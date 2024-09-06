Германия - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 07.09.24

После прихода Юлиана Нагельсманна на тренерский мостик в сентябре 2023 года, в игре Германии появилось больше целостности. Это не могло сказать и на результатах - за несколько месяцев до домашнего Евро немцы обыграли в спаррингах сборные Франции и Нидерланды, что придало команде дополнительную уверенность.
На групповом этапе чемпионата Европы Германия разгромила Шотландию (5:1), уверенно обыграла Венгрию (2:0) и кое-как спаслась в матче с Швейцарией (1:1). В 1/8 плей-офф "Бундестим" прошла Данию (2:0), но на следующей стадии очень обидно уступила будущему чемпиону Испании, пропустив решающий гол на 119-й минуте.
После турнира о завершении своих карьер в национальной сборной объявили Тони Кроос, Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган. Тяжелейшие потери, конечно.
Точно не помогут Германии в поединке с Венгрией 3 игрока "Баварии" (Серж Гнабри, Леон Горецка и Лерой Сане), а также получивший отдых центрбек "Реала" Антонио Рюдигер.
На прошлом розыгрыше Лиги Наций венгры стали настоящим открытием турнира, заняв с 10 очками вторую строчку в группе с Италией, Германией и Англией, да ещё и финишировав в ней с наилучшей разницей забитых и пропущенных.
В этот раз сохранить своё место в Лиге А для Венгрии должно быть ещё проще, учитывая наличие в квартете Боснии и Герцеговины.
На финальной части Евро подопечным Марко Росси попалась всё та же Германия, а также Швейцария и Шотландия. Благодаря победе над последней венгры заняли третью позицию в группе, но по дополнительным показателям в плей-офф им пробиться не удалось.
Не вызваны на предстоящую игру с Германией Аттила Фиола, Каллум Стайлз, Адам Ланг, Ласло Кляйнхайслер и Аттила Салаи.
Состав у немцев на данный момент выглядит весьма обескровленным, но и соперник не обошёлся без потерь важных игроков. Последние годы Венгрия стабильно доставляет немало проблем "Бундестим", и будущий матч вряд ли станет исключением.
Наш прогноз - фора (+1,5) на Венгрию с коэффициентом 1,99.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.