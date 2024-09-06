Ирландия – Англия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 07.09.24

Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

7 сентября. 19:00. Дублин. "Авива Стэдиум"

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Первый официальный матч сборной "трех львов" после Гарета Саутгейта. Уже бывший наставник сборной Англии покинул команду и его обязанности временно исполняет Ли Карсли. Интересно, что в свое время Гарет также приходил как временный наставник, но ему удалось убедить представителей ФА назначить его на полноценной основе. Удастся ли подобный путь пройти и Ли Карсли, который ранее работал с молодежной командой?

Свой испытательный срок он начнет в Дублине, где его сборной придется сыграть против Ирландии, исторически принципиального соперника.

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Новости Ирландии

К тому времени подопечные Стивена Кенни провалили свой отбор к Евро-2024, в своей группе они заняли предпоследнее, четвертое место и одержали всего две победы за весь этап - обе против последнего Гибралтара. Все остальные матчи против Греции, Нидерландов и Франции они проиграли.

Сейчас главным наставником команды является Геймир Хадльгримссон, а до него временно исполнял обязанности главного наставника Джон О'Ши. Хадльгримссон возглавил Ирландию только в июле, поэтому чего ожидать от его коллектива - вопрос открытый.

После проваленного отборочного этапа к Евро-2024, они провели несколько товарищеских матчей, где все было не столь катастрофично, как в официальных встречах: ничьи с Норой Зеландией и Бельгией, минимальное поражение от Швейцарии, победа над Венгрией и поражение от Португалии (3:0). Для того, чтобы остановить именитую Англию, придется показать что-то экстраординарное. Надеемся, что у Геймира Хадльгримссона есть план.

Новости Англии

Как мы уже писали выше, первый официальный матч сборной после эры Гарета Саутгейта, которая была долгой и спорной. Два финала Евро - это хорошее достижение, впрочем, в Англии считают, что эта команда способна на большее. И пока Федерация в поиске основного постоянного наставника, командой руководит Ли Карсли, для которого это шанс зацепиться за большую работу.

Прошлый чемпионат Европы сборная "трех львов" показала нестабильный, не очень привлекательный, но эффективный футбол, который не позволил этой команде дойти до финала Евро, где они уступили испанцам со счетом 2:1.

Возможно, именно Карсли даст этой команде не только эффективности, но и зрелищности, какого-то стиля. Это будет первый шанс для болельщиков оценить новую команду с новым тренером.

Личные встречи

12.11.20 МТМ Англия — Ирландия 3:0

07.06.15 МТМ Ирландия — Англия 0:0

29.05.13 МТМ Англия — Ирландия 1:1

27.03.91 ЕВР Англия — Ирландия 1:1

14.11.90 ЕВР Ирландия — Англия 1:1

Цифры и факты

4 из последних 5 матчей между Англией и Ирландией завершались с ничейным счетом;

Последняя выездная победа Англии над Ирландией была зафиксирована еще в 1964 году.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается проблем с составом у наставник сборной Ирландии, то их нет, все футболисты готовы выходить на поле. А вот в ЛИ Карсли сразу три футболиста уже успели досрочно покинуть лагерь сборной из-за небольших повреждений. Речь о Коуле Палмере, Олли Уоткинсе и Филе Фодене. Потери, на самом деле, достаточно болезненные.

Тем не менее, наставник сборной Англии решил не искать им замены.

Ирландия, 3-4-3: Келлегер — О'Ши, О'Брайен, Скейлз — Огбене, Смоллбоун, Найт, Брэди — Макейтер, Ида, Смодич

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Александер-Арнолд, Гейи, Магуайр, Колвилл — Райс, Мейну — Сака, Грилиш, Гордон — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Ирландией и Англией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Оба наставника по сути дебютируют на постах своих сборных, много вопросов и загадок по поводу того, какого стиля игры от них стоит ожидать. Однако мы можем посмотреть на исполнителей, которые есть в распоряжении тренеров и дать прогноз по поводу минимальной победы гостей. Однако силу и форму Смодича также не стоит недооценивать, свой гол он почти наверняка найдет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.