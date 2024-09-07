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Нидерланды - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Начало в 21:45
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня сборная Нидерландов сыграет против Боснии и Герцеговины. Команда Рональда Кумана не проигрывала Боснии и Герцеговине - одна победа и ничья.
Два из трех последних матчей Нидерланды выиграли, тем временем их соперники проиграли шесть последних матчей, а в двух последних матчах Босния и Герцеговина вообще не забивала.
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Матч начнется в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Лига наций 2024/25. Группа С
Нидерланды - Босния и Герцеговина
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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