Мусиала и Виртц в гостях у Симонса. Нидерланды – Германия. Прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024

Лига наций. Группа А3. 2-й тур

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Нидерланды – Германия 21:45

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Германия

Домашнее Евро для Германии ожидаемо не стало золотоносным, но игра подопечных Нагельсманна внушила оптимизм. После турнира карьеру в сборных завершили Нойер и три мозга центра поля – Кроос, Мюллер и Гюндоган. И есть подозрения, что это лишь пошло на пользу обновлению Бундестим. Праймовый Тер Стеген выглядит апгрейдом в сравнении с сдавшим Ману, раумдойтер и так выпал из обоймы.

Равноценной замены Кроосу не нашел даже"Реал", но в отличии от Мадрида, немцы пока не так травматично переносят потерю плеймекера. Игру в центре поля слегка упростили, потеряли в контроле. Зато прибавилось динамизма и игры на пространстве, от которого выиграли Мусиала и Виртц. Эти двое буквально разорвали венгров (5:0) на прошлой неделе. Дуэт буквально вдвоем создал первые 4 гола немцев – у Джамала 1+3 за игру, у Фло – гол+ассист+2 предассиста.

Вопрос на Нидерланды – сохранит ли свое место в старте Фюллькруг. Таргетмен составлял грозный дуэт Хавертцу на втором этаже, плюс умеет подыгрывать десяткам. Но это может ударить по интенсивности прессинга. Второй знак вопроса по опорной зоне. Гросс в своем возрасте вряд ли потянет еще одну игру в старте, плюс очень просится с первых минут Павлович, который и забил венграм, и явно поймал флоу Виртца и Мусиалы. Из потерь – Рюдигеру дали отдых, а Сане все еще восстанавливается.

Нидерланды

Нидерланды тоже начали Лигу наций с 5 забитых голов на домашней арене. С той лишь разницей, что Босния и Герцеговина ответила двумя, подчеркнув неслаженность защиты Оранье. Куман тоже несколько видоизменил игру в сравнении с Евро. Зиркзее на острие атаки и забил, и был шикарен в подыгрыше – отдал и ассист, и больше всего передач под удар (4) за матч. Плюс расцвет Гравенберха при Слоте добавил баланса в центре поля.

Из минусов – переход на 4-3-3 загнал Хави Симонса на правый фланг. В конце встречи Хави тоже забил, но 14 кроссов за матч – это явно не его футбол. Зато вот Рейндерс в центре поля был феноменален (1+1+перекладина), не подставляя при этом опорку так, как это было на Евро. Ещё одна проблема – привозная форма Де Лигта, которому бы очень хотелось показать свой лучший футбол перед бывшими одноклубниками по"Баварии".

Френки де Йонг до сих пор вне игры. Плюс лазарет пополнил Депай, хотя последнему хотя бы есть более чем достойная замена. Также не попал в заявку Де Врей.

Личные встречи

Эта встреча станет 47-й между этими двумя сборными. Немцы впереди с 17 победами против 12 поражений. Ещё 17 матчей завершились вничью. В последний раз соперники встречались в марте этого года, где Германия дома вырвала победу 2:1.

Статистика и факты

Мусиала забил 5 голов в 6 матчах за сборную при Нагельсманне.

Нидерландцы Де Лигт, Фримпонг и Зиркзее выигрывали Бундеслигу.

Германия ни разу не проходила в финал четырех Лиги наций.

Нагельсманн за год у руля Бундестим выиграл 8 матчей из 14.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Германия 1 1 0 0 5 5 3 2 Нидерланды 1 1 0 0 5 3 3 3 Босния и Герцеговина 1 0 0 1 2 -3 0 4 Венгрия 1 0 0 1 0 -5 0

Ориентировочные составы

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, Де Лигт, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Мален, Симонс, Гакпо – Вегорст

Германия: Тер Стеген – Киммих, Та, Шлоттербек, Миттельштедт – Андрих, Павлович – Мусиала, Хавертц, Виртц – Фюллькруг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды – Германия от UA-Футбол

У обоих команд очень грозный подбор атакующих исполнителей в полузащите при барахлящей опорной зоне. Добавим к этому стремление к доминации на футбольном поле, и сразу станет ясно, почему в 5 последних личных встречах соперники неизменно обменивались голами. При этом фаворита выбрать тут крайне затруднительно. Ставка: ничья + обе забьют с коэффициентом 4.05.