Чехия - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 5.06.2022

Лига наций. 2-я группа. 2-й тур

5 июня. Прага. "Эден Арена"

Чехия 21:45 Испания

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: Oll.tv

Чехия примет Испанию в неожиданном статусе лидера группы после победы над Швейцарией (2:1) с двумя максимально курьезными голами. Вряд ли фортуна способна так улыбнуться дважды подряд.

При этом команда Луиса Энрике хотя и не удержала победу с Португалией (1:1) все же остается очень серьезным противником - главным образом, из-за своей полузащиты, способной подавить почти все сборные на планете, кроме 3-4 топов.

Чехия

Чехи опять остались без чемпионата мира, но в Лиге наций у них все началось просто замечательно. Победа над Швейцарией вдвойне ценна от того, что была добыта без лучшего игрока "Народной команды" Патрика Шика.

У чехов сильная домашняя статистика - они открывали счет в шести кряду последних матчах в Праге; последние три были выиграны. Команда Ярослава Шилгавы постепенно набирает, и победа над Нидерландами (2:1) годичной давности дает понять, что она способна бить даже грандов. Впрочем, это пока разовая акция. Англии (0:1), Дании (1:2) и Бельгии (0:3) Чехия проиграла.

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Против Испании для "Народной команды" нет другого сценария, кроме как отойти вглубь и контратаковать. Команда Луиса Энрике всегда играет с мячом - чехам надо устроить так, чтобы мяч ходил как можно дальше от ворот Томаша Вацлика. И еще обязательно напрягать центр обороны испанцев - судя по матчу с Португалией, там полный швах.

Испания

Вообще Испания наиграла на первую за 12 лет победу над Португалией, но помешала трусость. Когда соперник слаб, его надо добивать, а не ждать свистка.

У "Фурии Рохи" явно в форме полузащита - Гави, Бускетс и Солер смотрелись солидно. Мората реализовал один момент из двух - для него это успех. А вот с защитой Луису Энрике надо что-то делать - Диего Льоренте и Пау Торрес умудрились наварить несколько раз даже при том, что Португалия начисто провалилась в средней зоне. Гол Рикарду Орты - это вообще цирк.

26 - Álvaro Morata has scored 26 goals in 53 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the joint-seventh highest scorer in the nation’s history alongside Emilio Butragueño (26 goals in 69 apps). Hawk. pic.twitter.com/zmOjOzROKj — OptaJose (@OptaJose) June 2, 2022

На бумаге Испания - явный фаворит пражского поединка, но последние ее выездные матчи наталкивают на разные мысли. Из последнего - 1:2 в Швеции и вымученные победы над Косово (2:0) и Грецией (1:0). Слабо верится, что против хорошо настроенной Чехии, да еще и после трудного сезона, "Фурии" будет проще. Вся надежда на атаку - она уже 15 матчей не уходит с поля без забитого гола.

Чехия - Испания: статистика личных встреч

После раздела Чехословакии испанцы играли с чехами пять раз, и если в октябре 96-го была расписана нулевая ничья, то все последующие поединки выиграла "Фурия".

Последний из них - на Евро-2016; там чехи упорно стояли в обороне, но на 87-й минуте их оборону взломал умный навес Иньесты на Пике (1:0).

Чехия - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Чехии

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

После 1-го тура

Ориентировочные составы

У Чехии главная потеря, конечно, Патрик Шик - его значение для сборной Ярослава Шилгавы трудно переоценить. Он почти как Левандовский для Польши.

У Испании после дерби с Португалией потерь не прибавилось, вне игры все те же - Тиаго, Педри и Лапорт.

Чехия: Вацлик - Крейчи, Зима, Брабек - Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены - Янкто, Кухта, Гложек

Испания: Симон - Карвахаль, Диего Льоренте, Пау Торрес, Альба - Коке, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Мората, Ольмо

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Чехия - Испания: ставки и коэффициенты

Чехия - Испания: прогноз от UA-Футбол

Эта Испания умеет забивать, но играть "на ноль" против приличных соперников - явно не ее конек. Поставим на "обе забьют" - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами около 2,0.