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Бельгия проведет домашний матч против Израиля в другой стране из-за мер безопасности
Ни один бельгийский город не взял на себя это бремя
Getty Images/Global Images Ukraine
Номинально домашний матч Бельгии в Лиге наций против Израиля “красные дьяволы” проведут не на своем поле. Об этом сообщает HLN.
Причиной тому опасность, связанная с войной между Палестиной и Израилем. Ни один город Бельгии не хочет организовывать этот матч из-за "политической чувствительности и необходимости применения многих мер безопасности".
Рассматривался вариант проведения поединка без болельщиков, однако он был отвергнут.
В настоящее время бельгийская ассоциация футбола проводит консультации с УЕФА относительно альтернативных мест проведения поединка. Одним из вариантов является Pancho Arena в Венгрии. Этот стадион находится буквально на заднем дворе премьер-министра Виктора Орбана.
Также известно, что бельгийская ассоциация потеряет около миллиона евро потенциального дохода. Кроме этого, придется оплатить транспортные расходы и играть без поддержки собственных болельщиков.
Напомним, что в октябре прошлого года матч отбора на ЧЕ-2024 между Бельгией и Швецией (1:1) не был доигран из-за убийства двух шведских болельщиков.
Матч первого тура Лиги наций дивизиона А между Бельгией и Израилем запланирован на 6 сентября.
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