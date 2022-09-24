Испания - Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24.09.2022

Уже сегодня в матче 5-го тура Лиги Наций между собой сыграют сборные Испании и Швейцарии. Гости занимают последнее место в группе и вряд ли имеют большую мотивацию на этот поединок, а вот испанцам нужно побеждать, чтобы не потерять первое место в таблице.

Лига Наций, 5-й тур

24.09.2022, 21:45, стадион Ла Ромерада (Сарагоса)

Судья: Клеман Тюрпен

Трансляция: MEGOGO

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Испания - Швейцария Смотреть трансляцию

Испания

На данный момент подопечные Энрике занимают первое место в группе с 8 очками, но их плотно поджимают португальцы (7 пунктов). В прошлых четырех матчах данного турнира команда дважды играла вничью и дважды выигрывала. Сначала были мировые с Португалией (1:1) и Чехией (2:2), а затем последовали две скромные победы: в поединке со Швейцарией (1:0) и снова с Чехией (2:0).

Успех в сегодняшнем матче будет очень важным для подопечных Энрике, ведь в последнем раунде квалификации состоится поединок с главным конкурентом испанцев за первое место - с Португалией. Будет разумно подойти к нему с достаточным перевесом, чтобы эта встреча не была решающей. Однако, все вопросы о победителе группы можно будет снять лишь в случае, если Португалия завтра проиграет в матче с Чехией, а Испания выиграет свою игру.

Ориентировочный состав: Симон, Алонсо, Гарсия, Мартинес, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Ольмо, Мората, Асенсио.

Швейцария

До конца квалификационного раунда Лиги Наций осталось всего два матча, а у команды Мурата Якина в активе есть всего три очка. Швейцарцы уже никак не смогут запрыгнуть на второе место, где находится Португалия с 7 пунктами. Однако, зная характер этой команды, навязать борьбу они точно попытаются.

В прошлых поединках Швейцария трижды проиграла и лишь один раз смогла увезти с собой три очка. Сначала был невнятный матч с Чехией (1:2), затем крупный разгром от Португалии (0:4), ну и как финал - проигрыш испанцам (0:1). Однако, в четвертом туре соревнования команде наконец-то удалось достичь результата и переиграть португальцев с минимальным перевесом (1:0).

Ориентировочный состав: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Видмер, Соу, Джака, Фройлер, Эмболо, Сеферович, Шакири.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

У испанцев есть серьезная мотивация перед сегодняшним матчем - команда Энрике не может позволить себе потерять очки на пути к первому месту в группе Лиги Наций. В Швейцарии в свою очередь уже нет турнирных задач - только желание показать зубы. Однако, как показывает опыт разгрома от Португалии, это получается далеко не всегда. Прогноз: победа Испании, ТБ 2,5.