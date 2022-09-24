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Сербия - Швеция. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 24.09.2022
Сербия – Швеция: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 сентября 2022 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kirill Kudryavtsev - Pool
Лига наций, лига B, группа 4, пятый тур
24 сентября 2022, Белград, “Стадиум Райко Митич”
Сербия 21:45 Швеция
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Сербия остается претендентом на победу в группе, Швеция рискует вылететь в третий дивизион. Важный для двух сборных матч не самого важного турнира.
Сербия
Ровно через два месяца матчем с Бразилией для Сербии стартует Чемпионат мира-2022, и две последних игры группы Лиги наций будут определяющими в подготовке к Мундиалю.
Но Сербия оказалось в таком положении, когда две победы в двух поединках могут вывести ее в Лигу А, что можно назвать очень хорошим призом для этого поколения футболистов. Сербам достаточно обыграть в субботу Швецию, а во вторник, с отрывом в два мяча, Норвегию.
Для команды Драгана Стойковича это хорошая мотивация, но в игре против Швеции за Сербию не сыграет важный фактор. На стадион “Райко Митич” наложена дисквалификация, поэтому игру смогут посмотреть только дети от семи до 14 лет.
У тренера сборной Сербии спрашивали перед матчем, может ли его команда играть одновременно с двумя звездными форвардами Митровичем и Влаховичем, и Стойкович завуалировано дал понять, что все же место в старте получит бомбардир “Фулхэма”.
Швеция
После проигранного матча плей-офф ЧМ в марте против сборной Польши главный тренер Швеции Ян Андерссон решил отказаться от консервативной схемы 4-4-2 и перейти на более атакующии 4-3-3.
В первом туре группы Лиги наций Швеции благодаря голам Форсберга и Кулусевски выиграть у Словении (2:0), но затем “сине-желтые” выдали серию из трех поражений подряд, дважды Норвегии (2:3 и 1:2) и Сербии (0:1).
Всего три очка в четырех турах оставляют Швецию в незавидном положении. Ян Андерссон не хочет вылета в Лигу C, и в расположении “сине-желтых” говорят о возвращении к базовым принципам и возвращению к 4-4-2. Если Швеция не проиграет Сербии, а Словения не обыграет Норвегию в параллельном матче, это будет хороший день для “сине-желтых”.
Статистика команд, цифры и факты
- Швеция проиграла пять из шести последних гостевых матчей во всех турнирах.
- В прошлом туре с Норвегией Швеция пропустила три мяча. “Сине-желтые” впервые пропустили больше двух голов за 90 минут с ноября 2020 года.
- В трех проигранных матчах Лиги наций Швеция пропустила разное количество мячей – три, два и один.
- Сербия пропускала как минимум один гол в шести последних домашних матчах.
- Шесть из семи голов в группе Лиги наций Сербия забила в ворота Словении.
Последние пять матчей Сербии и Швеции
Сербия
- 12.06 Словения 2:2 (Лига наций)
- 09.06 Швеция 1:0 (Лига наций)
- 05.06 Словения 4:1 (Лига наций)
- 02.06 Норвегия 0:1 (Лига наций)
- 29.03 Дания 0:3 (Товарищеский матч)
Швеция
- 12.06 Норвегия 2:3 (Лига наций)
- 09.06 Сербия 0:1 (Лига наций)
- 05.06 Норвегия 1:2 (Лига наций)
- 02.06 Словения 2:0 (Лига наций)
- 29.03 Польша 0:2 (плей-офф Чемпионата мира)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Норвегия
|4
|3
|1
|0
|6-3
|+3
|10
|2
|Сербия
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|3
|Швеция
|4
|1
|0
|3
|5-6
|-1
|3
|4
|Словения
|4
|0
|2
|2
|3-8
|-5
|2
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Личные встречи
Это будет четвертый матч между Сербией и Швецией. У первых две победы, у вторых – одна.
Трансляция матча Сербия – Швеция
Ориентировочные составы
Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Стефан Митрович, Велькович, Павлович – Костич, Гудель, Лукич, Лазович – Сергей Милинкович-Савич, Тадич – Митрович
Швеция: Ульсен – Аугустинссон, Хин, Линделеф, Андерссон – Форсберг, Сванберг, Ольссон, Кулусевски – Исак, Эланга
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Сербия – Швеция от UA-Football
Возвращение к старой оборонительной конфигурации должно помочь Швеции сдержать натиск сильной атаки Сербии. Для таких футболистов как Кулусевски, Исак, Эланга крайне подходит игра на контратаках. У гостей будет шанс. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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