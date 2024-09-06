Франция - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 06.09.2024

Килиан Мбаппе высказал всеобщее мнение, когда заявил на предматчевой пресс-конференции, что Франция и Италия не провели хороший Евро. Первая вышла в полуфинал, но со всего одним голом с игры своими силами, без автоголов. Вторая продралась в 1/8 финала благодаря голу на 98-ой минуте, но там вылетела от Швейцарии практически без борьбы. Так что обеим срочно нужна реабилитация. Любая.

Лига Наций. Группа А2. Первый тур

6 сентября. 21:45. Париж. "Парк Де Пренс"

Франция - Италия

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Состояние команд

Дидье Дешам и Лучано Спаллетти остались на своих постах, но оба пребывают под микроскопами Федераций, прессы и болельщиков, и их будущее в сборной неясно. Дешам сообщает, что с ним даже не разговаривали о продолжении контракта, который завершается после Чемпионата Мира-2026. Спаллетти же и без разговоров знает, что висит на волоске, и провал в Лиге Наций может лишить его работы.

За Францией все же стоит статус финалиста Чемпионата Мира-2022. Дешам также выиграл Лигу Наций-2020/21. Хотя последний розыгрыш турнира провалил, чуть не вылетев из Дивизиона А в группе с Хорватией, Данией и Австрией. Италия же в финале ЛН никогда не была, но в двух последних розыгрышах турнира, еще перед приходом Спаллетти, ставала третьей. В последнем в группе опередив Германию и Англию.

Спаллетти взял 100 процентов ответственности за провал на Евро-2024 на себя, признал, что слишком нагружал игроков информацией, тактикой, держал их в слишком большом напряжении, слишком жестком режиме, слишком, даже "нечеловечески" давил на них, "лишая ощущения красоты от игры за сборную". Также - что слишком много изменял на ходу. А еще - что сборная слишком много разговаривала. Теперь он заявил, что все будет иначе.

Он признал, что пережил очень плохое лето и лишь сейчас, на последних тренировках, сборная вернула ему улыбку. Теперь он видит быстрые действия и страсть игроков. А глава Федерации Габриэле Гравина защищал тренера, заявляя, что с момента назначения в августе 2023-го был вынужден играть почти каждый матч как плей-офф, поскольку сам выход на Евро был под вопросом, и при более спокойной работе покажет, что умеет.

Дешам как раз не занимался самобичеванием. Отмечая, что, хотя недостаток эффективности сильно ударил по сборной, она все же дошла до полуфинала. Он все же желает задействовать новых, молодых игроков, хотя понимает, что это вредно для общекомандной солидности.

Критикуют его снаружи. Заявляя, что не выжимает из блестящего состава максимум и играет в недостойный его крайне скучный футбол. Так что он не может позволить себе неудачи и в Лиге Наций. Тем более, что Мбаппе с удивлением вспоминает, как победа в ЛН не вызвала никакого резонанса, а вот о неудачах в ней вокруг говорили как о конце света. А неудача реальна, ведь в группе, кроме Италии, еще и Бельгия.

Франция играет в осторожный футбол. Спаллетти отмечает, что "создает для тебя иллюзию контроля игры, а потом перехватывает мяч и разрушает тебя в атаках на открытом пространстве". Италия же хочет играть в активный быстрый футбол с высоким прессингом, но при нынешнем тренере не показывала ничего похожего, кроме отрезков домашних матчей против Украины и Северной Македонии и тайма против Албании на Евро.

Последние матчи команд

Кадры

Главный форвард "Скуадры Адзурры" Джанлука Скамакка тяжело травмирован. Как и талантливый центральный защитник Джорджо Скальвини. Не вызван Федерико Кьеза, не тренировавшийся со своим клубом почти все лето. И лидер центра поля Николо Барелла, которому нужна операция на носу. Не вызваны Джанлука Манчини и Брайан Кристанте, а также Жоржиньо (решения тренера).

Мойзе Кен, уже начавший забивать за "Фиорентину", и лидер обороны Алессандро Бастони уже пропускали тренировки в сборной, но последний вроде бы готов играть. Готов и Сандро Тонали, хотя пропустил десять месяцев футбола из-за дисквалификации. Атаку должен возглавить Матео Ретеги, уже забивший трижды за новый клуб - "Аталанту". А возможное новое лицо в стартовом составе - опорник Самуэле Риччи из "Торино".

