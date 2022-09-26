Лига наций, дивизион B

4-я группа, финальный тур

Осло, Уллеволь

Норвегия – Сербия 21:45

Трансляция – Megogo, Volia TV

Норвегия

Норвегия могла гарантировать себе первое место в группе ещё в субботу. Команда Столе Сольбаккена минимально вела благодаря голу Эрлинга Холанда в матче со Словенией, будучи в 20 минутах от третьей выездной победы кряду. Но вундеркинд "РБ Зальцбурга" Беньямин Шешко сначала ассистировал Шпорару, а затем забил и сам, урвав три очка из под носа у "викингов".

Перед финальным туром у норвежцев в активе столько же очков, сколько и у сборной Сербии. К счастью для коллектива Сольбаккена, они ведут по дополнительным показателям – в первом туре Холанд урвал минимальную победу в Белграде. Так что "викингам" хватит и ничьей для того, чтобы гарантировать себя путёвку в элитный дивизион.

Перед решающей битвой у Норвегии только одна потеря – разрушитель "Сассуоло" Кристиан Торстведт дисквалифицирован. Его должен заменить другой хавбек оборонительного плана с итальянским бэкграундом – Мортен Торсбю.

Сербия

В то время как норвежцы все свои победы взяли с минимальным перевесом и с именем Холанда на табло, Сербия всегда рада показать яркий футбол. После поражения от "викингов" балканцы выдали серию из 3 побед в 4 матчах при единственной ничьей. И шведы, и словенцы уходили на перерыв в Сербии со счётом 1:1, но затем получали в свои ворота ещё три мяча.

Особенно постарался Александар Митрович – у форварда "Фулхэма" 4 гола в этих двух играх, а всего 5 против 6 у Эрлинга. Это два лучших показателя результативности в дивизионе B. Дальше идёт наш Довбик.

Хет-трик Митровича в выходные дополнил и без того роскошный старт сезона от форварда. Так что во вторник стоит ждать их дуэт с Влаховичем впереди – Йович будет отдыхать. Большой потерей для Сербии стала травма Сергея Милинковича-Савича, на котором завязан не только огромный объём работы в центре поля, но и креатив. В защите также будет не хватать Николы Миленковича – центрбек "Фиорентины" получил травму.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой всего трижды. Пока результат полностью равный: по одной победе при одной ничьей. Занятно, что Сербия никогда не побеждала дома в Белграде (1:1, 0:1), зато в единственном матче в Осло зафиксирован успех балканцев – в 2020-м году в рамках плей-офф раунда отбора к Евро “викинги” уступили дома в экстра-тайме (1:1, д.в. 1:2).

Статистика и факты

Холанд забил 86% голов Норвегии в Лиге наций (6 из 7 мячей)

Холанд поучаствовал во всех голах Норвегии в ЛН (6+1)

Митрович забил 45% голов Сербии в Лиге наций (5 из 11)

Тадич – лучший ассистент дивизиона B (4 результативных паса)

Сербия владеет мячом больше всех в группе (56.4%)

Из своих 11 мячей сербы лишь 3 забили на выезде



Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Норвегия 5 3 1 1 7-5 +2 10 2 Сербия 5 3 1 1 11-5 +6 10 3 Словения 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 Швеция 5 1 0 4 6-10 -4 3

Ориентировочные составы

Норвегия: Нюланд – Рюэрсон, Ханче-Ольсен, Эстигор, Мелинг – Эдегор, Торсбю, Берге – Серлот, Холанд, Эльюнусси

Сербия: В. Милинкович-Савич – Машович, С. Митрович, Бабич – Живкович, Тадич, Лукич, Илич, Костич – Влахович, А. Митрович

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

У Норвегии перевес перед решающей встречей, но учитывая мотивацию команд, произойти в Осло может что угодно. Поэтому поверим в надёжностей главных голеадоров соперников. Оба лучших бомбардира АПЛ продолжают соперничество уже в футболках национальных команд. Ставка: Холанд и А. Митрович забьют с коэффициентом 5.41.