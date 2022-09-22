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Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 22.09.2022

Лига наций
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Бельгия – Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 сентября 2022 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 22.09.2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, лига A, группа 4, пятый тур

22 сентября 2022, Брюссель, “Стад Руа Бодуэн”

Бельгия 21:45 Уэльс

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Несмотря на поражение в первом туре от Нидерландов, у Бельгии все еще остаются шансы на первое место в группе Лиги наций. Но команде Роберто Мартинеса нужно побеждать в двух последних турах.

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Бельгия

Предстоящие матчи Лиги наций пропустит лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Также команда Роберто Мартинеса осталась без центральных защитников Джейсона Денайера и Дедрика Боята. Если тренер сборной Бельгии не откажется от схемы 3-4-3 в тройку к ветеранам Алдервейрелду и Вертонгену добавится или номинальный фулбек “Лестера” Кастань или 18-летний талант “Андерлехта” Зено Дебаст.

Мартинес много говорил перед матчем с Уэльсом о состоянии Эдена Азара. Некогда из ведущих игроков мира на прошлой неделе провел удачный матч в Лиге чемпионов против “Селтика”, забив гол и сделал ассист. Если 31-летнему вингеру немного удастся набрать форму к предстоящему Чемпионату мира, это будет большой бонус для бельгийцев.

После четырех туров у Бельгии две победы в группе Лиги наций, но обе над сборной Польши.

Уэльс

Уэльс остался без ряда ключевых футболистов на ближайшие матчи Лиги наций. Против Бельгии и Польши не сыграют Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Харри Уилсон и Бен Дэвис. Под вопросом и игровое время лидера сборной Гарета Бэйла, который в понедельник играл против “Хьюстона” в MLS.

Главный тренер Уэльса Роб Пейдж недавно получил новый контракт на четыре года. В Уэльсе не скрывают, что главная цель сборной – это подготовка к Чемпионату мира. Лига наций имеет второстепенную важность.

“У нас есть еще два матча в дивизионе А. Я буду гордиться своими игроками, если к участию в Чемпионате мира, мы еще сможет сохранить нашу позицию в высшем дивизионе Лиге Наций”, – говорит Пейдж.

Статистика команд, цифры и факты

  • Бельгия ни разу не проигрывала Уэльсу на своем поле (четыре победы, три ничьи).
  • Уэльс не может выиграть у Бельгии три матча (две ничьи, поражение).
  • Бельгия выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах (три ничьи, три поражения).
  • Уэльс проиграл три из пяти последних матчей (победа, ничья).
  • Бельгия забивала во всех матчах Лиги наций, всего команда Мартинеса забила 37 голов в этом турнире.
  • Форвард Миши Батшуайи поучаствовал в пяти голах в шести последних матчах за Бельгию (три гола, два ассиста).

Последние пять матчей Бельгии и Уэльса

Бельгия

  • 14.06 Польша 1:0 (Лига наций)
  • 11.06 Уэльс 1:1 (Лига наций)
  • 08.06 Польша 6:1 (Лига наций)
  • 03.06 Нидерланды 1:4 (Лига наций)
  • 29.03 Буркина-Фасо 3:0 (Товарищеский матч)

Уэльс

  • 14.06 Нидерланды 2:3 (Лига наций)
  • 11.06 Бельгия 1:1 (Лига наций)
  • 08.06 Нидерланды 1:2 (Лига наций)
  • 05.06 Украина 1:0 (плей-офф ЧМ)
  • 01.06 Польша 1:2 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 4 3 1 0 11-6 +5 10
2 Бельгия 4 2 1 1 9-6 +3 7
3 Польша 4 1 1 2 5-10 -5 4
4 Уэльс 4 0 1 3 5-8 -3 1

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Личные встречи

Два последних матча между Бельгией и Уэльсом закончились вничью 1:1, в том числе и последняя встреча в июне. Последние десять матчей – четыре победы Бельгии, четыре ничьи, две победы Уэльса.

Трансляция матча Бельгия – Уэльс

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Трансляція матчу Бельгія - Вельс
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Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Кастань, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витцель, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Батшуайи, Азар

Уэльс: Хеннесси – Норрингтон-Дэвис, Ампаду, Мифем, Родон, Уильямс – Бэйл, Моррелл, Смит, Джеймс – Мур

Ставки и Коэффициенты на матч

Parimatch
1.38
5.10
8.80
Сделать ставку
Favbet
1.40
5.10
8.80
Сделать ставку
VBET
1.37
5.10
8.90
Сделать ставку

Прогноз на матч Бельгия – Уэльс от UA-Football

Состав сборной Уэльса значительно ослаблен, у Бельгии нет Лукаку, но остаются такие футболисты как Де Брюйне, Витцель, Карраско. Уэльс проиграл с минимальным разрывом три из четырех матчей в группе Лиги наций, и всегда забивал как минимум один гол. Прогноз – победа сборной Бельгии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бельгия Уэльс Лига Наций ставки Прогнозы
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