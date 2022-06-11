Испания - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.06.2022

Лига наций. 4-й тур

12 июня. Малага. "Ла Росаледа"

Испания 21:45 Чехия

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Трансляция: ТК Футбол 2

Ситуация в группе 2 после трех туров такова, что Испании категорически нельзя больше терять очки. Лишь в этом случае "Красная фурия" сохранит двухочковое отставание от Португалии, которое еще можно отыграть в личной встрече.

Чехия уже останавливала команду Луиса Энрике неделю назад, так что недооценки здесь не будет. Остается выяснить одно - есть ли у Испании силы на финальный рывок?

Испания

Костяк "Фурии" составляют игроки из Ла Лиги и АПЛ, за плечами которых десятки тяжелых, интенсивных матчей. К завершению клубного сезона у многих подсели концентрация и физика.

Собственно, в первом матче в Праге это было хорошо заметно. Чехи трижды выводили своих форвардов на ворота Унаи Симона простым лонгболами; Испания же бестолково владела мячом около 80% времени, и ничью по такой игре можно считать большой удачей. С Португалией (1:1) и Швейцарией (1:0) справились лишь ненамного лучше. Единственный явный позитив - везде были голы.

16 - @SeFutbol have scored in 16 consecutive games in all competitions, their third best historical record after 20 games scoring between 1947 and 1951 and 42 between 2016 and 2020.



Offensive. pic.twitter.com/x7BGvXjxQ8 — OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022

Энрике - догматик, он всегда играет примерно одинаково. С одной стороны, в его пользу говорят полуфинал Евро, финал Лиги наций-2021 и текущая серия из 7 матчей без поражений. С другой - очевидно, что чехам стиль испанцев подходит; они знают, как ему противостоять. Похоже, как и в Праге, интрига в матче сохранится до последних секунд.

Чехия

Чехи ниже классом, но большая часть игроков Ярослава Шилгавы выступают в нетоповых лигах, где силы было сэкономить проще. Отсюда и темп - бежит "Народная команда" в июне быстро.

В предыдущем туре против Португалии это ей не помогло (0:2) главным образом из-за классной работы защитников "Селессау". Пепе остается монстром даже в 39 лет. У Испании стоппера такого калибра нет, и результат мы в Праге уже видели. Порой казалось, что Эрик Гарсия впервые узнал о существовании офсайда.

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В Малаге чехи будут делать все то же самое - защищаться низким блоком и контратаковать. Но вот получится ли повторить успех? Есть сомнения. С начала 2020 года Чехия в гостях не побеждала никого сильнее Словакии, а в Германии (0:1), Италии (0:4) и Бельгии (0:3) даже не забивала. Понятно, что у Шилгавы есть и план Б, предусматривающий что-то помимо забросов на Пешека и Кухту, но пока он с грандами не работает.

Испания - Чехия: статистика личных встреч

Ничью 2:2 недельной давности мы уже упоминали много раз, повторяться не будем.

Отметим также, что с момента раздела Чехословакии чехи ни разу не побеждали Испанию - 2 ничьи и 4 поражения.

Испания - Чехия: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Последние матчи Чехии

Турнирное положение команд

На 11.06

Ориентировочные составы

Ансу Фати по-прежнему не готов бегать 90 минут и, кажется, ему таки нужна операция, от которой он упорно отказывается. Также у Испании выбыл и уже покинул лагерь сборной из-за инфекции Рауль де Томас.

У Чехии отмечаем травму Якуба Янкто, которого уже заменил Станислав Тецл. В остальном все в строю, хотя Шилгавы может провести некоторую ротацию - например, ожидаем в воротах Вацлика, а не Станека.

Испания: Роберт Санчес - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо - Коке, Родри, Солер - Асенсио, Ферран Торрес, Ольмо

Чехия: Вацлик - Матею, Брабек, Зима - Коуфал, Крал, Соучек, Зелены - Гложек, Кухта, Пешек

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Испания - Чехия: ставки и коэффициенты

Испания - Чехия: прогноз от UA-Футбол

Чехи слишком плохо играют на выезде, а Испания слишком жестко обожглась на "Эден Арене", чтобы завтра рассчитывать на повторение пражского сценария. Скорее уж, все будет как в недавней игре "Фурии" против Швейцарии - скучно и надежно.

Наш выбор - ТМ 2,5. БК предлагают это событие с коэффициентами 2,2-2,3.