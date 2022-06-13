Германия - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.06.2022

Как быстро все меняется в футболе! Ещё девять дней назад Италия пребывала в депрессии, видя в пролёте мимо второго Чемпионата Мира подряд и 0:3 в Финалиссиме признаки глубокого упадка своего футбола. Германия же после семи побед подряд и почетной ничьей с Нидерландами пребывала чуть ли не в эйфории, в восхищении от Ханси Флика. Теперь Италия воодушевлена успехом своей молодёжной революции, а Германия задает себе множество неприятных вопросов. Впрочем, не изменится ли завтра настроение обеих вновь?

14 июня. 21:45. Лига Наций. Группа А3

Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

Германия - Италия

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Вокруг "Манншафт" ныне вьется рой вопросов. О схеме с тремя центральными защитниками и обороне в целом, о реализации, о способности центра поля доминировать. Ещё во время удачной серии говорили, что она просто не играла против Топ-сборных. Теперь, против Топов и даже серой Венгрии, она выдала четыре 1:1 подряд (впервые в истории сборной четыре ничьи подряд). Что Флик не считает хорошими результатами. Хотя и верит в прогресс и общий позитив. Лотар Маттеус, например, не видит прогресса вообще.

Ничью с Англией дома в стране как раз встретили благосклонно, Флик считает её фундаментом, на котором можно строить, признаком прогресса. Но два других матча Лиги Наций - против Италии и Венгрии в гостях - восприняли отрицательно. По итогам последнего с одним ударом в створ ворот соперника и вовсе вышли хвалебные статьи о спасителе сборной Мануэле Нойере. Его тренер также признал, что ничья была добыта лишь благодаря вратарю, а технический директор сборной Оливер Бирхофф назвал его феноменом.

Италия неожиданно для себя возглавляет группу. Сам Роберто Манчини удивляется этому. Он был уверен, что тотальная молодёжная революция в составе с 9-10 сменами "старта" в каждом матче и уже девятью июньскими дебютантами сборной поначалу будет стоить поражений. Но в Лиге Наций-2022 "адзурри" ещё не проигрывали, отыграв три весьма положительных матча против Германии (1:1), Венгрии (2:1) и Англии (0:0). Удивили они своей организованностью и Флика с Гаретом Саутгейтом.

Проблемы и у них имеются. Начало и концовки матчей не очень складываются, усталость накапливается. По владению мячом немцам и англичанам уступили разгромно. Что нетипично для Манчини. Атака по-прежнему не реализует - лишь в трех из последних 14-ти официальных матчей забиты более одного мяча. Но в целом настроение очень хорошее.

Попытаются ли подопечные Манчини завтра поправить дела во владении мячом? Вряд ли. Похоже, это их новый стиль. Организованность и резкие контратаки. Немцы же от мяча точно не откажутся. Возможно, доведут владение до 65-ти процентов, как в первом матче. Хотя Фликбол отличается прежде всего высоким прессингом, скоростью, интенсивностью, а не владением. Удастся ли наконец его достичь?

Прямая речь

Роберто Манчини , главный тренер сборной Италии: "Когда случается что-то негативное, все сразу же забывают весь позитив. Нам не хватает злости у ворот соперника, иногда мы ошибаемся на выходе из обороны, но это часть процесса взросления. У нас очень много работы, впереди долгий и опасный путь. Самое главное - мы не изменили свой стиль футбола".

Мануэль Нойер , сборная Германии: "Мы очень разочарованы, в Венгрии не было достаточно скорости и нацеленности в атаке. Мы не выигрывали давно у Топ-команды. Но против Италии такая победа будет особенно сладкой, поскольку мы не выигрывали у них в основное время в последние годы. Мы хотим уйти в отпуск в хорошем настроении".

Ханси Флик , главный тренер сборной Германии: "Мы не играли уверенно в Венгрии, слишком часто ошибались и потому должны быть довольны ничьей. Когда вратарь - герой матча, ясно, что что-то не работало. Против Италии также сыграли в целом негативно, много ошибались, не хватало солидности и интенсивности. Но у нас есть потенциал, мы работаем. В ноябре будем готовы".

Кадры

Манчини явно вошёл в раж. Похоже, он вновь собирается значительно изменить стартовый состав. Говорят, что предоставит игровое время тем, кто играл мало. Возможно, Скальвини из "Аталанты" станет десятым июньским дебютантом. Луис Фелипе и Калабрия также играли мало. Точно не будет дисквалифицированного Тонали, ставшего одним из лидеров новой сборной, и травмированного капитана Флоренци. В Англии был выставлен второй по молодости стартовый состав в эру Манчини (25 лет), возможно, в Германии будет первый.

Все же кажется, что Пессина, получивший много комплиментов за игру в Англии (причём на правом фланге), останется. Как и Пеллегрини, кажущийся новым фаворитом тренера. Он уже играл на левом фланге в Болонье против Германии и забил. Ну и, разумеется, вратарь Доннарумма. А главный джокер на замену - 18-летний Ньонто.

Флик должен вернуть в первые 11 Мюллера и Рюдигера, не бывших там в Венгрии. Их важность особенно отмечают. Гюндоган также начинал матч там в запасе. Хофманн забил три из четырёх последних голов команды и точно выйдет играть на отлично знакомый ему гладбахский стадион. Вот только неясно, какую позицию он займёт. Не сыграет ли Германия с четырьмя защитниками, как в Италии? Или же останется с пятью, как в двух других матчах? Особой разницы в игре не замечалось.

Германия: Нойер, Хофманн, Рюдигер, Зюле, Раум, Киммих, Горетцка, Гюндоган, Мусиала, Мюллер, Хавертц

Италия: Доннарумма, Калабрия, Луис Фелипе, Скальвини, Спинаццола, Кристанте, Барелла, Пессина, Фраттези, Пеллегрини, Распадори

Прогноз: Германия - Италия 2:1

По победам в очных матчах итальянцы ведут со счетом 15:9 при 12-ти ничьих. Но в последних пяти в основное время не побеждали - четыре ничьи и поражение. Их постоянные смены состава и бросание в бой молодежи весьма опасны и когда-то могут подвести. Как и проседания в начале и конце матчей. А немцам победа очень нужна для возвращения веры в себя и в проект Флика. Все же этот проект в 12-ти матчах не проигрывал и дома играет хорошо.