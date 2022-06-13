Франция - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 13.06.2022

Дидье Дешам прямо заявляет, что июньские матчи - прежде всего подготовка к Чемпионату Мира. Златко Далич ещё прямее: "Я был бы рад, если бы Лигу Наций прямо сегодня отменили". Так их сборные и играют. Хорватия начала июнь 0:3 дома от Австрии и лишь затем понемногу пришла в себя. А Франция даже ещё не пришла, занимая последнее место в группе, то есть подвергаясь угрозе вылета в Лигу Б. Сегодня её будет тащить наверх заполненный "Стад Де Франс". Вытащит ли?

13 июня. 21:45. Лига Наций. Группа А1

Сен-Дени. "Стад Де Франс"

Франция - Хорватия

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

В сущности, можно даже сказать, что обе сборные после неудачного начала июня затеяли омоложение. Дешам был вынужден это сделать из-за травм Варана, Канте, Погба, Мбаппе, старшего Эрнандеса, усталости Бензема и Льориса, ужасной формы Гризманна, не забивавшего ни за клуб, ни за сборную с января. В последнем матче против Австрии дебюты в первых 11-ти получили Конате и Бубакар Камара, играли также совсем неопытные Салиба и Диаби. А неделю назад в матче против хорватов капитаном был Кимпембе.

Все это ожидаемо влияет на игру и результаты. Отрезки, в которых чемпион мира и действующий победитель Лиги Наций выглядит грозно, страшно, непобедимо присутствуют, но гораздо больше отрезков, в которые он не собран, апатичен, безразличен. Проблемы в обороне и зависимость от Мбаппе в атаке стали главными темами. Матч в Австрии (1:1) спас лишь выход на замену Килиана, названного L'Equipe незаменимым. Он забил, попал в перекладину. С ним Франция должна была побеждать, до него проигрывала.

В Хорватии также ярко выраженная зависимость. От Луки Модрича. Далич также пытается омолодить команду. Тройка Брозович-Ковачич-Модрич играла с первых минут лишь против Франции, и тогда (1:1) клетчатые выглядели собранно и солидно, устроив игру без моментов. Первый тайм в Копенгагене (1:0) без Луки и Матео на поле сборная играла плохо. Но во втором они вышли и помогли добыть крайне важную и сложную победу. Датская Extrabladet даже заявила, что Модрич "вытер пол сборной Дании как тряпкой".

Сегодня, в последнем матче перед долгожданным отпуском, Модрич, Мбаппе, Бензема должны выжать из себя все последние силы. Обе команды любят владеть мячом (первые по нему и по точности передач в группе), любят доминировать. При этом Хорватия на сложных выездах много обороняется, а Франция Мбаппе и Нкунку лучше всего себя чувствует, когда получает свободное пространство для контратаки.

Кадры

Вряд ли сегодня оба тренера продолжат эксперименты. В июне они уже успели отказаться от игры с тремя центральными защитниками. Так и продолжат. Дешам заявляет, что Мбаппе, скорее всего, будет готов играть с первых минут. Бензема не забил ни Австрии, ни Хорватии. Постарается сейчас. В стартовом составе ожидается Нкунку. Вряд ли Гризманн, которого после серии неудач и дебатов, скорее всего, задвинут в запас. Хотя Дешам постоянно защищает его и говорит о нежелании экспериментировать без него.

Дидье также объявил, что капитаном будет Кимпембе, а вратарём - чемпион Италии Маньян.

Далич уже практически объявил стартовый состав. Он лишь не знает, кто сыграет слева в обороне, поскольку Баришич и Соса с травмами. Похоже, придётся играть правому защитнику Юрановичу, плохо отыгравшему против французов неделю назад. Тройка в центре поля ясна. В центре обороны курс на омоложение, поскольку Вида и Ловрен в плохой форме и после травм, а игрой Шутало и Эрлича в Копенгагене тренер был восхищен. Автор гола в Дании Пашалич сместится с позиции "десятки" на фланг.

Франция: Маньян, Павар, Кимпембе, Конате, Динь, Тшуамени, Рабио, Гвендузи, Нкунку, Мбаппе, Бензема

Хорватия: Ливакович, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Брекало, Крамарич, Пашалич

Очные матчи

Франция и Хорватия встречались девять раз. Шесть побед на счету первых, вторые ни разу не побеждали. Разумеется, наиболее памятными были встречи на Чемпионатах Мира - в полуфинале-1998 (2:1) и финале-2018 (4:2). Из авторов голов в том финале в заявках остались лишь Гризманн и Мбаппе. После него сборные также встречались. Уже трижды. Все - в Лиге Наций. В 2020-ом году Франция выиграла дома с точно таким же счётом 4:2, а в гостях - 2:1.

В 2022-ом году неделю назад в Сплите счёт 1:1 оформили Крамарич с пенальти на 83-ей минуте и Рабио на 52-ой.

Прямая речь

Дидье Дешам , главный тренер сборной Франции: "Все вынуждены вносить много изменений. В такой ситуации выработать автоматизм, слаженность невозможно, но выбора нет. Нет ни у кого. Они так же устали, как и мы. Нужно прежде всего сохранять баланс. В Австрии мы создали много, но постоянно мешали чья-то нога, вратарь, перекладина. Игроки заслужили большего там.

Первый тайм хорватов против Дании был тяжелым. А затем вошёл Модрич и изменил все в середине поля".

Карим Бензема , Франция: "Чего нам не хватает? Голов, поскольку создаём мы много. Во втором тайме в Австрии мы играли с гораздо большей страстью, прессинговали и заслужили больше, чем ничью. Мы очень устали, но не ищем оправданий. В ошибках в обороне виновата вся команда".

Преснель Кимпембе , Франция: "Мы чемпионы этого турнира, так что он важен для нас. Мы не можем позволить себе быть на последнем месте. Мы должны найти путь для мотивации и уверен, что найдём его. Мы привычны к давлению".

Златко Далич , главный тренер сборной Хорватии: "Такой календарь матчей очень тяжёл, но оправданий нет. Я хочу повторить те же нацеленность, отношение, мотивацию, агрессию, скорость, которые были в последних двух матчах. Мы встречаемся с сильнейшей сборной мира, которая воспользуется каждой ошибкой, но у нас есть что ей сказать. В последних трех матчах против нее мы были близки к хорошим результатам, но не добивались их. 80 тысяч в Сен-Дени мотивируют и их, и нас".

Прогноз: Франция - Хорватия 2:1

Последние два матча хорватов, особенно - в Дании против лидера группы - показывают, что они пришли в себя и готовы играть на любом стадионе. В гостях у них уже четыре победы подряд. А французы именно дома в последние годы фальшивили. Проиграли Финляндии, не переиграли Боснию и Герцеговину и Украину, проиграли Дании третьего июня. С другой стороны, у них больше кадровых ресурсов. И победа им нужнее. Этот турнир для них важнее, чем для хорватов, которые не особо желают выйти из группы.

Лучшая ставка - не на обилие голов, а на "обе забьют". Поскольку оборона обеих слабовата, а атака создает много, но реализует недостаточно.