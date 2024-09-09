Израиль - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 09.09.2024

Слишком часто в своей истории Италия впадала в излишнюю эйфорию и проваливалась сразу после большого успеха. Неужели такое возможно и после блестящей, исторической победы во Франции? Лучано Спаллетти предостерегает подопечных от такого сценария против сборной Израиля, отыгравшей весьма приличный первый тайм против Бельгии. "Скуадре Адзурре" и вправду нужно быть осторожной.

Лига Наций. Группа А2. Второй тур

9 сентября. 21:45. Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль - Италия

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Состояние команд

1 Италия 1 1 0 0 3-1 3 2 Бельгия 1 1 0 0 3-1 3 3 Израиль 1 0 0 1 1-3 0 4 Франция 1 0 0 1 1-3 0

Депрессия после провального выступления на Евро очень быстро сменилась эйфорией после блестящего выступления в Париже. Несмотря на рекордно быстрый в истории сборной Италии пропущенный - на 14-ой секунде, еще и после своей грубой ошибки, она не развалилась, вернулась в игру и отыграла впечатляюще. Победив в гостях Францию впервые с 1954-го года, став первой, кто забил ей более двух мячей в гостях, с 1999-го.

Спаллетти признал свою вину за провал на Евро, признал, что тогда действовал неправильно, а теперь многое изменил. И кадрово - восемь изменений в стартовом составе по сравнению с 1/8 финала Евро-2024. И тактически - четкая схема 3-5-2 без заумных ухищрений. И ментально. Теперь он говорит, что видит компактность и организованность, что видит большую семью, что начал улыбаться, чего не было летом.

Он заявляет, что видит игру своей команды отрезками и в испанский, и в английский, и в староитальянский футбол.

Особые комплименты от прессы получили опорники Сандро Тонали и Самуэле Риччи, отлично командовавшие в центре поля. Первый вернулся после десятимесячной дисквалификации и отыграл блестяще. Причем дело не только в ассисте пяткой Димарко под классный удар слета в дальнюю "девятку". А третий опорник - Фраттези - забил. Также замены - Удоджи и Распадори - сделали гол, что всегда плюс тренеру.

Впрочем, Спаллетти понимает опасность впадания в эйфорию. Потому призывает отыграть против гораздо более слабого Израиля с тем же уровнем желания, собранности и качества, иначе матч станет подводным камнем. Он знает историю сборной, часто спотыкавшейся о такие грабли.

Дебютант Дивизиона А может поставить такой камень, такие грабли. Если сыграет как в первом тайме против Бельгии. Когда владел мячом очень мало, но играл на равных и даже опаснее фаворита. Завершив тайм со счетом 1:1. Правда, уже в начале второго развалился, пропустил два мяча, привез два пенальти, один из которых соперник не реализовал. И далее не вернулся в игру.

Он играет без двух первых вратарей, двух первых центральных защитников (травмы) и лучшего бомбардира в истории сборной (не вызван). А новый главный тренер Ран Бен Шимон ставит целями всегда играть организованно и всегда прогрессировать. Он, да и все в стране понимают, что искать результат в такой группе практически бесполезно. Тем более - без возможности играть дома из-за войны.

Владения мячом от израильтян не стоит ожидать. Но организованная оборона и быстрые игроки атаки из австрийской, бельгийской лиг, Чемпионшипа, МЛС могут доставить проблемы итальянцам. Которым нередко тяжело взламывать "автобусы" аутсайдеров. В последние годы в резюме "адзурри" ничьи с Северной Македонией, Болгарией, Северной Ирландией, Украиной, поражение от македонцев, лишь 2:1 на Евро-2024 над Албанией...

Последние матчи команд

Кадры

Спаллетти объяснил, что физически невозможно через три дня после предыдущего матча выпустить тот же стартовый состав, и возможны даже пять замен. Точно состоятся две - защитник Риккардо Калафиори и игрок атаки Лоренцо Пеллегрини получили травмы в матче против Франции. Первого, скорее всего, заменит Алессандро Буонджорно. Второго в Париже в начале второго тайма заменил Джакомо Распадори и забил, хотя возможен и выход Маттиа Дзакканьи или Марко Брешианини.

