Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 09.09.2024

На вопрос о боязливой игре сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 против Франции полузащитник первой Амаду Онана ответил, что обе сборные тогда играли боязливо. Так и было. Надеемся, что игра, которая не делает чести обеим, не повторится в их встрече в Лиге Наций. По сути, не должна, учитывая злость обеих.

Лига Наций. Группа А2. Второй тур

9 сентября. 21:45. Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"

Франция - Бельгия

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Состояние команд

1 Италия 1 1 0 0 3-1 3 2 Бельгия 1 1 0 0 3-1 3 3 Израиль 1 0 0 1 1-3 0 4 Франция 1 0 0 1 1-3 0

Злость Франции от выступления на Евро, где, хотя и дошла до полуфинала, но с унылой игрой, лишь одним голом своими силами с игры, уже была достаточно сильной. Пресса и болельщики задавались вопросом, не исчерпал ли себя Дидье Дешам, не выхолощен ли, не беспомощен ли на посту главного тренера. Критика и скептицизм овевали его.

Разумеется, после поражения три дня назад дома от Италии, еще и несмотря на самый быстрый забитый в истории сборной - на 14-ой секунде - уровень злости, критики, скептицизма лишь возрос. Первая четверть матча была хорошей, но затем "Ле Бле" не успевала за мощью и скоростью соперника и пропускала слишком легкие контратаки. Сама же давила без мысли и эффективности.

Дешам не отказывался от ответственности, говорил, что "не живет в бункере". Но не понимал, почему команде будто "выключили свет" минуты после 20-23-ей. Говорил, что она вдруг начала проигрывать все единоборства, двигаться крайне медленно и неорганизованно и не успевать за соперником. Предполагает, что дело в плохой физической форме.

Он заявляет, что целью матчей Лиги Наций было изначально наиграть новых, молодых игроков, что всегда рискованно. Что выход игроков обороны, игравших на Евро, должен стабилизировать команду. Что он будет больше пытаться ставить игроков на удобные для них позиции, отмечая, что Килиан Мбаппе - не центрфорвард, и ему тяжело в центре атаки.

Пресса, болельщики и даже игроки сборной далеко не так спокойны. Сообщают о гневном спиче, который выдал вратарь Майк Маньян после матча в раздевалке, обвиняя партнеров по команде в недостаточном желании играть. Спич шокировал игроков, никто на такие слова не ответил, и ясно, что после него злость лишь возросла.

Бельгия также зла после Евро, еще более провального для нее. А также зла непосредственно на Францию, которой в последнее время проигрывала в плотной борьбе. Она хочет забыть о Евро, оставить его позади, начать совершенно новый путь. Онана обещает более свободную сборную, более активную игру. Как и главный тренер Доменико Тедеско.

В первом тайме после Евро ничего такого не было видно. Израиль играл с Бельгией на равных, кроме владения мячом, даже создал больше интересных атак. Заслуженно вывел тайм на 1:1. Кевин Де Брюйне признал, что его сборная тогда играла неправильно, терялась против прессинга, не находила свободное пространство.

Лишь во втором тайме удалось раскрепоститься и вынести скромного соперника, причем быстро, с первых минут. С двумя пенальти (одним реализованным), голом с игры, еще несколькими моментами. А далее игра шла под полным контролем "Красных дьяволов", хотя и без особой яркости.

В сборной признают, что рана Евро все еще болит, но довольны, что победили, надеются, что тем самым перевернули страницу. Но насколько свободно она уже готова играть в гостях против Франции? И насколько свободно готова играть сама Франция после такого удара от Италии?

Последние матчи команд

Кадры

Итак, Дешам объявил, что будет менять, тестировать. Ожидаются даже семь замен в стартовом составе. Кунде вместо Клаусса, Упамекано вместо Салибы, Динь вместо Эрнандеса, Коне вместо Канте, Дембеле вместо Гризманна, Маркус Тюрам вместо автора гола Баркола и даже Коло Муани вместо Килиана Мбаппе - уставшего и не очень любящего играть в центре атаки, куда его ставят.

В центре атаки должен сыграть Тюрам, автор четырех голов за "Интер" в сезоне, хотя за сборную он на этой позиции не впечатляет. Дешам надеется, что при помощи форварда Коло Муани условия будут больше похожи на интеровские.

Заир-Эмери и Баде получили травмы в матче против Италии или после него. Весли Фофана, Ферлан Менди, Тшуамени и Камавинга - еще до него.

У Бельгии вылетел левый защитник Де Куйпер, игравший против Израиля. А еще перед тем матчем вылетел центральный Де Винтер. Скорее слева выйдет опытный Менье, а Теат останется в центре, чем сдвинется слева и освободит место для спешно вызванного Борно или 20-летнего Дебаста. Опорник Энгельс дисквалифицирован.

В целом не ожидается много замен. Бакайоко может сдвинуть Лукебакио на правом фланге атаки, Мангала - Тилеманса в центре поля, но и эти решения маловероятны. Лоис Опенда останется в центре атаки, несмотря на смазанный пенальти против Израиля и всего два гола в 20-ти матчах за сборную. Тедеско заявляет, что он скоро начнет забивать как в "Лейпциге".

Куртуа, Лукаку, Витсель, Феррейра-Карраско, Троссар не вызваны в сборную, Вертонген завершил карьеру в ней.

Франция: Маньян, Кунде, Упамекано, Конате, Динь, Ю. Фофана, М. Коне, Дембеле, Коло Муани, Олисе, М. Тюрам

Бельгия: Кастеельс, Кастань, Фаес, Теат, Менье, Онана, Тилеманс, Лукебакио, Де Брюйне, Доку, Опенда

Цифры и факты

Франция выиграла три последних очных матча. Все они были официальными. Последним был матч 1/8 финала Евро-2024, в котором "Ле Бле" победили со счетом 1:0. В предыдущих двух они побеждали с результатами 3:2 и 1:0 - в полуфиналах Лиги Наций-2020/21 и Чемпионата Мира-2018

Перед последними тремя очными матчами в трех Бельгия не проиграла - дважды 0:0 и 4:3. Правда, все они были товарищескими. В пяти последних официальных очных матчах, если считать лишь основное время, Франция победила четырежды при одной ничьей

В матче против Италии Франция пропустила дома три мяча впервые с 1999-го года в официальном матче. Если считать товарищеские, в предыдущий раз она пропускала дома более двух в 2018-ом году от Колумбии, а в позапрошлый - в 2015-ом году от Бельгии (3:4)

Поражение от Испании в полуфинале Евро прервало серию Франции из восьми матчей без таких подряд, вместе с товарищескими. Ныне началась серия поражений, которая составляет два. Такой не было с 2015-го года. Серии из трех поражений не было с 2013-го

В официальных матчах Франция потерпела два поражения подряд впервые с Евро-2012. Трех подряд не было с 2010-го года

В восьми последних матчах, вместе с товарищескими, Франция забила пять мячей, и ни разу более одного за матч, не считая серий пенальти. Три ее матча за это время завершились со счетом 0:0

Бельгия не забивала в четырех матчах из последних девяти, вместе с товарищескими. При этом она не пропускала в семи из последних 11-ти

Прогноз: Франция - Бельгия 1:1

Должно быть живее и интереснее, чем во встрече этих команд на Евро. Хотя тогда планка была опущена так низко, что почти любая игра будет живее и интереснее. Феерию мы все же вряд ли увидим. Поскольку, кроме злости, команды еще чувствуют неуверенность в себе. Для Бельгии ничья в гостях будет успехом, Франции нельзя проигрывать. Похоже на ничью.