Тренер сборной Германии: В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своим мнением относительно игры первого раунда Лиги наций между сборными Германии и Венгрии, которая состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45.

"В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату. Первая игра после Евро очень важна, чтобы поддержать наш импульс и для болельщиков. Мы сознательно не делали ничего кардинально нового, ведь игроки только что прошли предсезонную подготовку и их головы уже переполнены новыми идеями. У нас было очень мало времени для совместных тренировок, поэтому важно закрепить то, что мы делали раньше. Я хочу видеть такое же пристрастие к победе в играх", — сказал Нагельсманн.