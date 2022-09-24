Сербия - Швеция. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 24.09.2022

Лига наций, лига B, группа 4, пятый тур

24 сентября 2022, Белград, “Стадиум Райко Митич”

Сербия 21:45 Швеция

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сербия остается претендентом на победу в группе, Швеция рискует вылететь в третий дивизион. Важный для двух сборных матч не самого важного турнира.

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Сербия

Ровно через два месяца матчем с Бразилией для Сербии стартует Чемпионат мира-2022, и две последних игры группы Лиги наций будут определяющими в подготовке к Мундиалю.

Но Сербия оказалось в таком положении, когда две победы в двух поединках могут вывести ее в Лигу А, что можно назвать очень хорошим призом для этого поколения футболистов. Сербам достаточно обыграть в субботу Швецию, а во вторник, с отрывом в два мяча, Норвегию.

Для команды Драгана Стойковича это хорошая мотивация, но в игре против Швеции за Сербию не сыграет важный фактор. На стадион “Райко Митич” наложена дисквалификация, поэтому игру смогут посмотреть только дети от семи до 14 лет.

У тренера сборной Сербии спрашивали перед матчем, может ли его команда играть одновременно с двумя звездными форвардами Митровичем и Влаховичем, и Стойкович завуалировано дал понять, что все же место в старте получит бомбардир “Фулхэма”.

Швеция

После проигранного матча плей-офф ЧМ в марте против сборной Польши главный тренер Швеции Ян Андерссон решил отказаться от консервативной схемы 4-4-2 и перейти на более атакующии 4-3-3.

В первом туре группы Лиги наций Швеции благодаря голам Форсберга и Кулусевски выиграть у Словении (2:0), но затем “сине-желтые” выдали серию из трех поражений подряд, дважды Норвегии (2:3 и 1:2) и Сербии (0:1).

Всего три очка в четырех турах оставляют Швецию в незавидном положении. Ян Андерссон не хочет вылета в Лигу C, и в расположении “сине-желтых” говорят о возвращении к базовым принципам и возвращению к 4-4-2. Если Швеция не проиграет Сербии, а Словения не обыграет Норвегию в параллельном матче, это будет хороший день для “сине-желтых”.

Статистика команд, цифры и факты

Швеция проиграла пять из шести последних гостевых матчей во всех турнирах.

В прошлом туре с Норвегией Швеция пропустила три мяча. “Сине-желтые” впервые пропустили больше двух голов за 90 минут с ноября 2020 года.

В трех проигранных матчах Лиги наций Швеция пропустила разное количество мячей – три, два и один.

Сербия пропускала как минимум один гол в шести последних домашних матчах.

Шесть из семи голов в группе Лиги наций Сербия забила в ворота Словении.

Последние пять матчей Сербии и Швеции

Сербия

12.06 Словения 2:2 (Лига наций)

09.06 Швеция 1:0 (Лига наций)

05.06 Словения 4:1 (Лига наций)

02.06 Норвегия 0:1 (Лига наций)

29.03 Дания 0:3 (Товарищеский матч)

Швеция

12.06 Норвегия 2:3 (Лига наций)

09.06 Сербия 0:1 (Лига наций)

05.06 Норвегия 1:2 (Лига наций)

02.06 Словения 2:0 (Лига наций)

29.03 Польша 0:2 (плей-офф Чемпионата мира)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Норвегия 4 3 1 0 6-3 +3 10 2 Сербия 4 2 1 1 7-4 +3 7 3 Швеция 4 1 0 3 5-6 -1 3 4 Словения 4 0 2 2 3-8 -5 2

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Личные встречи

Это будет четвертый матч между Сербией и Швецией. У первых две победы, у вторых – одна.

Трансляция матча Сербия – Швеция

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Сербія - Швеція Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Стефан Митрович, Велькович, Павлович – Костич, Гудель, Лукич, Лазович – Сергей Милинкович-Савич, Тадич – Митрович

Швеция: Ульсен – Аугустинссон, Хин, Линделеф, Андерссон – Форсберг, Сванберг, Ольссон, Кулусевски – Исак, Эланга

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Сербия – Швеция от UA-Football

Возвращение к старой оборонительной конфигурации должно помочь Швеции сдержать натиск сильной атаки Сербии. Для таких футболистов как Кулусевски, Исак, Эланга крайне подходит игра на контратаках. У гостей будет шанс. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.