Спаллетти заявил, что сборная теперь и с мячом, и без мяча будет играть с тремя центральными защитниками. Также заявляет, что будет ставить прежде всего трудолюбивых игроков.

У Франции Оливье Жиру завершил карьеру в сборной. Смена поколений должна включить в себя и уход Антуана Гризманна в запас. Тем более, что сообщают о его ссоре с Дешамом на тренировке. Адриен Рабио без клуба, потому не вызван, Бенжамен Павар не выдержал конкуренции. Эдоардо Камавинга травмирован.

Ферлан Менди, Уэсли Фофана и Орельен Тшуамени получили травмы и уехали из сборной. Вместо них вызваны Лоик Баде, Люка Динь и Маттео Гендузи. А Джонатан Самба и Джонатан Клаусс оправились от повреждений.

Здесь новых лиц в стартовом составе может быть больше. Новичок "Баварии" Микаэль Олисе и Бредли Баркола, уже забивший за "Пари Сен-Жермен" четырежды с начала сезона, могут выйти на флангах вокруг Мбаппе, который сыграет в центре атаки. Килиан приехал в сборную с дублем за "Реал" в кармане. Вопрос, как встретят его на "Парк Де Пренс" болельщики, недовольные его уходом из ПСЖ.

Не совсем ясна тактическая схема "Ле Бле". Ожидают 4-2-3-1, тогда будет место и для Усмана Дембеле на фланге, а то и Коло Муани или Маркуса Тюрама, забившего за "Интер" четыре мяча с начала сезона, в центре атаки. Но возможна и 4-3-3 с еще одним новым лицом - Эманюэлем Коне, новичком "Ромы", либо Заиром-Эмери из ПСЖ.

Франция: Маньян, Клаусс, Салиба, Упамекано, Т. Эрнандес, Канте, Ю. Фофана, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе, Баркола

Италия: Доннарумма, Буонджорно, Бастони, Калафиори, Ди Лоренцо, С. Риччи, Тонали, Фраттези, Димарко, Ретеги, Распадори

Цифры и факты

Франция и Италия встречались 37 раз. Счет по победам 11:18 при восьми ничьих. В официальных матчах они встречались девять раз. Счет по победам, если считать лишь основное время - 2:3 при четырех ничьих. В последних трех очных матчах побеждали французы, но все они были товарищескими. В последних двух официальных "Ле Бле" не побеждали - 0:2 на Евро-2008 и 0:0 в гостях в Отборе на него

На французской земле хозяева выиграли два последних очных матча со счетом 3:1 и не проигрывали в последних шести, то есть с 1954-го года - три победы и три ничьи

Поражение от Испании в полуфинале Евро прервало серию Франции из восьми матчей без таких подряд, включая товарищеские

Последнее поражение Франции на своей земле в официальном матче состоялось в июне 2022-го года - 0:1 от Хорватии в Лиге Наций. С тех пор она выиграла пять таких матчей подряд, не пропустив

Франция не пропускала, не считая серий пенальти, в пяти из восьми последних матчей, включая товарищеские

В семи последних матчах, включая товарищеские, Франция забила четыре мяча, и ни разу - более одного за матч, не считая серий пенальти. Три ее матча за это время завершились со счетом 0:0

Италия не выиграла три последних матча - два поражения и ничья. Забив в них лишь однажды, на 98-ой минуте. Прямо перед этими матчами, правда, она не проигрывала в семи, включая товарищеские - пять побед и две ничьи

Результаты последних семи матчей Италии за пределами своей страны, включая товарищеские - одна победа (над Эквадором в США в товарищеском матче), три ничьи и три поражения

Италия пропускала в четырех последних матчах, а до этого не пропустила в трех подряд, включая товарищеские

Прогноз: Франция - Италия 2:1

Обе сборные не уверены в себе и подвергаются критике. Обе хотят начать новый путь с возможными изменениями в тактической схеме. При этом Италия резче объявляет о новом пути, но Франция резче начинает его на деле, учитывая изменения в составе. Обе страдают от травм и формы игроков. Потому ожидается нервный матч, в котором центр поля и оборона вряд ли отыграют хорошо. Потому обе способны пропустить.

Фаворит на победу - Франция, поскольку она дома и банально сильнее индивидуально и командно. Ясно хотя бы с того же Евро, на котором обе страдали, но она дошла до полуфинала, а Италия вылетела в 1/8 финала.