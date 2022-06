Австрия - Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.06.2022

После двух подряд осечек против Дании (1:2) и Хорватии (1:1) Франции нужна победа, чтобы вернуться в борьбу за первое место и, соответственно, плей-офф. Прямо сейчас Дания оторвалась уже на 5 очков.

Австрия абсолютно по зубам "Трехцветным", если они покажут свой лучший футбол, но загвоздка в том, что они его не показывали с прошлого года. Кажется, нас ждет интересный матч.

После назначения Ральфа Рангника австрийцы неожиданно уничтожили Хорватию на ее же поле (3:0), но затем проиграли дома Дании (1:2).

После такого велик соблазн списать хорватский успех на удачу, но все не так просто. С датчанами Австрия 17 раз пробивала по воротам и в целом выглядела интересно. Да, шикарный дальний удар Ларссона в конце принес победу гостям, но на критику команда Рангника не заслужила.

Думается, с Францией австрийцы тоже попытаются играть футбол. Парковать "автобус" не в стиле "Дас Тим". В последних 10 домашних матчах она лишь раз уходила с поля без пропущенного гола. Если же говорить и про выезды тоже, то ТБ 2,5 "заходил" во всех шести поединках с ноября 2021-го. Вдобавок сейчас Арнаутович в форме, Забитцер на месте, Алаба выздоровел, Вайманн слева активен - Франции будет трудно сдержать их всех.

Тем более, у самих французов катастрофичные проблемы в обороне. По крайней мере, так считает тамошняя пресса. После поражения от Дании "Ле Бле" была разгромлена в студиях; особенно - Тео Эрнандес, виновный в обоих пропущенных голах.

Минувшая игра в Хорватии столько негатива не вызвала, ведь там Дешам пробовал резервистов (спойлер - все мимо), так что выезд в Вену теперь преподносится как важный экзамен для французской защиты. Способна ли она давать результат в конфигурации 3-4-1-2 - пока неясно. Франция пропускала от всех приличных соперников, начиная с сентября 2021-го - Украины, Бельгии, Испании, Кот-д’Ивуара, Дании и Хорватии. Да, большинство этих матчей Бензема и Мбаппе вытащили, но это не дело.

| Antoine Griezmann, on loan from Barcelona at Atlético Madrid, has not scored a single goal for club or country in his last 21 appearances!#FCB ???????? pic.twitter.com/3JC8xfaVwI