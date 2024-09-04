Лига наций, группа А1. 1-й тур

Лиссабон, Эштадиу да Луш

Португалия – Хорватия 21:45

Трансляция – Megogo

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Португалия

Португалия откровенно разочаровала на Евро-2024, хотя четвертьфинал континентального первенства, как и попадание в восьмерку лучших на ЧМ-2022, у них в кармане был. Результат у "селесао" приемлемый, но качество футбола было отвратительным. Странные кадровые решения и неподходящий ключевым игрокам стиль угробили весь потенциал.

Мартинес все так же наивно строит игру вокруг Роналду, словно все соперники Лихтенштейны и Фареры. Вместо того чтобы сделать ставку на креативных игроков, вяжущих игру через центр, таких как Бруну и Бернарду Силва, как молодые Феликс и Леао, играли в навесы на окончательно состарившегося CR7. При этом Криша снова позвали в сборную и он, очевидно, будет играть.

Не получили вызов Канселу и Данилу Перейра. Вместо них шанс дебютировать за сборную получат крайние защитники Ренату Вейга из "Челси" и Тиагу Сантуш из "Лилля". Гонсалу Рамуш травмирован, а Пепе закончил карьеры в сборной, освободив место в центре обороны Гонсалу Инасиу и Антониу Силве.

Хорватия

Хорватия на Евро сыграла даже хуже, хотя вылет из группы смерти, где также играли Испания и Италия, не стал большим сюрпризом. Поэтому Златко Далич сохранил свой пост главного тренера, хотя и подвергся критике на родине. Далич, конечно, не впечатляет, но и ресурс его команды тоже откровенно износился.

Модрич на этом сборе отпразднует 39-летие, Ивана Перишича приходится вызывать даже в ситуации, когда опытный универсал даже не имеет клубного контракта на руках. Плюс ушел из сборной наш старый знакомый Домагой Вида, как и откровенно молодой по меркам ветеранской команды Марцело Брозович. Так что повторения успехов минувшего розыгрыша Лиги наций от "шашковых" не стоит.

Плюс ко всему не смогут сыграть футболисты, которые могли бы залатать образовавшиеся дыры. Ловро Майер после дубля "Баварии" в первом туре получил травму. Надолго вылетел чемпион Германии Йосип Станишич, а также Мартин Эрлич. Под вопросом и центрбек "Лиона" Чалета-Цар. Плюс есть проблема справа в защите – там сыграет либо рослый неповоротливый ЦЗ Марин Понграчич, либо вингер Марко Пьяца.

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Личные встречи

Соперники уже пересекались в Лиге наций в 2020-м году. Тогда португальцы дважды побеждали в результативных поединках: 4:1 в Порту и 2:3 в Сплите. Всего же у Хорватии лишь очная победа в летнем товарищеском матче (1:2) этого года. До этого было 6 поражений и ничья в 7 поединках.

Ориентировочные составы

Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Силва, Мендеш – Пальинья, Витинья – Бернарду, Фернандеш, Леау – Роналду

Хорватия: Ливакович – Понграчич, Шутало, Гвардиол, Соса – Модрич, Сучич, Ковачич – Пашалич, Крамарич, Иванушец

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Португалия – Хорватия от UA-Футбол

Фактор домашнего поля и в целом гораздо более солидный состав говорят в пользу Португалии. При этом ожидаем довольно результативного матча – обе обороны хромают, плюс в 4 последних личных встречах забивали обе стороны. Ставка: победа Португалии + обе забьют с коэффициентом 3.50