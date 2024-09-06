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Германия - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 07.09.24

Лига наций

Германия - Венгрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 сентября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Германия - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 07.09.24

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Участники одной группы в финальной части Евро-2024 снова сойдутся в одном квартете. Насколько сильно на "Бундестим" повлияют уходы и травмы ряда ключевых игроков?

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Трансляція матчу Німеччина - Угорщина
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Германия - Венгрия 21:45

Лига Наций. Лига A, группа B. 1-й тур

7 сентября. Дюссердольф. "Меркур Шпиль-Арена"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Видеотрансляция: Megogo 1

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Германия: последние новости

После прихода Юлиана Нагельсманна на тренерский мостик в сентябре 2023 года, в игре Германии появилось больше целостности. Это не могло сказать и на результатах - за несколько месяцев до домашнего Евро немцы обыграли в спаррингах сборные Франции и Нидерланды, что придало команде дополнительную уверенность.

На групповом этапе чемпионата Европы Германия разгромила Шотландию (5:1), уверенно обыграла Венгрию (2:0) и кое-как спаслась в матче с Швейцарией (1:1). В 1/8 плей-офф "Бундестим" прошла Данию (2:0), но на следующей стадии очень обидно уступила будущему чемпиону Испании, пропустив решающий гол на 119-й минуте.

После турнира о завершении своих карьер в национальной сборной объявили Тони Кроос, Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган. Тяжелейшие потери, конечно.

Точно не помогут Германии в поединке с Венгрией 3 игрока "Баварии" (Серж Гнабри, Леон Горецка и Лерой Сане), а также получивший отдых центрбек "Реала" Антонио Рюдигер.

Ориентировочный состав: Тер Штеген — Киммих, Та, Шлоттербек, Раум — Джан, Павлович — Мусиала, Хаверц, Вирц — Фюллькруг.

Венгрия: последние новости

На прошлом розыгрыше Лиги Наций венгры стали настоящим открытием турнира, заняв с 10 очками вторую строчку в группе с Италией, Германией и Англией, да ещё и финишировав в ней с наилучшей разницей забитых и пропущенных.

В этот раз сохранить своё место в Лиге А для Венгрии должно быть ещё проще, учитывая наличие в квартете Боснии и Герцеговины.

На финальной части Евро подопечным Марко Росси попалась всё та же Германия, а также Швейцария и Шотландия. Благодаря победе над последней венгры заняли третью позицию в группе, но по дополнительным показателям в плей-офф им пробиться не удалось.

Не вызваны на предстоящую игру с Германией Аттила Фиола, Каллум Стайлз, Адам Ланг, Ласло Кляйнхайслер и Аттила Салаи.

Ориентировочный состав: Гулачи — Ботка, Орбан, Дардаи — Болла, Никичер, Шафер, Керкеш — Адам Салаи, Собослаи — Варга.

Последние матчи сборных

Германия:

  • 05.07 Испания - Германия 2:1 (Евро-2024)
  • 29.06 Германия - Дания 2:0 (Евро-2024)
  • 23.06 Швейцария - Германия 1:1 (Евро-2024)
  • 19.06 Германия - Венгрия 2:0 (Евро-2024)
  • 14.06 Германия - Шотландия 5:1 (Евро-2024)

Венгрия:

  • 23.06 Шотландия - Венгрия 0:1 (Евро-2024)
  • 19.06 Германия - Венгрия 2:0 (Евро-2024)
  • 15.06 Венгрия - Швейцария 1:3 (Евро-2024)
  • 08.06 Венгрия - Израиль 3:0 (товарищеский матч)
  • 04.06 Ирландия - Израиль 2:1 (товарищеский матч)

Личные встречи

За свою историю сборные провели 37 очных матчей. 14 раз победу праздновала Германия, 11 - Венгрия, ещё 12 были сыграны вничью.

Ставки и коэффициенты

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1.34
5.50
9.80
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Германия - Венгрия. Прогноз от UA-Футбол

Состав у немцев на данный момент выглядит весьма обескровленным, но и соперник не обошёлся без потерь важных игроков. Последние годы Венгрия стабильно доставляет немало проблем "Бундестим", и будущий матч вряд ли станет исключением.

Наш прогноз - фора (+1,5) на Венгрию с коэффициентом 1,99.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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