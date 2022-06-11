Нидерланды – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.06.22

Лига наций, дивизион А

Группа 4, раунд 3

11 июня, 21:45. "Де Кейп" (Роттердам)

Главный арбитр: Халил Умул Мерет (Турция)

Прямая трансляция: OLL.tv

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Лига наций уже на пороге экватора. Команды более-менее расположились по таблице, обнаружили лидеров и аутсайдеров и теперь проведут третий раунд и первый матч между собой. Нидерландцы стартовали с двух побед, а вот поляки еще, наверное, не оправились от разгромного поражения бельгийцам в предыдущем туре. Сможет ли "кадра" навязать борьбу хозяевам?

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Нидерланды

Луи Ван Гал продолжает держать сборную на хорошем уровне. Несмотря на свою болезнь, специалист пока сдерживает слово, что выйдет вместе с "оранье" представлять свою команду на Мундиаль. Да и кроме отбора, у нидерландцев дела обстоят довольно неплохо и в Лиге наций: в стартовых двух турах команда дважды победила и возглавляет турнирную таблицу с шестью очками.

Особенно важной и неожиданной была разгромная победа над бельгийцами, когда хозяева поля в Брюсселе провалили все, что только можно, уступив 0:4. После этого "оранье" победили еще и Уэльс благодаря тяжелой концовке, пропустив на 90+2 и вырвав победу через две минуты. Такие разные матчи…

Кадры хозяев

Состав у нидерландцев достаточно добротный. Основной звездой является, конечно, ван Дейк, правда, пропустивший поединок против валлийцев. Также компанию ему среди звезд могут составить де Лигт, где Врей, Йонг или Депай. Вся эта смесь класса и опыта размешана молодыми игроками, которые делают команду еще сильней.

Польша

“Кадра” – это тот коллектив, который украинцы будут поддерживать на Чемпионате мира. В Катар поляки вышли в марте благодаря плей-офф почти без усилий: переиграли Швецию после технической победы над россией. Год начался неплохо и, кстати, с новым тренером Чеславом Михневичем, который заменил португальца Соузу.

Лигу наций поляки начали тоже победно: Уэльс потерпел поражение в гостях, ведя по ходу матча в счете. А вот второй тур получился куда хуже. "Кадра" в поединке против Бельгии усилиями Левандовского открыла счет на 28-й минуте, однако, в конце концов пропустила шесть и потерпела сокрушительное поражение. Бельгийцы были очень злы после провала против Нидерландов.

Кадры гостей

В предыдущих двух встречах на поле выходил привычный состав: с Левандовским в атаке, Зелинским и Криховяком в центре поля и Гликом и Беднареком в обороне. А вот такие разные результаты трудно объяснить. Оборона после 55-й минуты против бельгийцев окончательно провалилась, почти всегда проигрывая соперникам единоборства. Было время на разбор ошибок, теперь важно не допустить их еще раз.

Последние матчи Нидерландов и Польши

Последние пять встреч хозяев

08.06.22. Уэльс – Нидерланды 1:2 (Лига наций)

03.06.22. Бельгия – Нидерланды 0:4 (Лига наций)

29.03.22. Нидерланды – Германия 1:1 (ТМ)

26.03.22. Нидерланды – Дания 4:2 (ТМ)

16.11.21. Нидерланды – Норвегия 2:0 (квалификация на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

08.06.22. Бельгия – Польша 6:1 (Лига наций)

01.06.22. Польша – Вельс 2:1 (Лига наций)

29.03.22. Польша – Швеция 2:0 (ТМ)

24.03.22. россия – Польша – техническая победа поляков

24.03.22. Шотландия – Польша 1:1 (ТМ)

Турнирная таблица группы 4

Последние пять личных встреч между командами

18.11.20. Польша – Нидерланды 1:2 (Лига наций)

04.09.20. Нидерланды – Польша 1:0 (Лига наций)

01.06.16. Польша – Нидерланды 1:2 (ТМ)

04.06.00. Нидерланды – Польша 3:1 (ТМ)

17.11.93. Польша – Нидерланды 1:3 (Отбор на ЧМ-1994)

Цифры и факты

Последний раз Нидерланды уступали еще на Евро-2020 в июне прошлого года, когда проиграли чехам.

Польша еще никогда не выигрывала на поле “оранье” в личных встречах с ними.

В четырех последних матчах Нидерландов прошло "обе забьют", а вот "кадры" две команды отличились в четырех из последних пяти встреч.

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды – Польша

Прогноз матча Нидерланды – Польша от UA-Football

"Кадра" до сих пор отходит от большого поражения от бельгийцев. Правда, провалы бывают у всех, однако из них следует исходить с опытом, а не с чувством вины. Если выйдет в противоположном ключе, то в Роттердаме следует ожидать еще один разгром. Нидерландцы, казалось бы, готовы, однако в том же матче против Уэльса они откровенно расслабились, что может произойти и сегодня. Больше всего это должно отразиться на забитых. Прогноз: ТМ 3 (кф 1,75).