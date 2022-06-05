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Швеция – Норвегия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 05.06.2022
Скандинавское дерби
worldfootballindex/Автор невідомий
Лига наций, лига B
Группа 4, второй тур
5 мая, 21:45. "Френдс Арена" (Сульна)
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прямая трансляция: OLL.tv
И Швеция, и Норвегия начали новый сезон Лиги наций с побед. Оба коллектива делят первую-вторую строчку группы 4 и именно очное противостояние может решить, кто же будет лидером квартета.
Швеция
Говорить спасибо шведам за отличное (насколько это возможно) Евро-2020 мы не перестанем еще долго. После этого команда в отборе на Чемпионат мира навязала очень мощную борьбу испанцам, которую сама и проиграла. В итоге "сине-желтые" должны были проходить сито плей-офф, и все-таки они этого не смогли сделать: после победы в дополнительное время над Чехией Польша оказалась не по зубам.
Три дня назад шведы сыграли первый матч после того поражения в квалификации и обыграли в гостях Словению Беньямина Вербича. Нельзя сказать, что уверенно, ведь проблемы были, но победа в два мяча дает хороший плюс к копилке очков и разнице забитых пропущенных сразу же со старта. Теперь на пути достойный конкурент за лидерство в группе: Норвегия.
Кадры хозяев
Состав шведов практически неизменен. Разве нет Златана Ибрагимовича, который на этот раз не был вызван в сборную (хотя в марте выходил в сине-желтой футболке). Очень мощная у подопечных Андерсона атака: Исаак, Кулусевский, Форсберг. Солидная компания.
Норвегия
На политическом уровне норвежцы бойкотировали Мундиаль в Катаре, однако вышло так, что и на футбольном уровне с путевкой на ЧМ тоже не повезло. Турция заняла второе место в группе "львов", сразу же находясь за Нидерландами. Интересно, что норвежцы упустили возможность пройти дальше в последних двух турах, ведь очень хорошие шансы даже на лидерство сохранялись до конца.
Собственно, и в прошлом розыгрыше Лиги наций произошла похожая ситуация. На 90+2 минуты последнего матча в группе Норвегия была лидером и выходила в дивизион А, однако австрийцы забили спасительный гол и заняли первое место. Теперь "львы" будут пытаться еще раз попасть в число сильнейших. Начали успешно: гол Холанда помог на выезде одолеть участников следующего Чемпионата мира сербов. После забитого на 26-й минуте мяча норвежцы сели в оборону, отбиваясь, однако главное – результат на табло.
Кадры гостей
Главная звезда – это, конечно, вышеупомянутый Эрлинг Холанд. Он уже де-факто игрок "Манчестер Сити", что уже звучит для сборной Норвегии очень статусно. Также и АПЛ представляет Мартин Эдегор, а кроме них есть в составе еще Кинг и Эльюнусси. В общем – тоже приличная компания.
Последние матчи Швеции и Норвегии
Последние пять встреч хозяев
- 02.06.22. Словения – Швеция 0:2 (Лига наций)
- 29.03.22. Польша – Швеция 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)
- 24.03.22. Швеция – Чехия 1:0 (после д. ч.) (Отбор на ЧМ-2022)
- 14.11.21. Испания – Швеция 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
- 11.11.21. Грузия – Швеция 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)
Последние пять встреч гостей
- 02.06.22. Сербия – Норвегия 0:1 (Лига наций)
- 29.03.22. Норвегия – Армения 9:0 (ТМ)
- 25.03.22. Норвегия – Словакия 2:0 (ТМ)
- 16.11.21. Нидерланды – Норвегия 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)
- 13.11.21. Норвегия – Латвия 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)
Последние пять личных встреч между командами
08.09.19. Швеция - Норвегия 1:1 (Отбор на Евро-2020)
26.03.19. Норвегия – Швеция 3:3 (Отбор на Евро-2020)
13.06.17. Норвегия – Швеция 1:1 (ТМ)
08.06.15. Норвегия – Швеция 0:0 (ТМ)
14.08.13. Швеция – Норвегия 4:2 (ТМ)
Цифры и факты
- В последний раз Швеция проиграла дома еще 8 сентября 2022 года – тогда Португалия была сильнее.
- В пяти последних домашних гостевых матчах Норвегии было забито менее трех мячей.
- Шведы только раз победили норвежцев в последних четырех домашних поединках.
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Ставки и коэффициенты на матч Швеция – Норвегия
Прогноз матча Швеция – Норвегия от UA-Football
В обеих командах хорошие атакующие звенья, усилия которых должны превратиться сегодня в голы. В защите коллективы далеко не безгрешны, и откровенно обе обороны достаточно тяжёлые. Против быстрых и мощных нападающих им будет ох как трудно. Прогноз: ТБ 2,5.
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