Испания - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.06.2022

Ситуация в группе 2 после трех туров такова, что Испании категорически нельзя больше терять очки. Лишь в этом случае "Красная фурия" сохранит двухочковое отставание от Португалии, которое еще можно отыграть в личной встрече.

Чехия уже останавливала команду Луиса Энрике неделю назад, так что недооценки здесь не будет. Остается выяснить одно - есть ли у Испании силы на финальный рывок?

Костяк "Фурии" составляют игроки из Ла Лиги и АПЛ, за плечами которых десятки тяжелых, интенсивных матчей. К завершению клубного сезона у многих подсели концентрация и физика.

Собственно, в первом матче в Праге это было хорошо заметно. Чехи трижды выводили своих форвардов на ворота Унаи Симона простым лонгболами; Испания же бестолково владела мячом около 80% времени, и ничью по такой игре можно считать большой удачей. С Португалией (1:1) и Швейцарией (1:0) справились лишь ненамного лучше. Единственный явный позитив - везде были голы.

16 - @SeFutbol have scored in 16 consecutive games in all competitions, their third best historical record after 20 games scoring between 1947 and 1951 and 42 between 2016 and 2020.



Offensive. pic.twitter.com/x7BGvXjxQ8