания: прогноз от UA-Футбол

Вообще велик соблазн просто зарядить на победу фаворита, но там коэффициенты скромные. Поэтому давайте-ка поверим, что Дания еще раз подтвердит свое реноме умело атакующей команды и пробьет французскую оборону.

Наш выбор - "обе забьют". БК предлагают его с коэффициентами 2,0-2,1.

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