Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 22.09.2022

Лига наций, лига A, группа 4, пятый тур

22 сентября 2022, Брюссель, “Стад Руа Бодуэн”

Бельгия 21:45 Уэльс

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Несмотря на поражение в первом туре от Нидерландов, у Бельгии все еще остаются шансы на первое место в группе Лиги наций. Но команде Роберто Мартинеса нужно побеждать в двух последних турах.

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Бельгия

Предстоящие матчи Лиги наций пропустит лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Также команда Роберто Мартинеса осталась без центральных защитников Джейсона Денайера и Дедрика Боята. Если тренер сборной Бельгии не откажется от схемы 3-4-3 в тройку к ветеранам Алдервейрелду и Вертонгену добавится или номинальный фулбек “Лестера” Кастань или 18-летний талант “Андерлехта” Зено Дебаст.

Мартинес много говорил перед матчем с Уэльсом о состоянии Эдена Азара. Некогда из ведущих игроков мира на прошлой неделе провел удачный матч в Лиге чемпионов против “Селтика”, забив гол и сделал ассист. Если 31-летнему вингеру немного удастся набрать форму к предстоящему Чемпионату мира, это будет большой бонус для бельгийцев.

После четырех туров у Бельгии две победы в группе Лиги наций, но обе над сборной Польши.

Уэльс

Уэльс остался без ряда ключевых футболистов на ближайшие матчи Лиги наций. Против Бельгии и Польши не сыграют Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Харри Уилсон и Бен Дэвис. Под вопросом и игровое время лидера сборной Гарета Бэйла, который в понедельник играл против “Хьюстона” в MLS.

Главный тренер Уэльса Роб Пейдж недавно получил новый контракт на четыре года. В Уэльсе не скрывают, что главная цель сборной – это подготовка к Чемпионату мира. Лига наций имеет второстепенную важность.

“У нас есть еще два матча в дивизионе А. Я буду гордиться своими игроками, если к участию в Чемпионате мира, мы еще сможет сохранить нашу позицию в высшем дивизионе Лиге Наций”, – говорит Пейдж.

Статистика команд, цифры и факты

Бельгия ни разу не проигрывала Уэльсу на своем поле (четыре победы, три ничьи).

Уэльс не может выиграть у Бельгии три матча (две ничьи, поражение).

Бельгия выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах (три ничьи, три поражения).

Уэльс проиграл три из пяти последних матчей (победа, ничья).

Бельгия забивала во всех матчах Лиги наций, всего команда Мартинеса забила 37 голов в этом турнире.

Форвард Миши Батшуайи поучаствовал в пяти голах в шести последних матчах за Бельгию (три гола, два ассиста).

Последние пять матчей Бельгии и Уэльса

Бельгия

14.06 Польша 1:0 (Лига наций)

11.06 Уэльс 1:1 (Лига наций)

08.06 Польша 6:1 (Лига наций)

03.06 Нидерланды 1:4 (Лига наций)

29.03 Буркина-Фасо 3:0 (Товарищеский матч)

Уэльс

14.06 Нидерланды 2:3 (Лига наций)

11.06 Бельгия 1:1 (Лига наций)

08.06 Нидерланды 1:2 (Лига наций)

05.06 Украина 1:0 (плей-офф ЧМ)

01.06 Польша 1:2 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 4 3 1 0 11-6 +5 10 2 Бельгия 4 2 1 1 9-6 +3 7 3 Польша 4 1 1 2 5-10 -5 4 4 Уэльс 4 0 1 3 5-8 -3 1

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Личные встречи

Два последних матча между Бельгией и Уэльсом закончились вничью 1:1, в том числе и последняя встреча в июне. Последние десять матчей – четыре победы Бельгии, четыре ничьи, две победы Уэльса.

Трансляция матча Бельгия – Уэльс

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бельгія - Вельс Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Кастань, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витцель, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Батшуайи, Азар

Уэльс: Хеннесси – Норрингтон-Дэвис, Ампаду, Мифем, Родон, Уильямс – Бэйл, Моррелл, Смит, Джеймс – Мур

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бельгия – Уэльс от UA-Football

Состав сборной Уэльса значительно ослаблен, у Бельгии нет Лукаку, но остаются такие футболисты как Де Брюйне, Витцель, Карраско. Уэльс проиграл с минимальным разрывом три из четырех матчей в группе Лиги наций, и всегда забивал как минимум один гол. Прогноз – победа сборной Бельгии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.