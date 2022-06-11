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Испания - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.06.2022
"Красная Фурия" в погоне за Португалией
Фото: Marca/ автор неизвестен
Лига наций. 4-й тур
12 июня. Малага. "Ла Росаледа"
Испания 21:45 Чехия
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Трансляция: ТК Футбол 2
Ситуация в группе 2 после трех туров такова, что Испании категорически нельзя больше терять очки. Лишь в этом случае "Красная фурия" сохранит двухочковое отставание от Португалии, которое еще можно отыграть в личной встрече.
Чехия уже останавливала команду Луиса Энрике неделю назад, так что недооценки здесь не будет. Остается выяснить одно - есть ли у Испании силы на финальный рывок?
Испания
Костяк "Фурии" составляют игроки из Ла Лиги и АПЛ, за плечами которых десятки тяжелых, интенсивных матчей. К завершению клубного сезона у многих подсели концентрация и физика.
Собственно, в первом матче в Праге это было хорошо заметно. Чехи трижды выводили своих форвардов на ворота Унаи Симона простым лонгболами; Испания же бестолково владела мячом около 80% времени, и ничью по такой игре можно считать большой удачей. С Португалией (1:1) и Швейцарией (1:0) справились лишь ненамного лучше. Единственный явный позитив - везде были голы.
16 - @SeFutbol have scored in 16 consecutive games in all competitions, their third best historical record after 20 games scoring between 1947 and 1951 and 42 between 2016 and 2020.— OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022
Offensive. pic.twitter.com/x7BGvXjxQ8
Энрике - догматик, он всегда играет примерно одинаково. С одной стороны, в его пользу говорят полуфинал Евро, финал Лиги наций-2021 и текущая серия из 7 матчей без поражений. С другой - очевидно, что чехам стиль испанцев подходит; они знают, как ему противостоять. Похоже, как и в Праге, интрига в матче сохранится до последних секунд.
Чехия
Чехи ниже классом, но большая часть игроков Ярослава Шилгавы выступают в нетоповых лигах, где силы было сэкономить проще. Отсюда и темп - бежит "Народная команда" в июне быстро.
В предыдущем туре против Португалии это ей не помогло (0:2) главным образом из-за классной работы защитников "Селессау". Пепе остается монстром даже в 39 лет. У Испании стоппера такого калибра нет, и результат мы в Праге уже видели. Порой казалось, что Эрик Гарсия впервые узнал о существовании офсайда.
В Малаге чехи будут делать все то же самое - защищаться низким блоком и контратаковать. Но вот получится ли повторить успех? Есть сомнения. С начала 2020 года Чехия в гостях не побеждала никого сильнее Словакии, а в Германии (0:1), Италии (0:4) и Бельгии (0:3) даже не забивала. Понятно, что у Шилгавы есть и план Б, предусматривающий что-то помимо забросов на Пешека и Кухту, но пока он с грандами не работает.
Испания - Чехия: статистика личных встреч
Ничью 2:2 недельной давности мы уже упоминали много раз, повторяться не будем.
Отметим также, что с момента раздела Чехословакии чехи ни разу не побеждали Испанию - 2 ничьи и 4 поражения.
Испания - Чехия: последние матчи команд
Последние матчи Испании
Последние матчи Чехии
Турнирное положение команд
На 11.06
Ориентировочные составы
Ансу Фати по-прежнему не готов бегать 90 минут и, кажется, ему таки нужна операция, от которой он упорно отказывается. Также у Испании выбыл и уже покинул лагерь сборной из-за инфекции Рауль де Томас.
У Чехии отмечаем травму Якуба Янкто, которого уже заменил Станислав Тецл. В остальном все в строю, хотя Шилгавы может провести некоторую ротацию - например, ожидаем в воротах Вацлика, а не Станека.
Испания: Роберт Санчес - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо - Коке, Родри, Солер - Асенсио, Ферран Торрес, Ольмо
Чехия: Вацлик - Матею, Брабек, Зима - Коуфал, Крал, Соучек, Зелены - Гложек, Кухта, Пешек
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Испания - Чехия: ставки и коэффициенты
Испания - Чехия: прогноз от UA-Футбол
Чехи слишком плохо играют на выезде, а Испания слишком жестко обожглась на "Эден Арене", чтобы завтра рассчитывать на повторение пражского сценария. Скорее уж, все будет как в недавней игре "Фурии" против Швейцарии - скучно и надежно.
Наш выбор - ТМ 2,5. БК предлагают это событие с коэффициентами 2,2-2,3.
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