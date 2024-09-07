Португалия – Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 08.09.24

Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур.

8 сентября. 21:45. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Встреча команды победителя и команды-неудачника первого тура. Португальцы уже показали свою мощь в матче против Хорватии и готовы идти к прямому выходу из группы, на пути консервативная и неудобная Шотландия, которая умеет отбирать очки у грандов.

Кто окажется сильнее? Технические и атакующие португальцы, или осторожная и прагматичная "Тартанова армия"?

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Новости Португалии

Все еще подопечные Роберто Мартинеса, которые провели не лучший Чемпионат Европы, начали свой путь в Лиге Наций с победы и 900-го гола Криштиану Роналду в профессиональном футболе. Кажется, что они в хорошей форме прямо сейчас, ведь то, как они справились с хорватами, действительно впечатляет.

Перед этой победой над клетчатыми было Евро, где они одолели Чехию и Турцию на групповом этапе, но потом уступили Грузии, едва прошли в 1/8 Словению и в итоге справедливо вылетели от французов.

Наверное, итоговый результат, а именно - четвертьфинал Евро, не такой и плохой. Этого оказалось достаточно, чтобы Федерация сохранила Роберто Мартинеса у руля команды. Получится ли у испанского специалиста придумать идеальный план против шотландцев?

Новости Шотландии

"Тартанова армия" под руководством Стива Кларка провела неудачный чемпионат Европы, где им не удалось выйти из группы, в рамках которой они уступили Венгрии, Германии и сыграли вничью со Швейцарией.

Первый матч в рамках Лиги Наций также прошел не очень удачно, они уступили Польше со счетом 2:3. С другой стороны, шотландцам удалось дать неплохой бой полякам, что не может не радовать. Вот только классической осторожной игры сзади не получилось, провалов хватало.

С другой стороны, именно в матчах против топ-соперников они периодически могут подготовить особый план, сборная Испании не даст соврать.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.10.18 МТМ Шотландия — Португалия 1:3

20.11.02 МТМ Португалия — Шотландия 2:0

28.04.93 ЧМ Португалия — Шотландия 5:0

14.10.92 ЧМ Шотландия — Португалия 0:0

18.11.81 ЧМ Португалия — Шотландия 2:1

Цифры и факты

Последняя победа Шотландии над Португалией в официальных матчах фиксировалась еще в 1980-м году;

Шотландия не может выиграть свои последние 5 матчей подряд;

В 3 из 4 последних матчей сборной Португалии проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Тот редкий момент, когда ни у Роберто Мартинеса, ни у Стива Кларка нет никаких проблем с травмами в команде, абсолютно все в строю и готовы выходить на поле, поэтому кадровых проблем ноль.

Португалия, 4-3-3: Кошта — Далот, Диаш, Инасио, Мендеш — Силва, Фернандеш, Витинья — Жота, Роналду, Леау

Шотландия, 4-2-3-1: Ганн — Ралстон, Ганли, Маккенна, Робертсон — Кристи, Гилмор — Макгинн, Мактоминей, Доук — Шенкланд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Португалия — Шотландия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Португалией и Шотландией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Ожидается, что в нынешней форме команда Роберта Мартинеса выиграет свой второй матч группового этапа Лиги Наций и возглавит турнирную таблицу. Разница в классе команд настолько велика, что можно поставить и на победу в 2 гола, впрочем шотландцы не сдадутся без боя, поэтому свой гол также должны забить.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.