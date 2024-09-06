Украина - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 7.09.2024

Вопросов после Евро-2024 было много... И практически все они остались без ответов. В субботу, в поединке первого тура очередного сезона Лиги наций сборная Украины Сергея Реброва будет пытаться ответить хотя бы на часть из них. В частности, "сине-желтые" в столице Чехии сыграют против национальной команды Албании под руководством бразильского наставника Силвиньо.

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Первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 7-е сентября

Чехия, Прага. "Эпет Арена"

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Украина 21:45 Албания

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Украина: последние новости

Заявка сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций практически не изменилась по сравнению с выбором Сергея Реброва на прошлое Евро в Германии. Не был вызван экс-капитан уже бывшего "Днепра-1" Александр Сваток, и из-за травмы не поможет своей национальной команде первый украинский претендент на Золотой мяч со времен Шевченко. Конечно, здесь речь идет о новоиспеченном форварде римской "Ромы" Артеме Довбике.

Примечательно, что на замену нападающему "волков" Сергей Станиславович никого больше не пригласил. А есть же например еще второй лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ - Даниил Сикан из донецкого "Шахтера", и новичок "Руха" Игорь Краснопир, который ударно начал эту кампанию. Это так, для примера...

Прогнозировать здесь что-то максимально сложно на самом деле. Сборная Украины по сравнению со своей версией на полях в Германии точно сильнее не стала. Прежде всего, в контексте игровых кондиций, да и структуры также. Наши легионеры частично или полностью потеряли регулярное игровое время в своих европейских клубах, а проблемы с организацией игры так же и не были решены после Евро. И самое главное, мы не получили ответов, куда мы движемся и что будем делать дальше. Ну то, как говорится, уже другое дело. Не хотят отвечать словами, будут доказывать своими результатами. Что ж, посмотрим.

В последнем своем официальном матче мы расписали нулевую ничью с самими бельгийцами. Хоть и уже далеко их не "праймовой" версией. По игре, тогда, подопечные Реброва выглядели довольно неплохо. Впрочем, это футбол сборных и здесь все меняется слишком быстро.

Благо, есть в сборной люди, которые готовы брать ответственность и смотрят правде в глаза. Одним из таких является Илья Забарный.

"Соперников еще не разбирали, но игры будут тяжелые - это 100%. Будем на это настраиваться. Мы понимаем, что никаких отмазок не может быть! Будем выходить и добывать победу", - поделился ожиданиями от противостояния с албанцами центрбек "Борнмута".

Сам же Сергей Станиславович так прокомментировал предстоящий поединок с Албанией.

"Я считаю, что любая игра за сборную Украины - это очень серьезно. Я говорил это игрокам. Не имеет значения, какого статуса турнир, даже товарищеские встречи. Я напомню, что мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. И ребята это понимают. Несмотря на то, что эти матчи более товарищеские, я считаю, что можно попасть на чемпионат мира. Я уверен, мы очень серьезно отнесемся к этому турниру", - сказал коуч сборной Украины.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Судаков, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Албания: последние новости

Албанцы, как и мы, выступали на прошлом чемпионате Европы. В итоге, подопечные Сильвиньо заняли последнее место в квартете B.

Впрочем, справедливости ради, "орлы" попали в группу "смерти", где их соперниками были такие мастодонты, как Италия и Хорватия. И, на секунду, сам победитель того форума в лице "Фурии Роха". В итоге, подопечные бразильского коуча в групповом этапе набрали лишь один зачетный балл, расписав результативную ничью с хорватами.

Албания - крепкий середняк по европейским меркам, который в принципе может доставить проблемы любому. Голы в ворота хорватов и итальянцев на немецком ЧЕ только подтверждают этот тезис. Поэтому, просто украинцам точно не будет. Эти албанцы ничем не слабее тех же румын или словаков.

Здесь все зависит от того, как мы себя позиционируем. Если мы метим в "элиту" и относим себя к числу команд, которые должны выступать в дивизионе A, то должны без каких-либо "но" добывать результат.

Ориентировочный состав сборной Албании: Стракоша, Балью, Митай, Айети, Дьимсити, Рамадани, Асллани, Байрами, Лачи, Асани, Манай.

Украина - Албания. Личные встречи

В своей истории "сине-желтые" и "орлы" шесть раз пересекались на футбольном поле: трижды в рамках отборов к мундиалям, и еще дважды - в товарищеских играх. Абсолютное и тотальное преимущество на стороне украинцев. Национальная команда Украины одержала сразу пять побед. Еще однажды была зафиксирована ничья.

Статистика очных поединков:

Победы: 5:0

Забитые мячи: 13:4

В среднем голов за матч: 2.17 - 0.67

Самая большая победа: 4:1

Украина - Албания. Последние официальные матчи

Украина:

Албания:

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Албания 0 0 0 0 0-0 0 2 Чехия 0 0 0 0 0-0 0 3 Грузия 0 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0 0-0 0

Украина - Албания. Ставка и коэффициенты

Украина - Албания. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры считают именно команду Сергея Реброва фаворитом этой пары. И на бумаге, учитывая количество легионеров и статус их клубов, это действительно выглядит так. Однако, албанцы - очень крепкий орешек, и просто «сине-желтым» точно не будет. Тем не менее, верим в успех наших футболистов. Поставим на то, что украинцы, уже в традиционном для времен Реброва стиле, первыми пропустят, после чего будут героически рваться оформить камбэк.