Наставник итальянцев также практически подтвердил, что в атаке Матео Ретеги заменит Мойзе Кен. Возможна и замена автора классного первого гола латераля Димарко на автора ассиста к третьему Удоджи. Повреждение у автора второго гола Фраттези. Спаллетти не уверен, готов ли он. Тот же Брешианини и Николо Фаджоли готовы заменить. А справа Белланова может заменить Камбиазо. Также Гатти - автора привоза на 14-ой секунде Ди Лоренцо.

Вопрос также в том, останется ли тактическая схема 3-5-2? Либо же против менее статусного соперника итальянцы добавят атакующего полузащитника или вингера? То есть получится 3-4-1-2 или 3-4-3. Может, даже уберут центрального защитника, хотя это менее вероятно.

Бен Шимон также обещает замены по той же причине - коротком перерыве после первого матча. Причем пресса сообщает, что могут уйти в запас даже атакеры Глух из "Зальцбурга" и Халайли из "Унион Сен-Жилуаз". Опорник Каниковски оправился от повреждения и вполне может выйти с первых минут. В центре поля или прикрывая позицию правого вингера.

Возможно также добавление опорника за счет центрального защитника, то есть переход с 3-4-3 на 4-3-3.

Капитан правый защитник Даса не был готов к матчу против Бельгии, не готов и сейчас.

Израиль: Джерафи, Йехезкель, Нахмиас, Шломо, Ревиво, Лави, Абу Фани, Дор Перец, Каниковски, Абада, Соломон

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Белланова, С. Риччи, Тонали, Брешианини, Удоджи, Распадори, Кен

Цифры и факты

Израиль и Италия встречались пять раз. Во всех случаях - в официальных матчах. Их результаты - четыре победы итальянцев и ничья 0:0. Причем с разницей более двух мячей "адзурри" побеждали лишь однажды - 6:0 в 1961-ом году. Последние встречи состоялись в Отборе на Чемпионат Мира-2018. Тогда итальянцы победили в гостях со счетом 3:1, а дома - со счетом 1:0

Результаты Израиля в последних 15-ти матчах, включая товарищеские - пять побед, три ничьи и семь поражений. Все победы одержаны над беларусью (три, в том числе в товарищеском матче в июне со счетом 4:0) и Андоррой

Три из матчей против беларуси и Андорры - единственные в последних 29-ти, включая товарищеские, в которых Израиль не пропускал

Италия пропускала в пяти последних матчах, а до этого не пропустила в трех подряд, включая товарищеские

Матч против Франции - первый, в котором Италия забила три мяча, после девяти (включая товарищеские) подряд без такого достижения

После выигранного Евро-2020 Италия побеждала хотя бы в двух официальных матчах подряд дважды - в сентябре 2022-го года и в сентябре-октябре 2023-го

Результаты Италии в последних восьми матчах за пределами своей страны (включая товарищеские) - две победы, три ничьи, три поражения

За последние три года Италия отыграла 34 матча, включая товарищеские. Лишь в двух из них она побеждала с разницей более двух мячей - Мальту (4:0) и Северную Македонию (5:2) в Отборе на Евро-2024 осенью 2023-го года. За пределами Италии с разницей более двух мячей она не побеждала с 2019-го года, включая товарищеские матчи

Прогноз: Израиль - Италия 1:3

Итальянцам часто тяжело в гостях. Часто тяжело после больших побед. Часто тяжело настроиться на аутсайдеров. Еще и много физической и ментальной энергии было оставлено в Париже в пятницу. А Израиль в первом тайме против Бельгии и вправду играл хорошо. Так что проблемы фаворита реальны, даже пропущенный. Но в итоге он должен победить. Возможно, точно как Бельгия - во втором тайме после бледного первого.