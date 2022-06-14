Нидерланды - Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.06.2022

Уже сегодня состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Наций в группе А. В нем встретятся команды Нидерландов и Уэльса. Матч обещает быть интересным, ведь задача голландцев - снять все вопросы о лидерстве в группе и закрепить этот статус за собой. Уэльс в свою очередь имеет шанс подняться с последнего места, и понятно, что валлийцам хочется им воспользоваться.

Лига Наций, Группа А

14.06.2022, 21:45, Стадион Де Кюйп (Нидерланды)

Судья: Г. Фешнич (Румыния)

Трансляция: OLL TV

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Нидерланды

Групповой этап голландцы проходят вполне успешно, если не считать последний матч с Польшей (2:2). Сначала клуб Ван Гала уверенно справился с Бельгией (4:1). Напомним, в том матче голами отметились Бергвейн, Дамфрис и дважды Депай. Затем состоялся первый поединок с Уэльсом (2:1), и это было сложно назвать легкой прогулкой. Тогда команда спасла свои три очка лишь на 90+4 минуте силами Вегхорста, перед этим пропустив уже в добавленное время.

Ну и третий матч, против Польши, назвать удачным достаточно сложно. Нидерландам пришлось делать камбэк со счета 0:2. Напомним, сначала забили Кэш и Зелински, а затем - Классен и Дамфрис. Если бы не эта ничья, подопечные Ван Гала могли бы не приделять столько внимания сегодняшнему матчу, имея в активе 9 очков.

Ориентировочный состав: Флеккен, Де Врей, Аке, Тимбер, Блинд, Де Йонг, Классен, Бергейс, Дамфрис, Депай, Бергвейн.

Уэльс

Подопечные Роба Пейджа показали себя достаточно тускло в групповом этапе Лиги Наций. Конечно, все это можно списать на подготовку к матчу с Украиной за выход на ЧМ-2022, но, имея такую глубину состава, можно было без проблем справиться "с двумя фронтами".

Сначала команда в достаточно плотном матче проиграла Польше (2:1), а затем такая же судьба настигла валлийцев и в поединке с Нидерландами (2:1). Только в послендей на данный момент встрече с Бельгией (1:1) команде удалось добиться желаемого. В непростом поединке, когда соперник весь матч прижимал к воротам, Уэльсу удалось сравнять счет на последних минутах силами Джонсона. Можно не сомневаться, что в сегодняшнем поединке игроки Роба Пейджа рассчитывают, как минимум, на такой же результат.

Ориентировочный состав: Хеннеси, Мефам, Родон, Дэвис, Робретс, Ампаду, Рэмси, Джонсон, Уильямс, Бэйл, Джеймс.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Как бы уверенно не играл Уэльс, до класса Нидерландов команде все еще далеко. Кроме этого, нужно помнить, что футболисты Ван Гала будут завтра выходить на газон с целью закрепиться на первом месте таблицы. Как мы знаем по матчу с Бельгией, мотивированным голландцам очень сложно вставить палки в колеса. Прогноз: победа Нидерландов, ТБ 2,5.