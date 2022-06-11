Англия - Италия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 11.06.2022

Лига наций, группа А3, третий тур

11 июня 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”

Англия 21:45 Италия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия и Италия играли в финале Чемпионата Европы, и оказались в одной группе Лиги наций. После двух туров команды занимают противоположные позиции в турнирной таблице: Англия замыкает квартет, Италия – на первом месте.

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Англия

Англия рисковала проиграть два стартовых матча Лиги наций, но в последней игре со сборной Германии команда Гарета Саутгейта смогла уйти от поражения благодаря голу Кейна с пенальти на 88-й минуте.

Большую часть матча Англия уступала Германии в качестве игры. У "трех львов" не получался контроль над игрой, было множество ошибок в передач, Бундестим чувствовал себя уверенно. Но помогли замены. В частности великолепно себя проявил себя Джек Грилиш. Вингер "Манчестер Сити" создал несколько острых передач на партнеров и в последние 15 минут поединка был самым ярким игроком на поле.

Выйдет ли Грилиш в старте против Италии? По словам Саутгейта, в его составе нет футболистов, которых он не планировал использовать, поэтому какие-то изменения должны быть. "Мы должны думать об общей свежести команды, думаю, нужно продемонстрировать доверие некоторым игрокам".

Из-за травмы матч с Италией пропустит Филлипс, все еще под вопросом Фоден. Выйдет ли на поле Харри Кейн? Капитан "трех львов" забил Германии свой 50-й гол за национальную команду и до рекорда Руни осталось всего три мяча, но в последних двух матчах он сыграл все 180 минут. Возможно, мы наконец-то увидим Абрахама.

Италия

Как и Англия, Италия сыграла 1:1 в матче против Германии, но вот сборную Венгрии команде Роберто Манчини удалось победить (2:1). По голу забили Барелла и Пеллегрини, после перерыва Манчини отправил мяч в свои ворота.

Со старта матч с Венгрией начали такие футболисты как Политано, Распадори, Гнонто, Бастони, интересны были замены. Манчини часто ставят в упрек, что он не начал перестройку в национальной команде сразу после победы над Евро, но тогда, по словам алленаторе адзурры, еще не было возможности этого сделать. Многие сборные дивизиона А Лиги наций воспринимают турнир как подготовку к Чемпионату мира, Италия вынуждена думать только о Евро-2024.

Манчини говорит, что очередной матч с Англией будет отличаться от финала Евро, и одним из фактов будут пустые трибуны. FA была наказана за поведение болельщиков на "Уэмбли" как раз в финальной игре Евро. "Мы пока еще не решили, кто будет играть, посмотрим после тренировки. Некоторые футболисты провели два матча подряд, нужно это учесть".

Покинули расположение сборной Белотти и Бонуччи, так что можно ожидать, к примеру, появления в старте Скамакки и Ачерби.

Статистика команд, цифры и факты

Англия выиграла всего два из 15 последних матчей со сборной Италией (шесть ничьих, девять поражений)

За исключением игры с Аргентиной на Уэмбли в Финалиссиме, Италия не проигрывала на выезде 16 поединков подряд (13 побед, три ничьи).

Проиграв сборной Венгрии в предпоследнем туре Лиги наций, Англия прервала свою серию из 22 матчей без поражений.

Харри Кейн забил 12 голов в последних десяти матчах за сборную Англии.

После финала Евро-2022 Италия выиграла всего четыре игры из 12.

Англия не проигрывает на своем поля с октября 2020 года.

Последние пять матчей Англии и Италии

Англия

07.06 Германия 1:1 (Лига наций)

04.06 Венгрия 0:1 (Лига наций)

29.03 Кот-д'Ивуар 3:0 (ТМ)

26.03 Швейцария 2:1 (ТМ)

15.11 Сан-Марино 10:0 (Отбор ЧМ-2022)

Италия

07.06 Венгрия 2:1 (Лига наций)

04.06 Германия 1:1 (Лига наций)

01.06 Аргентина 0:3 (Финалиссима)

29.03 Турция 3:2 (ТМ)

24.03 Северная Македония 0:1 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

Три последних матчах между Италией и Англией, в том числе и финал Евро-2020 завершились вничью со счетом 1:1. Италия побеждала Англию в группе ЧМ-2014 (2:1), Англия – в товарищеской игре 2012 года (2:1). Последние 15 матчей: две победы Англии, девять Италии, шесть ничьих.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 2 1 1 0 3-2 +1 4 2 Венгрия 2 1 0 1 2-2 0 3 3 Германия 2 0 2 0 2-2 0 2 4 Англия 2 0 1 1 1-2 -1 1

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Джеймс, Томори, Стоунз, Триппьер – Беллингем, Уорд-Проуз, Галлахер – Боуэн, Абрахам, Грилиш

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Ачерби, Спинаццола – Пеллегрини, Локателли, Барелла – Политано, Скамакка, Распадори

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Италия от UA-Football

Для Италии предстоящий матч будет четвертым за 11 дней, для Англии – третьим за восемь. Даже при условии полной или частичной ротации, это большая нагрузка для футболистов. Примечательно, что первые два тура в группе А3 получились малорезультативными, и стоит ожидать продолжения тенденции: мало голов, и вероятно, по одному очку каждой команде. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.