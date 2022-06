Чехия - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 5.06.2022

Чехия примет Испанию в неожиданном статусе лидера группы после победы над Швейцарией (2:1) с двумя максимально курьезными голами. Вряд ли фортуна способна так улыбнуться дважды подряд.

При этом команда Луиса Энрике хотя и не удержала победу с Португалией (1:1) все же остается очень серьезным противником - главным образом, из-за своей полузащиты, способной подавить почти все сборные на планете, кроме 3-4 топов.

Чехи опять остались без чемпионата мира, но в Лиге наций у них все началось просто замечательно. Победа над Швейцарией вдвойне ценна от того, что была добыта без лучшего игрока "Народной команды" Патрика Шика.

У чехов сильная домашняя статистика - они открывали счет в шести кряду последних матчах в Праге; последние три были выиграны. Команда Ярослава Шилгавы постепенно набирает, и победа над Нидерландами (2:1) годичной давности дает понять, что она способна бить даже грандов. Впрочем, это пока разовая акция. Англии (0:1), Дании (1:2) и Бельгии (0:3) Чехия проиграла.

Против Испании для "Народной команды" нет другого сценария, кроме как отойти вглубь и контратаковать. Команда Луиса Энрике всегда играет с мячом - чехам надо устроить так, чтобы мяч ходил как можно дальше от ворот Томаша Вацлика. И еще обязательно напрягать центр обороны испанцев - судя по матчу с Португалией, там полный швах.

Вообще Испания наиграла на первую за 12 лет победу над Португалией, но помешала трусость. Когда соперник слаб, его надо добивать, а не ждать свистка.

У "Фурии Рохи" явно в форме полузащита - Гави, Бускетс и Солер смотрелись солидно. Мората реализовал один момент из двух - для него это успех. А вот с защитой Луису Энрике надо что-то делать - Диего Льоренте и Пау Торрес умудрились наварить несколько раз даже при том, что Португалия начисто провалилась в средней зоне. Гол Рикарду Орты - это вообще цирк.

26 - Álvaro Morata has scored 26 goals in 53 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the joint-seventh highest scorer in the nation’s history alongside Emilio Butragueño (26 goals in 69 apps). Hawk. pic.twitter.com/zmOjOzROKj