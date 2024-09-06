Удобный матч для начала с чистого листа? Бельгия - Израиль. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 06.09.2024

"Мы хотим превратить Группу Смерти в Группу Жизни", - заявил главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон в преддверии дебюта израильтян в Дивизионе А Лиги Наций. "Мы не хотим сидеть в обороне все 90 минут". Получится ли в группе с Францией, Италией и Бельгией? Ожидается, что сборная Бен-Шимона будет разгромлена в каждом матче. Хотя в таком ли состоянии сейчас Бельгия, чтобы громить кого-либо?

Лига Наций. Группа А2. Первый тур

Венгрия. Дебрецен. "Надьердей Стадион"

Бельгия - Израиль

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Состояние команд

Неудачное выступление на Евро-2024 сильно ударило по моральному состоянию бельгийцев. Тем более, что в группе с Румынией, Словакией и Украиной все ожидали от них легкого первого места. Учитывая еще и Отборочный турнир с восемью победами и двумя ничьими в десяти матчах. Но "Красные дьяволы" в Германии выглядели отвратительно, еле протиснулись в 1/8 финала, а там пропустили от Франции автогол на 85-ой минуте и вылетели.

Критика в адрес игроков и главного тренера Доменико Тедеско после такого выступления была ошеломляющей. Тем более, что наставник еще и поссорился с Тибо Куртуа, не вызвав его на Евро. Не вызвал и сейчас. Атмосфера в целом вокруг сборной унылая. Осознают, что Золотое поколение ушло, так и не принеся бельгийцам ни одного трофея и даже ни одного финала.

В бельгийской прессе видят в начале Лиги Наций шанс перезагрузиться, оставить Евро позади. Но и поиск лица, самоидентификации, что всегда тяжело. Прокол против Израиля и затем ожидаемое поражение на выезде против Франции - и Тедеско может потерять должность.

Сам тренер ожидает увидеть прессинг, вертикальный футбол. Не хочет смотреть назад, вспоминать о Евро, хочет начать с чистого листа. Кевин Де Брюйне с ним согласен. Хотя на вопрос, не должен ли матч с Израилем подать сигнал о возвращении "Красных дьяволов", КДБ ответил, что никаких сигналов не нужно. "Нужно лишь вновь заиграть в наш лучший футбол". Да и Тедеско говорит, что давления не чувствует. В стране считают иначе.

В сборной Израиля Золотого поколения не было с 1970-го года, с его первого и последнего участия в крупном турнире. Считают, что сейчас рождается новое, учитывая финал Евро-2022 Ю-19, полуфиналы последнего молодежного Евро и последнего юношеского Чемпионата Мира. Но на главную сборную оно еще не успело повлиять - она уступила Румынии и Швейцарии в группе Отбора на Евро, а в плей-офф в марте была сразу же разгромлена Исландией со счетом 1:4.

Частичным оправданием может служить война, из-за которой израильтяне не принимали дома уже 11 месяцев, из-за которой пришлось играть четыре решающих Отборочных матча за 10 дней, из-за которой мысли вообще не о футболе. Хотя Бен-Шимон, как и его предшественник в предыдущей кампании, пытается превратить это в мотивацию, говорить о патриотизме. В предыдущей кампании не помогло, а то и помешало.

Война влияет непосредственно и на этот матч. Хотя он официально домашний для Бельгии, состоится в Венгрии, поскольку бельгийские власти побоялись принять Израиль дома из соображений безопасности. Более того, матч в Дебрецене состоится при закрытых трибунах.

В предыдущем розыгрыше Лиги Наций Бельгия боролась до последнего тура за выход в "Финал Четырех", но уступила Нидерландам. В позапрошлом играла в "Финале Четырех", но завершила там последней. Израиль же впервые в Дивизионе А благодаря победе в группе Дивизиона Б, где играли Исландия и Албания и не играла исключенная россия.

