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Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 22.09.2022
Бельгия – Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 сентября 2022 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, лига A, группа 4, пятый тур
22 сентября 2022, Брюссель, “Стад Руа Бодуэн”
Бельгия 21:45 Уэльс
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Несмотря на поражение в первом туре от Нидерландов, у Бельгии все еще остаются шансы на первое место в группе Лиги наций. Но команде Роберто Мартинеса нужно побеждать в двух последних турах.
Бельгия
Предстоящие матчи Лиги наций пропустит лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Также команда Роберто Мартинеса осталась без центральных защитников Джейсона Денайера и Дедрика Боята. Если тренер сборной Бельгии не откажется от схемы 3-4-3 в тройку к ветеранам Алдервейрелду и Вертонгену добавится или номинальный фулбек “Лестера” Кастань или 18-летний талант “Андерлехта” Зено Дебаст.
Мартинес много говорил перед матчем с Уэльсом о состоянии Эдена Азара. Некогда из ведущих игроков мира на прошлой неделе провел удачный матч в Лиге чемпионов против “Селтика”, забив гол и сделал ассист. Если 31-летнему вингеру немного удастся набрать форму к предстоящему Чемпионату мира, это будет большой бонус для бельгийцев.
После четырех туров у Бельгии две победы в группе Лиги наций, но обе над сборной Польши.
Уэльс
Уэльс остался без ряда ключевых футболистов на ближайшие матчи Лиги наций. Против Бельгии и Польши не сыграют Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Харри Уилсон и Бен Дэвис. Под вопросом и игровое время лидера сборной Гарета Бэйла, который в понедельник играл против “Хьюстона” в MLS.
Главный тренер Уэльса Роб Пейдж недавно получил новый контракт на четыре года. В Уэльсе не скрывают, что главная цель сборной – это подготовка к Чемпионату мира. Лига наций имеет второстепенную важность.
“У нас есть еще два матча в дивизионе А. Я буду гордиться своими игроками, если к участию в Чемпионате мира, мы еще сможет сохранить нашу позицию в высшем дивизионе Лиге Наций”, – говорит Пейдж.
Статистика команд, цифры и факты
- Бельгия ни разу не проигрывала Уэльсу на своем поле (четыре победы, три ничьи).
- Уэльс не может выиграть у Бельгии три матча (две ничьи, поражение).
- Бельгия выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах (три ничьи, три поражения).
- Уэльс проиграл три из пяти последних матчей (победа, ничья).
- Бельгия забивала во всех матчах Лиги наций, всего команда Мартинеса забила 37 голов в этом турнире.
- Форвард Миши Батшуайи поучаствовал в пяти голах в шести последних матчах за Бельгию (три гола, два ассиста).
Последние пять матчей Бельгии и Уэльса
Бельгия
- 14.06 Польша 1:0 (Лига наций)
- 11.06 Уэльс 1:1 (Лига наций)
- 08.06 Польша 6:1 (Лига наций)
- 03.06 Нидерланды 1:4 (Лига наций)
- 29.03 Буркина-Фасо 3:0 (Товарищеский матч)
Уэльс
- 14.06 Нидерланды 2:3 (Лига наций)
- 11.06 Бельгия 1:1 (Лига наций)
- 08.06 Нидерланды 1:2 (Лига наций)
- 05.06 Украина 1:0 (плей-офф ЧМ)
- 01.06 Польша 1:2 (Лига наций)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|4
|3
|1
|0
|11-6
|+5
|10
|2
|Бельгия
|4
|2
|1
|1
|9-6
|+3
|7
|3
|Польша
|4
|1
|1
|2
|5-10
|-5
|4
|4
|Уэльс
|4
|0
|1
|3
|5-8
|-3
|1
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Личные встречи
Два последних матча между Бельгией и Уэльсом закончились вничью 1:1, в том числе и последняя встреча в июне. Последние десять матчей – четыре победы Бельгии, четыре ничьи, две победы Уэльса.
Трансляция матча Бельгия – Уэльс
Ориентировочные составы
Бельгия: Куртуа – Кастань, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витцель, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Батшуайи, Азар
Уэльс: Хеннесси – Норрингтон-Дэвис, Ампаду, Мифем, Родон, Уильямс – Бэйл, Моррелл, Смит, Джеймс – Мур
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бельгия – Уэльс от UA-Football
Состав сборной Уэльса значительно ослаблен, у Бельгии нет Лукаку, но остаются такие футболисты как Де Брюйне, Витцель, Карраско. Уэльс проиграл с минимальным разрывом три из четырех матчей в группе Лиги наций, и всегда забивал как минимум один гол. Прогноз – победа сборной Бельгии 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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