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Хорватия – Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 03.06.22
Команды открывают для себя серию июньских поединков
фото - hns-cff.hr/
Лига наций
Группа А, первый тур
3 июня, 21:45. "Градские врт" (Осиек)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Прямая трансляция: OLL.tv
Оба сегодняшних соперника – крепкие середнячки. Каждый имеет в своем составе хороших игроков, звезд и даже по одному действующему победителю Лиги чемпионов. Но вот один коллектив находится чуть-чуть выше, а другой еще не дотягивает до уровня первого. Подтвердятся ли их реноме после финального свистка?
Хорватия
"Шашечные" еще непосредственно в классическом отборе решили вопрос своей путевки на Чемпионат мира в Катаре, поэтому сегодня будет их первый официальный матч в этом году. Мартовскую международную паузу они провели в товарищеском стиле, сыграв два спарринга. Интересно, что они состоялись в Катаре – хорошая подготовка для ментальной акклиматизации непосредственно на месте проведения Мундиаля.
В первой встрече была более-менее спокойная ничья со Словенией, а вот во втором поединке против Болгарии красок было больше: два удаления, эмоциональность с обеих сторон и волевая победа хорватов. Теперь нужно врываться в ритм официальных игр Лиги наций. В прошлом розыгрыше турнира "шашечные" едва сохранили себе прописку в дивизионе А, только по разнице забитых-пропущенных опередив Швецию. Нужно набирать очки из первых туров, чтобы претендовать больше, чем на борьбу за выживание.
Кадры хозяев
Модрич все еще в сборной – главное украшение хорватского коллектива. Партнеры поздравили Луку с победой в Лиге чемпионов, и теперь Модрич готов зажигать и в шашечной футболке. Собственно, он не единственная звезда команды, ведь Перишич, Крамарич, Ребич или Брозович тоже выступают на хорошем уровне.
Team captain @lukamodric10 celebrated another @ChampionsLeague title with his #Croatia teammates in Osijek! ????????— HNS (@HNS_CFF) June 2, 2022
???????????????????? Congrats, Luka!#Family #UCL #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/ZhnhInZt0v
Австрия
А вот австрийцы уже играли в официальном матче в этом году. Подопечные тогда еще Франко Фоды в марте проиграли Уэльсу в рамках полуфинала плей-офф отбора на Чемпионат мира. В первую очередь “Das Team” уступала сопернику в скорости и интенсивности, из-за чего уже на 51 минуте валлийцы вели со счетом 2:0. Потом австрийцы поджали и смогли даже сократить отрыв, но в конце концов заслуженно вылетели из борьбы за путевку на Мундиаль.
Фода провел еще товарищескую встречу с Шотландией и подал в отставку. После почти пяти лет бессменного тренерства мистера Франко к рулю команды пришел Ральф Рангник после не слишком удачного отрезка карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Первый матч под руководством нового наставника всегда бывает неоднозначным: нужно перестраиваться под новые требования. Тем более что соперник – приличный.
Кадры гостей
Еще один победитель Лиги чемпионов представляет и Австрию: Давида Алабу тоже приветствовали партнеры по сборной. Этот игрок – безоговорочная звезда в команде и по статусу с ним не может сразиться никто. Звание разве что достойных и хороших футболистов могут забрать Калайджич, Арнаутович или Забитцер.
Today’s session. Gemma. ???????? pic.twitter.com/ArQfFO3Uun— David Alaba (@David_Alaba) June 2, 2022
Последние пять матчей Хорватии и Австрии
Последние пять встреч хозяев
- 29.03.22. Хорватия – Болгария 2:1 (ТМ)
- 26.03.22. Хорватия – Словения 1:1 (ТМ)
- 14.11.21. Хорватия – россия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
- 11.11.21. Мальта – Хорватия 1:7 (Отбор на ЧМ-2022)
- 11.10.21. Хорватия – Словакия 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)
Последние пять встреч гостей
- 29.03.22. Австрия – Шотландия 2:2 (ТМ)
- 24.03.22. Уэльс – Австрия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 15.11.21. Австрия – Молдова 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 12.11.21. Австрия – Израиль 4:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 12.10.21. Дания – Австрия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
Последние пять личных встреч между командами
19.05.10. Австрия – Хорватия 0:1 (ТМ)
08.06.08. Австрия – Хорватия 0:1 (ЧЕ-2008)
23.05.06. Австрия – Хорватия 1:4 (ТМ)
28.02.01. Хорватия – Австрия 1:0 (ТМ)
26.04.00. Австрия – Хорватия 1:2 (ТМ)
Цифры и факты
- Для Австрии это будет первый матч в дивизионе Лиги наций. Хорватия уже играет в нем третий сезон.
- В рейтинге FIFA хорваты занимают 16-е место, в то время как австрийцы – 34-е.
- По данным аналитического портала Transfermarkt, у "шашечных" общая стоимость игроков больше почти на 100 млн евро, чем у соперника: 387,5 млн против 293,8 млн.
Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Австрия
Прогноз матча Хорватия – Австрия от UA-Football
В последний раз Хорватия уступала дома 1,5 года назад – это были матчи Лиги наций против Португалии и Франции. Сегодня будет тот же турнир, те же задачи, однако уровень соперника другой. Австрийцы выйдут под руководством нового тренера, так что будет еще немного сумбура. Этим готовы воспользоваться хозяева и забрать три очка. Прогноз: Победа Хорватии.
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