После окончания клубного сезона пришло время финала четырёх в Лиге наций. Нидерланды сменили тренера после солидного мундиаля, а фактор домашних трибун добавляет шансов подопечным Кумана. Хорваты как всегда выступят в роли теневого фаворита, а их умение выжимать воду из камня может принести первую золотую медаль для Луки Модрича в составе сборной.

Лига наций УЕФА, финал четырёх

Роттердам, Де Кейп

Нидерланды – Хорватия 21:45

Трансляция – Megogo

Нидерланды

Луи ван Гал выжал максимум из нынешнего поколения "оранжье" на Чемпионате мира, который закончился для их национальной команды на стадии 1/4 финала. Поражение от будущих чемпионов из Аргентины по серии пенальти так и осталось единственным для Нидерландов за время третьего пришествия ван Гала. Также Луи оставил за собой лучший винрейт (70% побед) среди всех коучей "оранжье" в 21 веке.

Что станет с этой командой после повторного назначения Рональда Кумана – большой вопрос. Перед каталонским провалом Куман завоевал с "оранжье" серебро дебютного розыгрыша Лиги наций, уступив Португалии (1:0). Та версия Нидерландов показывала симпатичную игру, а тот же Френки де Йонг выглядел куда свежее, чем в "Барсе". Но с тех пор ожидаемого прогресса молодёжи не случилось.

Разве что Де Лигт наконец оправдал ожидания в "Баварии", а Дониэлл Мален вышел на новый уровень в 2023-м году. Де Лигта, как и лидера атаки "оранжье" Мемфиса Депая, мучает травма икроножной мышцы, потому оба финал четырёх пропустят. Мален вместе с универсальным Гакпо должны возглавить атаку. Бергвейн может составить им компанию.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Хорватия

Хорватия же вообще не видоизменилась за последнее время. Луке Модричу уже 37, но лидер "Реала" всё ещё выступает на высоком уровне. Его партнёры по центру поля Ковачич и Брозович в последние годы вошли в свой прайм, и средняя линия "шашковых" стала выглядеть ещё солиднее.

После серебра и бронзы на ЧМ-18 и ЧМ-22 Лига наций, пожалуй, является последним шансом для Модрича прихватить какую-нибудь золотую медаль в составе сборной. Хотя сам выход в финал четырёх уже достижение, если учитывать старт "шашковых" в Лиге наций. Хорватия в первом туре пропустила три безответных мяча от Австрии в домашнем матче, но затем дважды обыграла крепкую Данию, взяла 3 очка в Париже и Вене, впервые в истории пробившись в финальную часть Лиги наций.

Серьёзной проблемой для хорватов стала травма Йошко Гвардиола. Лучший молодой защитник мундиаля покинул расположение команды из-за повреждения мышц живота. Ловрен завершил международную карьеру, потому в центре обороны придётся отдуваться Шутало с новобранцем Мартином Эрличем. В остальных линиях без изменений.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Бейлоу – Думфрис, ван Дейк, Ботман, Аке – де Роон, де Йонг, Симонс – Бергвейн, Гакпо, Мален

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Эрлич, Соса – Модрич, Брозович, Ковачич – Пашалич, Крамарич, Перишич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды – Хорватия от UA-Футбол

Нидерланды – явный фаворит букмекеров. Коэффициент на победу Хорватии в основное время почти вдвое выше – 4.0 против 2.05 у "оранжье". На этом и сыграем. Фактор домашнего поля существенный, но "шашковые" мало чем уступают оппоненту. Ставка: азиатский гандикап на Хорватию +0.5 с коэффициентом 1.9. Вы получите выигрыш в случае победу хорватов в основное время/перехода игры в экстра-таймы.