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Австрия - Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.06.2022
Еще одна осечка - и Трехцветные не выйдут из группы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Лига наций. Группа 1. 3-й тур
10 июня. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия 21:45 Франция
Арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Трансляция: ТК Футбол 1
После двух подряд осечек против Дании (1:2) и Хорватии (1:1) Франции нужна победа, чтобы вернуться в борьбу за первое место и, соответственно, плей-офф. Прямо сейчас Дания оторвалась уже на 5 очков.
Австрия абсолютно по зубам "Трехцветным", если они покажут свой лучший футбол, но загвоздка в том, что они его не показывали с прошлого года. Кажется, нас ждет интересный матч.
Австрия
После назначения Ральфа Рангника австрийцы неожиданно уничтожили Хорватию на ее же поле (3:0), но затем проиграли дома Дании (1:2).
После такого велик соблазн списать хорватский успех на удачу, но все не так просто. С датчанами Австрия 17 раз пробивала по воротам и в целом выглядела интересно. Да, шикарный дальний удар Ларссона в конце принес победу гостям, но на критику команда Рангника не заслужила.
Думается, с Францией австрийцы тоже попытаются играть футбол. Парковать "автобус" не в стиле "Дас Тим". В последних 10 домашних матчах она лишь раз уходила с поля без пропущенного гола. Если же говорить и про выезды тоже, то ТБ 2,5 "заходил" во всех шести поединках с ноября 2021-го. Вдобавок сейчас Арнаутович в форме, Забитцер на месте, Алаба выздоровел, Вайманн слева активен - Франции будет трудно сдержать их всех.
Франция
Тем более, у самих французов катастрофичные проблемы в обороне. По крайней мере, так считает тамошняя пресса. После поражения от Дании "Ле Бле" была разгромлена в студиях; особенно - Тео Эрнандес, виновный в обоих пропущенных голах.
Минувшая игра в Хорватии столько негатива не вызвала, ведь там Дешам пробовал резервистов (спойлер - все мимо), так что выезд в Вену теперь преподносится как важный экзамен для французской защиты. Способна ли она давать результат в конфигурации 3-4-1-2 - пока неясно. Франция пропускала от всех приличных соперников, начиная с сентября 2021-го - Украины, Бельгии, Испании, Кот-д’Ивуара, Дании и Хорватии. Да, большинство этих матчей Бензема и Мбаппе вытащили, но это не дело.
| Antoine Griezmann, on loan from Barcelona at Atlético Madrid, has not scored a single goal for club or country in his last 21 appearances!#FCB ???????? pic.twitter.com/3JC8xfaVwI— Barça Buzz (@Barca_Buzz) June 7, 2022
В Вене, к слову, ждем в старте обоих - Килиан уже вернулся в общую группу после микротравмы. Это должно добавить атаке французов остроты, а то Гризманн не забивает во всех турнирах уже 1100 минут. Может, его в опорники переквалифицировать? Отбирает Антуан хорошо.
Австрия - Франция: статистика личных встреч
Здесь самые "свежие" встречи - в отборе на ЧМ-2010. Тогда команды обменялись домашними победами со счетом 3:1. У французов с тех пор в сборной сохранились только Льорис и Бензема, а у австрийцев вообще никто.
Австрия - Франция: последние матчи команд
Последние матчи Австрии
Последние матчи Франции
Турнирное положение команд
После 2 туров
Ориентировочные составы
Ждем в составах всех сильнейших. Австрия знает о плохой форме Франции и захочет ею воспользоваться; ну, а чемпионам мира просто некуда отступать.
Под вопросом у "Ле Бле" формально остается Мбаппе; у австрийцев - центрбек Филипп Линхарт, у которого на днях была лихорадка.
Австрия: Линднер - Пош, Вобер, Алаба - Лайнер, Лаймер, Шлагер, Вайман - Забитцер - Арнаутович, Калайджич
Франция: Льорис - Кунде, Кимпембе, Люка Эрнандес - Клосс, Чуамени, Канте, Тео Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Бензема
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Австрия - Франция: ставки и коэффициенты
Австрия - Франция: прогноз от UA-Футбол
Наш прогноз - как и в двух стартовых турах Франция обязательно забьет на индивидуальном классе игроков, но и пропустит, поскольку в этой конфигурации обороняется плохо.
Ставку "обе забьют" БК предлагают с коэффициентами 1,85-1,95.
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