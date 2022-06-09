Швеция - Сербия. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций 09.06.2022

Уже сегодня в шведском городе Сольна состоится третий матч группы В Лиги Наций. В нем встретятся сборная Швеции и Сербия. Обе команды на данный момент набрали по три очка и занимают второе и третье место в таблице соответственно. Чего же ожидать от этого поединка - сейчас разберемся.

Лига Наций. Группа В, 3-й тур

9 июня, 21:45. "Френдс Арена", Сольна

Арбитр: Л. Виссер (Бельгия)

Трансляция: OLL TV

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Швеция

В последних двух поединках шведы встречались со Словенией и Норвегией. Во встрече с первыми удалось добыть победу (2:0), благодаря мячам Кулусевски и Форсберга. Однако, в скандинавском дерби не все было так гладко, ведь у норвежцев есть неоспоримый козырь по имени Эрлинг. Именно Холанд сделал дубль в прошлой встрече, а шведы смогли ответить всего лишь одним голом Эланги уже в компенсированное время.

На данном отрезке турнира Швеция и Сербия являются приблизительно одинаковыми по уровню командами. Хотя, говоря о скандинавах, нельзя не отметить надежную линию полузащиты. Здесь мы наверняка увидим опытных Форсберга и Ольссона. С помощью своих точных коротких передач, а также благодаря умению видеть поле, эти игроки дадут команде нужный импульс как в атаке, так и в обороне.

Ориентировочный состав: Ольсон, Аугустинсон, Гудмундссон, Нильссон, Экдаль, Сванберг, Форсберг, Ольссон, Эланга, Исак, Клаессон. Стоит отметить, что по разным причинам сыграть сегодня не смогут ключевые игроки, такие как Виктор Линделеф, Деян Кулусевски и Керим Мрабти.

Сербия

Балканцы вполне неплохо показали себя в летних матчах Лиги Наций. Проигрыш Норвегии (0:1), хоть он и забрал у команды три очка, не был разгромом и не показал большой разницы в классе между двумя сборными. Забил в той встрече, естественно, Холанд, но и у подопечных Стойковича возникало много моментов.

Второй поединок сербов был с их бывшими соотечественниками в составе Югославии, Словенией (4:1). Здесь уже не было никаких сомнений в перевесе Сербии, что в результате и привело к крупной победе. Тогда забивали Митрович, Милинкович-Савич, Йович и Радоньич. Противник же смог ответить всего одним голом Стояновича.

Ориентировочный состав: Райкович, Миленкович, Митрович, Велькович, Костич, Гудель, Максимович, Живкович, Милинкович-Савич, Тадич, Йович. Проблемой для команды точно станет отсутствие ключевого нападающего Александра Митровича. У форварда перебор желтых карточек. В комбинации с травмой Влаховича эта ситуация не оставляет тренеру ничего другого, как ставить на позицию нападающего Луку Йовича.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Обе команды имеют кадровые проблемы перед матчем. Это, несомненно, повлияет на тактику, выбранную коучами. Вряд ли Сербия сможет атаковать такими же силами, как в прошлых поединках, без ключевого форварда. Такая же проблема есть у Швеции, только уже на правом фланге атаки и в центре защиты. Нам стоит ожидать осторожного футбола и небольшого количества острых моментов. Прогноз: ничья, ТМ 2,5.