Без Роналду и сил. Швейцария - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 12.06.2022

В первом розыгрыше Лиги Наций Португалия и Швейцария отличились. Вторая обошла Бельгию и заняла четвертое место, первая и вовсе выиграла турнир. Во втором розыгрыше уже получилось гораздо хуже. Обе не вышли из группы, причём страна кантонов удержалась в Лиге А лишь благодаря технической победе над Украиной. Теперь ей вновь угрожает вылет. Удастся ли набрать первое очко в четвертом туре на заполненном женевском 30-тысячнике? Или же португальцы сохранят чистое лидерство в группе?

12 июня. 21:45. Лига Наций. Группа А2

Женева. "Стад Де Женев"

Швейцария - Португалия

Главный арбитр: Фран Йович (Хорватия)

Первый победитель ЛН всегда заявляет, что желает вновь выиграть её. Фернанду Сантуш уже не раз повторял это, перед отчетным матчем в который раз говорил об игре за 11 миллионов португальцев. И к нему прислушиваются. В трех первых турах лузитане набрали семь очков с разницей мячей 7:1. Они не проиграли в гостях Испании, раздавили дома этих же швейцарцев со счетом 4:0, а затем добыли дома же 2:0 с чехами. Нельзя сказать, что они играют блестяще, но весьма уверенно и чётко.

Сантуш признал, что начало матчей против Швейцарии и Чехии под прессингом соперника было довольно неприятным, но остался весьма доволен реакцией его команды, перехватом инициативы и ее использованием. На вопрос о том, не лучше ли результат 2:0 против чехов, чем игра в том матче, он ответил отрицательно, говоря о созданных моментах. Хотя и признал, что во втором тайме команда сбавила обороты. Сбавила она и против швейцарцев, после счета 3:0 к перерыву.

В Швейцарии настроение подавленное. Мурат Якин и его игроки в один голос утверждают, что против испанцев сборная отреагировала, отыграла солидно, организованно, вернула сильную оборону, мало позволяла сопернику. Особенно во втором тайме, который желает взять как фундамент на будущее. Поражение Якин объяснял недостаточно острой атакой, невезением и ошибкой арбитра, не назначившего пенальти за руку Торреса. Но ведь это 0:1 после 1:2 от чехов из-за автогола и провала в Португалии.

В швейцарской прессе говорят о кризисе, призывают забыть о мощной сборной 2021-го, выбившей Францию с Евро и Италию с Чемпионата Мира. Также говорят о высказываниях Гранита Джаки, считая их выпадом против тренера. И напоминают, что трех поражений подряд (как сейчас) сборная не терпела с 1996-го года, а четырех - с 1980-го. Напоминают, что после плохого 2020-го года пришёл отличный 2021-ый с лишь одним поражением в основное время в 17-ти матчах, но в 2022-ом уже состоялись четыре в пяти.

Статистика

Исторически швейцарцы имеют преимущество над португальцами в очных матчах. 10:9 по победам при пяти ничьих. В двух последних домашних побеждали со счетом 2:0, до этого дома сыграли вничью. В последний раз на Родине они проигрывали лузитанам в 1989-ом году. С другой стороны, три последних матча на всех полях (а именно в гостях) проиграли с общим счётом 1:9

Пять из голов в этих трех последних матчах забил Криштиану Роналду. Такой улов превращает его в лучшего бомбардира этого противостояния

В 2017-ом году Швейцария проиграла один матч в основное время, в 2018-ом - четыре, в 2019-ом - два, в 2020-ом - четыре, в 2021-ом - один, за менее половины 2022-го - уже четыре

Португалия не проигрывала в гостевых матчах с 2019-го года. Тогда она уступила Украине. В Лиге Наций она не проигрывала в гостях никогда

Швейцария в Лиге Наций дома проиграла лишь однажды - в четверг. То поражение стало для неё первым домашним в любом официальном турнире с 2014-го года

Кадры

Криштиану, автор дубля в матче первого круга, не поехал в Женеву. Как и Жоау Моутинью и Геррейру. Сантуш объяснил, что причина не в травмах, а в ротации. Скорее всего, все они очень устали. Устала вся сборная. Впрочем, существенной ротации не ожидается. Мендеш займёт место Геррейру, Гедеш, забивший чехам, должен сохранить свое место, автор двух замечательных ассистов против них Бернарду Силва вновь будет создавать. Возможно, лучший игрок Серии А в сезоне 2021/22 Леау получит шанс.

Возможно, в центре обороны вместо 39-летнего Пепе дебютирует Кармо из "Браги". А на правом её фланге вместо автора замечательного гола против чехов Канселу выйдет Далот.

Швейцарцы также устали, но вряд ли рискнут сильно изменить состав с матча против испанцев. Разве что в не работавшей атаке Цубера и Эмболо сменят Окафор, Штеффен, Сеферович. Возможна одна замена в центре поля - вместо Айбишера Соу (автор автогола против чехов) или тот же Цубер. Могут возникнуть проблемы в центре обороны, где Аканджи и Эльведи не совсем здоровы. Зато их коллега Шер отбыл дисквалификацию.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Комерт, Шер, Родригес, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович, Штеффен

Португалия: Руй Патрисиу, Далот, Данилу, Кармо, Мендеш, Отавиу, Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Гедеш, Жота

Прогноз: Швейцария - Португалия 1:1

Хозяева будут искать реванш, месть за 0:4. Об этом пресса также говорит. Вопрос, каким образом. В стиле 2021-го, агрессивным прессингом и доминированием? Или же как против Испании - осторожно, вязко, почти без владения мячом и ударов по воротам? Скорее второе. Гости же попытаются владеть и бить, но без спешки. Тем более, что Сантуш говорит о сильной усталости подопечных. Без Роналду, с Кармо и Далотом, в гостях, их шансы на победу ниже. Хотя и нужно не подпускать Испанию.