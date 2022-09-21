Избежать позора. Франция - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 22.09.2022

Лига наций. Группа 1. 5-й тур

22 сентября. Париж. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Австрия

Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2, Volia TV

Действующий победитель Лиги наций оказался на дне таблицы после 4 туров и защитить титул уже не сможет. Это не катастрофа для Франции, ведь главное испытание ждет ее в Катаре, но все равно неприятно.

Более того, в случае поражения завтра от Австрии Трехцветные вообще вылетят в низший дивизион ЛН, а это уже чистый позор для великой футбольной державы. У Дидье Дешама нет выбора - завтра надо побеждать. Между тем, у него травмирована половина основы, а Мбаппе опять спровоцировал скандал…

Франция

Речь о фотосессии перед ЧМ - Килиан отказался участвовать, желая лично контролировать все права на свое изображение. Чтобы не конфликтовать с лидером сборной перед ЧМ, Федерация пошла на попятную.

Легко представить, как в такой ситуации чувствуют себя партнеры, у которых свои собственные спонсорские сделки, а еще Дидье Дешам, желающий обеспечить равенство внутри коллектива. Конечно, это влияет на результаты - в июне Франция не выиграла ни единого матча из 4, отвратительно показав себя в обороне. Австрия, например, в Вене создала 4 явных момента при 5 ударов в сторону ворот. У Хорватии на "Стад де Франс" показатель был еще выше - 3 момента при 4 попытках!

???? KFC are threatening to sue the French Federation because of Kylian Mbappé's refusal to promote the brand:



????️ KFC France: "The FFF needs money and KFC agrees to pay to have an image of what we are paying for. We're going to stop paying and then that's it"



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/Vd0coCur6f — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 21, 2022

СМИ тогда списали все на усталость и "ненужность" турнира, но 4 осечки подряд в одинаковом ключе - это серьезно. Что с 4-3-3, что с 3-5-2; что дома, что на выезде Франция пропускает, и завтра крайне важно для Дешама не только победить, но и сохранить ворота сухими. Да, травмированных много, но с его кадрами ни одна отмазка не отмажет. Или он сделает это и давление ослабнет, или же нет - и СМИ опять вспомнят про Зидана.

Австрия

Ральфу Рангнику тоже нечем хвастаться на посту тренера за последние месяцы. За яркими 3:0 на поле Хорватии последовала серия из трех невзрачных матчей, лишивших Австрию шансов на победу в группе.

Теперь ее задача просто не вылететь, и самый простой способ это сделать - не проиграть Франции. У Австрии это уже получалось в июне, но тогда "Ле Бле" играли не совсем основой, еще и в гостях. На "Стад де Франс" "Дас Тим" будет сложнее, так что, вероятно, мяч французы будут катать даже дольше венских 73-75%.

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Если Франция весь последний год пробует себя в позиционных атаках, то Австрия - забивная контратакующая команда, которая быстро бежит и жестко прессингует. Центр нападения - Марко Арнаутович - на данный момент лучший снайпер Серии А. Слева Алаба попробует на зуб экс-партнера по "Баварии" Павара; в центре зарубу с Чуамени устроят Шлагер и Забитцер. Неясно только, кто и как закроет Мбаппе? В Вене он создал "Дас Тим" уйму проблем за 20 минут. Рангнику надо решить и эту дилемму, и тогда теоретические шансы на успех гостей превратятся в реальные.

Франция - Австрия: статистика личных встреч

Как уже говорилось, в первом круге текущей Лиги наций в Вене команды расписали ничью 1:1 - вышедший со скамейки Мбаппе спас Францию от поражения за 10 минут до конца.

До этого команды последний раз встречались аж в отборе к ЧМ-2010 и тогда обменялись домашними победами. Бензема и Льорис должны помнить те матчи; других участников в сборных уже не осталось.

Франция - Австрия: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Последние матчи Австрии

Турнирное положение команд

После 4 туров

Ориентировочные составы

У Франции травмированы (внимание!) Бензема, Погба, Канте, Кимпембе, Марсьяль, Конате, Коман, братья Эрнандес, Рабьо, Льорис и Камара. Любую другую сборную такой лазарет бы просто убил, но у Трехцветных аномально богатая на таланты лавка. Справятся.

У Австрии травмированных поменьше, но тоже есть - прежде всего, центрфорвард Саша Калайджич, краек Валентино Лазаро, центрхав Конрад Лаймер, новичок "Аякса" Флориан Гриллич.

Франция: Меньян - Павар, Кунде, Варан, Менди - Гендузи, Чуамени, Камавинга - Гризманн - Мбаппе, Жиру

Австрия: Линднер - Лайнер, Траунер, Линхарт, Алаба - Забитцер, Шлагер, Зивальд - Баумгартнер - Арнаутович, Грегорич

Франция - Австрия: ставки и коэффициенты

Франция - Австрия: прогноз от UA-Футбол

Австрия не забивала только в 2 из 10 последних матчей, плюс ее лидер Арнаутович пребывает в лучшей форме в жизни. Почему бы "Дас Тим" не забить Франции, которая не уходит с поля без пропущенных голов в официальных матчах с ноября прошлого года?

Поставим на индивидуальный тотал 2 > 0,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,8-1,9.