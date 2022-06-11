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Англия - Италия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 11.06.2022
Англия – Италия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 июня 2022 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, группа А3, третий тур
11 июня 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”
Англия 21:45 Италия
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Англия и Италия играли в финале Чемпионата Европы, и оказались в одной группе Лиги наций. После двух туров команды занимают противоположные позиции в турнирной таблице: Англия замыкает квартет, Италия – на первом месте.
Англия
Англия рисковала проиграть два стартовых матча Лиги наций, но в последней игре со сборной Германии команда Гарета Саутгейта смогла уйти от поражения благодаря голу Кейна с пенальти на 88-й минуте.
Большую часть матча Англия уступала Германии в качестве игры. У "трех львов" не получался контроль над игрой, было множество ошибок в передач, Бундестим чувствовал себя уверенно. Но помогли замены. В частности великолепно себя проявил себя Джек Грилиш. Вингер "Манчестер Сити" создал несколько острых передач на партнеров и в последние 15 минут поединка был самым ярким игроком на поле.
Выйдет ли Грилиш в старте против Италии? По словам Саутгейта, в его составе нет футболистов, которых он не планировал использовать, поэтому какие-то изменения должны быть. "Мы должны думать об общей свежести команды, думаю, нужно продемонстрировать доверие некоторым игрокам".
Из-за травмы матч с Италией пропустит Филлипс, все еще под вопросом Фоден. Выйдет ли на поле Харри Кейн? Капитан "трех львов" забил Германии свой 50-й гол за национальную команду и до рекорда Руни осталось всего три мяча, но в последних двух матчах он сыграл все 180 минут. Возможно, мы наконец-то увидим Абрахама.
Италия
Как и Англия, Италия сыграла 1:1 в матче против Германии, но вот сборную Венгрии команде Роберто Манчини удалось победить (2:1). По голу забили Барелла и Пеллегрини, после перерыва Манчини отправил мяч в свои ворота.
Со старта матч с Венгрией начали такие футболисты как Политано, Распадори, Гнонто, Бастони, интересны были замены. Манчини часто ставят в упрек, что он не начал перестройку в национальной команде сразу после победы над Евро, но тогда, по словам алленаторе адзурры, еще не было возможности этого сделать. Многие сборные дивизиона А Лиги наций воспринимают турнир как подготовку к Чемпионату мира, Италия вынуждена думать только о Евро-2024.
Манчини говорит, что очередной матч с Англией будет отличаться от финала Евро, и одним из фактов будут пустые трибуны. FA была наказана за поведение болельщиков на "Уэмбли" как раз в финальной игре Евро. "Мы пока еще не решили, кто будет играть, посмотрим после тренировки. Некоторые футболисты провели два матча подряд, нужно это учесть".
Покинули расположение сборной Белотти и Бонуччи, так что можно ожидать, к примеру, появления в старте Скамакки и Ачерби.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия выиграла всего два из 15 последних матчей со сборной Италией (шесть ничьих, девять поражений)
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За исключением игры с Аргентиной на Уэмбли в Финалиссиме, Италия не проигрывала на выезде 16 поединков подряд (13 побед, три ничьи).
- Проиграв сборной Венгрии в предпоследнем туре Лиги наций, Англия прервала свою серию из 22 матчей без поражений.
- Харри Кейн забил 12 голов в последних десяти матчах за сборную Англии.
- После финала Евро-2022 Италия выиграла всего четыре игры из 12.
- Англия не проигрывает на своем поля с октября 2020 года.
Последние пять матчей Англии и Италии
Англия
- 07.06 Германия 1:1 (Лига наций)
- 04.06 Венгрия 0:1 (Лига наций)
- 29.03 Кот-д'Ивуар 3:0 (ТМ)
- 26.03 Швейцария 2:1 (ТМ)
- 15.11 Сан-Марино 10:0 (Отбор ЧМ-2022)
Италия
- 07.06 Венгрия 2:1 (Лига наций)
- 04.06 Германия 1:1 (Лига наций)
- 01.06 Аргентина 0:3 (Финалиссима)
- 29.03 Турция 3:2 (ТМ)
- 24.03 Северная Македония 0:1 (Отбор ЧМ-2022)
Личные встречи
Три последних матчах между Италией и Англией, в том числе и финал Евро-2020 завершились вничью со счетом 1:1. Италия побеждала Англию в группе ЧМ-2014 (2:1), Англия – в товарищеской игре 2012 года (2:1). Последние 15 матчей: две победы Англии, девять Италии, шесть ничьих.
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Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|2
|Венгрия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|3
|Германия
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|4
|Англия
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Джеймс, Томори, Стоунз, Триппьер – Беллингем, Уорд-Проуз, Галлахер – Боуэн, Абрахам, Грилиш
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Ачерби, Спинаццола – Пеллегрини, Локателли, Барелла – Политано, Скамакка, Распадори
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Англия – Италия от UA-Football
Для Италии предстоящий матч будет четвертым за 11 дней, для Англии – третьим за восемь. Даже при условии полной или частичной ротации, это большая нагрузка для футболистов. Примечательно, что первые два тура в группе А3 получились малорезультативными, и стоит ожидать продолжения тенденции: мало голов, и вероятно, по одному очку каждой команде. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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