Избежать позора. Франция - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 22.09.2022

Действующий победитель Лиги наций оказался на дне таблицы после 4 туров и защитить титул уже не сможет. Это не катастрофа для Франции, ведь главное испытание ждет ее в Катаре, но все равно неприятно.

Более того, в случае поражения завтра от Австрии Трехцветные вообще вылетят в низший дивизион ЛН, а это уже чистый позор для великой футбольной державы. У Дидье Дешама нет выбора - завтра надо побеждать. Между тем, у него травмирована половина основы, а Мбаппе опять спровоцировал скандал…

Речь о фотосессии перед ЧМ - Килиан отказался участвовать, желая лично контролировать все права на свое изображение. Чтобы не конфликтовать с лидером сборной перед ЧМ, Федерация пошла на попятную.

Легко представить, как в такой ситуации чувствуют себя партнеры, у которых свои собственные спонсорские сделки, а еще Дидье Дешам, желающий обеспечить равенство внутри коллектива. Конечно, это влияет на результаты - в июне Франция не выиграла ни единого матча из 4, отвратительно показав себя в обороне. Австрия, например, в Вене создала 4 явных момента при 5 ударов в сторону ворот. У Хорватии на "Стад де Франс" показатель был еще выше - 3 момента при 4 попытках!

???? KFC are threatening to sue the French Federation because of Kylian Mbappé's refusal to promote the brand:



????️ KFC France: "The FFF needs money and KFC agrees to pay to have an image of what we are paying for. We're going to stop paying and then that's it"



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/Vd0coCur6f