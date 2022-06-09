Португалия - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 09.06.2022

Главной группой в Лиге Наций-2022 считается А3 с Германией, Англией, Италией и Венгрией. Впрочем, и в А2 ожидается острая борьба. Ее ныне возглавляют сборные Португалии и Чехии, и именно они встретятся в третьем туре. Обе в очень хорошем настроении, обе полны мотивации, обе недовольны Отборочным турниром на Чемпионат Мира (чехи в марте проиграли плей-офф) и желают начать новый цикл успешнее. "Жозе Альваладе", на который проданы все билеты, ждет с нетерпением.

9 июня. 21:45. Лига Наций. Группа А2

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

Португалия - Чехия

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Португальцы недовольны Отбором на ЧМ, хотя в итоге пробились на Мундиаль. Недовольны тем, что упустили первое место в группе в последнем туре, из-за чего пришлось пробиваться через плей-офф. Недовольны и вылетом в 1/8 финала на Евро-2020. Поколение, которое в стране еще год назад называли золотым, желает вернуть разговоры о драгоценном статусе. И к Лиге Наций ее первый победитель относится с большим уважением, считая важным турниром, который стоит задача выиграть.

Начал он новую кампанию в ЛН ничьей в Испании, добытой в концовке, и разгромом Швейцарии со счетом 4:0. Фернанду Сантуш, сегодня празднующий сотый матч во главе сборной, говорил о невнятном начале предыдущего матча, о запутанной игре под прессингом. Но затем его команда нашла свободное пространство и воспользовалась им по максимуму. На перерыв она ушла уже со счетом 3:0. Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на 117 голов за сборную, лишь укрепляя свой мировой рекорд.

Чехи также начали победой дома над Швейцарией. Гораздо более скромной (2:1), еще и с помощью автогола. Зато затем чуть не переиграли в Праге Испанию. Пропустив на 90-ой минуте. Они даже разочарованы, что не удержали победу. Главный тренер Ярослав Шилхавы даже чуть не заговорил о победе и лишь затем вспомнил, что не победил. Тем не менее, он очень доволен компактным, боевитым выступлением. А на вопрос о 20-ти процентах владения мячом ответил, что другого пути в таком матче не было.

Шилхавы не скрывает, что примерно так же собирается играть и сегодня. Об этом же говорит и Сантуш, указывая, что Чехия, в отличие от Испании и Швейцарии, совсем не ищет владение мячом, а закрывается в обороне. Насыщая центральную зону. Со своей же стороны он желает всегда доминировать и требует от подопечных терпения и внимательности. Не просто пасовать поперек поля, а искать свободное пространство. Он считает, что судьбу этого матча может решить индивидуальное мастерство.

Что касается очных матчей, то сборная Чехословакии с Португалией играла на равных - три победы, три ничьи и три поражения. А вот Чехия как отдельная страна в целом уступает. Она проиграла на Евро-2008 со счетом 1:3 (гол и два ассиста Роналду) и на Евро-2012 в четвертьфинале со счетом 0:1 (Роналду вновь забил). Правда, наиболее запомнилась как раз ее победа на Евро-1996. Слаломный прорыв Карела Поборски тогда принес 1:0 и выход в полуфинал.

Кадры

На предматчевой пресс-конференции Сантуша похвалили, назвав его сборную наиболее разумно ротирующей состав в Европе. Правда, тренер также отметил, что сейчас перерыв в 96 часов, а не 72, потому настолько агрессивная ротация не нужна. Ожидаем первые 11, похожие на матч против Швейцарии. Разве что Бернарду Силва может заменить Невеша либо Бруну Фернандеша, Моутинью появится в центре поля, а Геррейру - слева в обороне. Возможно, лучший игрок сезона в Серии А Леау сдвинет Жоту.

Проблемы можно ожидать в центре обороны, где вынужденно играет правый защитник/опорник "Пари Сен-Жермен" Данилу. Хотя в первых двух турах он не подвел.

Помощник Шилхавы Иржи Хитры также отвечал на вопрос о ротации. Заявив, что нужно сохранить структуру игры и состава. Более того, с травмами лидеров Шика, Барака, Крейчи и Янкто (Якуб не доиграл против Испании) вариантов в запасе немного. Шика голом против Швейцарии и 1+1 против Испании заменил 25-летний Ян Кухта, до этого лишь дважды выходивший в "старте" сборной. Опытнейший вратарь Вацлик ("Олимпиакос"), как и вестхэмовский тандем Цоуфал-Соучек, также заслуживает внимания.

3-4-3 - привычная схема Шилхавы.

Португалия: Руй Патрисиу, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Отавиу, Моутинью, Невеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жота

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Брабец, Зелены, Матею, Зима, Соучек, Пешек, Хлужек, Садилек, Кухта

Прогноз: Португалия - Чехия 3:1

"Селесао" настроена на этот турнир больше, чем кто-либо другой из грандов. Сантуш не раз заявил, что хочет выиграть его, что сборная играет для 11-ти миллионов португальцев, говорит о фундаментальности победы над чехами. Также умная ротация должна сыграть в его пользу против травм и усталости соперника. Чехия очень хорошо потренировалась против Испании, которую считает похожей по стилю на Португалию, но и Португалия потренировалась с 4:0. Да и матч на ее поле...