Битва за выживание. Уэльс – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 25.09.2022

Лига наций, пятый тур

Лига А, группа 4

25 сентября, 21:45. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Андрис Трейманис

Прямая трансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція Матчу Вельс - Польща Смотреть трансляцию

“Кардифф Сити Стедиум” в этом году стал роковым для сборной Украины - подопечные Петракова там уступили Уэльс и проиграли решающий поединок за путевку за Чемпионат мира. Теперь важный матч здесь сыграет наш географический сосед и союзник в российско-украинской войне, ведь Польше ради сохранения прописки в Лиге А нужно, по крайней мере, не потерпеть гостевое поражение.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Уэльс

Высший дивизион Лиги наций – это хороший опыт, особенно он ценен перед дебютными в этом веке матчами на Чемпионате мира, однако валлийцы пока еще не готовы к таким сильным соперникам. За пять туров текущего розыгрыша турнира подопечные Пейджа завоевали лишь одно очко – в домашнем поединке против сборной Бельгии, вырвав тогда ничью вторым в матче ударом в створ ворот (1:1).

В четырех из пяти поединков Уэльс пропускал первым, а однажды – во встрече с Польшей – вышел вперед, но в итоге все равно проиграл. Часто с командой такое, что вроде бы и играют хорошим темпом, но потом проседают, чем пользуется соперник. Однако стоит отдать должное, что абсолютно во всех поединках валлийцы боролись до конца и ни разу не уступили с разницей больше одного мяча.

Кадры хозяев

Бесспорной звездой валлийцев является Гарет Бэйл. Его вряд ли кто-то сейчас может в сборной затмить популярностью, даже несмотря на переезд нападающего в МЧС. Также есть мощные Хеннеси, Ампаду, Джеймс и Мур. Особенно выделяется своими действиями на поле левый защитник "Ноттингема" Уильямс - настоящий моторчик команды, которого мы увидели в матче против Украины. В то же время, есть и потеря – защитник “Тоттенхэма” Бен Дэвис не сможет помочь команде.

Польша

Еще один интересный середнячок, ведь "кадру" пока нельзя назвать топ-коллективом. Для поляков Лига А также очень хорошая подготовка к Мундиалю в Катаре, однако, в отличие от Уэльс, у них в активе есть победа в текущем сезоне этого турнира. победили они как раз во встрече с валлийцами. В то же время в матчах против двух топов этого квартета – Нидерландов и Бельгии – было получено только одно очко – против “оранье”.

И одно из поражений было очень досадно, ведь Бельгия забила шесть голов Польши в ответ на мяч Левандовского. Тогда команда Михневича посыпалась и во второй половине второго тайма ужасно играла в обороне. В том числе из-за этого матча у поляков хуже разница забитых-пропущенных по сравнению с валлийцами, из-за чего даже минимальное поражение может выбросить "кадру" из Лиги А.

Кадры гостей

Игрок "Астон Виллы" Мэтти Кэш пропускает этот сбор из-за травмы, поэтому не выйдет сегодня на поле стадиона в Кардиффе. У поляков есть хороший атакующий потенциал даже кроме Левандовского, однако в прошлой встрече этот потенциал не слишком ярко себя показал. Особенно Милик, который с убийственной позиции не попал в ворота. Бывает.

Последние пять матчей Уэльса и Польши

Последние пять встреч хозяев

22.09. Бельгия – Уэльс 2:1 (ЛН)

14.06. Нидерланды – Уэльс 3:2 (ЛН)

11.06. Уэльс – Бельгия 1:1 (ЛН)

08.06. Уэльс – Нидерланды 1:2 (ЛН)

05.06. Уэльс – Украина 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

22.09. Польша – Нидерланды 0:2 (ЛН)

14.06. Польша – Бельгия 0:1 (ЛН)

11.06. Нидерланды – Польша 2:2 (ЛН)

08.06. Бельгия – Польша 6:1 (ЛН)

01.06. Польша – Уэльс 2:1 (ЛН)

Турнирная таблица группы

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 5 4 1 0 13-6 +7 13 2 Бельгия 5 3 1 1 11-7 +4 10 3 Польша 5 1 1 3 5-12 -7 4 4 Уэльс 5 0 1 4 6-10 -4 1

Личные встречи между командами

Коллективы играли между собой девять раз: шесть раз побеждала Польша, однажды верх брал Уэльс, еще в трех матчах была зафиксирована ничья. В последних пяти встречах побеждала исключительно "кадра". Последний раз валлийцы добывали хотя бы ничью в 2000-м году, а побеждали в 1973-м – в первой встрече команд.

Ставки и коэффициенты на матч Уэльс – Польша

Прогноз матча Уэльс – Польша

Вся структура и все заготовки поединка могут посыпаться после первого гола, ведь на кону турнирная задача – не вылететь из дивизиона А. Это своеобразный финал, однако валлийцам нужно только побеждать, а полякам можно и вничью сыграть. Второй фактор может сыграть злую шутку с гостями, но пока они выглядят увереннее, чем хозяева. Прогноз: Победа Польши с форой 0 (КФ 1,9).