Англия - Венгрия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 14.06.2022

Лига наций, группа А3, четвертый тур

14 июня 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”

Англия 21:45 Венгрия

Телетрансляция – OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия начинает второй круг Лиги наций-2022 в качестве последней команды группы. В четвертом матче команда Гарета Саутгейта вновь сыграет со сборной Венгрией. В Будапеште десять дней назад Англия уступала сопернику в качестве игры и осталась без очков (0:1).

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Англия

В трех матчах Лиги наций Англия смогла забить всего один гол. Да и тот с пенальти. "Контроль матчей сам по себе не приносит тебе голов, и если ты не забиваешь, будь готов к критике", – говорит Гарет Саутгейт.

Его команда пока откровенно проваливает Лигу наций-2022 и сам тренер сборной Англии – удобная мишень для критики, когда нет ни игры, ни результата. Но все же Лига наций – не тот турнир, за неудачи в котором хочется предъявлять какие-то претензии. Заметно, что и сами футболисты "трех львов" играют без сверхмотивации, многие из них не могут дождаться отпуска после долгого и изнуряющего сезона.

"Мы хотим выиграть матч с Венгрией, но на весь этот отрезок матчей у меня были другие цели. Это будет непростой тактический вызов, многим тяжело играть с Венгрией – это хорошая команда", – казал Саутгейт.

В проигранном матче с Венгрией (0:1) Англия уступала сопернику в целом, в поединке с Германией "трем львам" удалось отлично провести последние 15 минут (1:1), против Италии (0:0) в прошлом туре команда Саутгейта создала два-три хороших момента в первые 60 минут. Если Англия сможет сыграть целостный, ровный по качеству матч против Венгрии в четвертом туре это уже будет прогресс.

Венгрия

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси хвалит свою команду за то, что она никогда не сдается, а постоянно "бежит, борется, и отдает свое сердце и душу". Но нужно отдать должое и работе итальянского тренера: Венгрия играет с хорошей организацией и тактической дисциплиной.

Модель игры сборной Венгрии прекрасно работает в матчах против грандов, поэтому команда Росси запомнилась матчами с Францией и Германией на Евро-2020, удобно себя чувствуют венгры и в дивизине "А" Лиги наций.

В прошлом с Германией (1:1) обе команды обменялись голами на старте игры, а затем был более-менее равный матч с равным количеством моментов. В количестве ударов у Венгрии было заметное превосхдство (11-6, 7-1 в створ).

По словам Росси, цель его в команды в матче против Англии – это одно очко. Учитывая, как часто в группе А3 команды делят очки, это вполне ожидаемый результат. Но есть одно существенное препятствие – игру с Англией из-за дисквалификации пропустит основной кипер Гулачи.

Статистика команд, цифры и факты

Проиграв сборной Венгрии в первом туре Лиги наций, Англия прервала свою серию из 22 матчей без поражений.

Харри Кейн забил 12 голов в последних 11 матчах за сборную Англии.

Англия не проигрывает на своем поля с октября 2020 года.

В трех матчах Лиги наций Англия не забила ни одного гола с игры.

В каждом матче ЛН-2022 Венгрия забила по одному голу.

Венгрия выиграла четыре из восьми выездных последних матчей (две ничьи, два поражения).

Последние пять матчей Англии и Венгрии

Англия

11.06 Италия 0:0 (Лига наций)

07.06 Германия 1:1 (Лига наций)

04.06 Венгрия 0:1 (Лига наций)

29.03 Кот-д'Ивуар 3:0 (ТМ)

26.03 Швейцария 2:1 (ТМ)

Венгрия

11.06 Германия 1:1 (Лига наций)

07.06 Италия 1:2 (Лига наций)

04.06 Англия 1:0 (Лига наций)

29.03 Северная Ирландия 1:0 (ТМ)

24.03 Сербия 0:1 (ТМ)

Личные встречи

Венгрия прервала свою серию без побед над сборной Англии, которая длилась с 1962 года. До этого были 12 побед сборной Англии и три ничьи.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 3 1 2 0 3-2 +1 5 2 Венгрия 3 1 1 1 3-3 0 4 3 Германия 3 0 3 0 3-3 0 3 4 Англия 3 0 2 1 1-2 -1 2

Ориентировочные составы

Англия: Рэмсдейл – Уокер, Магуайр, Гэхи, Триппьер – Уорд-Проуз, Райс – Сака, Фоден, Грилиш – Кейн

Венгрия: Дибуш – Ланг, Орбан, Аттила Салаи – Него, Адам Надь, Шефер, Жолт Надь – Шаллаи, Собослаи – Адам Салаи

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Венгрия от UA-Football

Шансы Венгрии как-то сильно недооценены. Является ли Англия фаворитом? Команда Саутгейта пока не провела летом ни одного хорошего матча, и уже в рамках самой Лиги наций у футболистов "трех львов" накопилась усталость, что было заметно по матчу с Италией в последнем туре. Если гости не будут ошибаться и надежно сыграют в обороне, то могут отобрать у Англии очки. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.