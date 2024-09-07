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Нидерланды - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций

Начало в 21:45

Нидерланды - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня сборная Нидерландов сыграет против Боснии и Герцеговины. Команда Рональда Кумана не проигрывала Боснии и Герцеговине - одна победа и ничья.

Два из трех последних матчей Нидерланды выиграли, тем временем их соперники проиграли шесть последних матчей, а в двух последних матчах Босния и Герцеговина вообще не забивала.

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Матч начнется в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Лига наций 2024/25. Группа С

Нидерланды - Босния и Герцеговина

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Прямая трансляция. Нидерланды - Босния и Герцеговина
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