Последние матчи команд

Кадры

В сборной Израиля отсутствуют из-за травм два лучших вратаря - Даниэль Перец из "Баварии" и Глазер из "Црвены Звезды", не вызван вратарь чемпиона страны "Маккаби" Тель-Авив Мишпати. Должен дебютировать в официальных матчах за сборную 31-летний Йоав Джерафи из четвертой команды израильской лиги предыдущего сезона - хайфского "Хапоэля". Также травмированы два безоговорочно лучших центральных защитника страны - Мигель Витор и Шон Гольдберг.

Ожидается схема с тремя центральными защитниками и "фальшивой девяткой" - Халайли из бельгийского "Унион Сен-Жилуаз". По бокам - Оскар Глух из "Зальцбурга" и Манор Соломон, бывший игрок "Шахтера", который сейчас в "Лидсе" из Чемпионшипа. Может выйти и Лиэль Абада из МЛС. А вот Омри Гендельман, несмотря на четыре гола с начала сезона за бельгийский "Гент" с позиций в полузащите, в сборной должен выйти в обороне.

Лучший бомбардир в истории сборной Эран Захави не вызван.

Тедеско, кроме Куртуа, не вызвал Ромелу Лукаку, поскольку тот все лето тренировался без команды. Нет и других ветеранов - Вертонгена, Витселя, Феррейры-Карраско, более молодого Троссара. Тренер заявляет, что хочет протестировать молодежь. В целом 11 полевых игроков в заявке моложе 25-ти лет. Лишь двое таких старше 28-ми - Кевин Де Брюйне и Тома Менье.

22-летний защитник Де Винтер, который должен был выйти в центре обороны, вылетел из-за травмы. Вместо него вызван 25-летний Борно из "Вольфсбурга", но с Израилем рядом с Фаесом, игравшим все матчи на Евро, скорее выйдет 20-летний Дебаст из лиссабонского "Спортинга". Либо же 24-летний Теат из "Айнтрахта" сместится слева в центр, тогда слева выйдет Кастань, а справа - Менье.

Ожидается тактическая схема 4-2-3-1 с Де Брюйне под Лоисом Опендой из "Лейпцига". Доку из "Манчестер Сити" и Бакайоко из ПСВ расположатся на флангах.

Бельгия: Кастеельс, Кастань, Дебаст, Фаес, Теат, Онана, Мангала, Бакайоко, Де Брюйне, Доку, Опенда

Израиль: Джерафи, Гендельман, Шломо, Нахмиас, Йехезкель, Абу Фани, Лави, Ревиво, Глух, Халайли, Соломон

Цифры и факты

Бельгия и Израиль встречались семь раз. Шесть побед на счету первой, одна, в 1978-ом году - второго. Лишь в трех из этих матчей Израиль забивал

В официальных матчах сборные встречались четырежды. Результаты - четыре победы Бельгии с общим счетом 11:1. В том числе 1:0 в гостях и 3:1 дома в Отборе на Евро-2016. С тех пор они не встречались

На Евро-2024 Бельгия проиграла два матча из четырех и выиграла лишь один из них. Прямо же перед этим она не проиграла 15 матчей подряд, включая товарищеские - десять побед и пять ничьих

Бельгия не забивала в трех из четырех матчей на Евро и в целом в четырех из последних восьми, включая товарищеские. При этом она не пропускала в семи из последних десяти, включая Евро и товарищеские

Результаты Израиля в последних 14-ти матчах, включая товарищеские - пять побед, три ничьи и шесть поражений. Все победы одержаны над беларусью (три, в том числе в товарищеском матче в июне со счетом 4:0) и Андоррой. Одно из поражений также состоялось в июне - 0:3 от Венгрии, также в товарищеском матче

Три из матчей против беларуси и Андорры - единственные в последних 28-ми, включая товарищеские, в которых Израиль не пропускал

Прогноз: Бельгия - Израиль 3:0

Израиль без двух первых вратарей и двух первых центральных защитников, явно не на своем месте в Дивизионе А. На что он может рассчитывать? На быстрых техничных игроков атаки, на пустой стадион, на хандру и смену поколений бельгийцев, на недооценку с их стороны. В конце концов, на их лень и ужасную реализацию, как на Евро. Будет не так просто, как кажется. И не так много голов. Но все же 3:0.