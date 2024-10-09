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Англия – Греция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.24

Лига наций

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Англией и Грецией в рамках Лиги Наций

Англия – Греция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.24

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Третий тур

10 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Ли Карсли, который по крайней мере временно возглавляет сборную Англии, ворвался в свою работу просто с ноги, но соперниками в его первых двух матчах были достаточно скромными. Например, Греция, которой они будут противостоять на этот раз, также их обыграла, поэтому глобальных выводов после тех матчей делать не стоит.

Это встреча двух лидеров группы, которые выиграли свои первые матчи и сейчас будут решать, кто в итоге будет возглавлять квартет после третьего тура. Фаворит очевиден, но сколько раз этот фаворит уже подводил собственных болельщиков?

Содержание

Новости Англии

После увольнения Гарета Саутгейта сборная Англии под руководством Ли Карсли, который остается лишь временным наставником, провела два матча. Они успели обыграть "Ирландию" и "Финляндию" с одинаковым счетом (по 2:0). Опять же, соперники не самые сильные, то выводов делать не стоит, а с другой стороны, какую игру мы увидели в их исполнении.

Этот футбол резко отличается от того, что приходилось наблюдать от команды Гарета Саутгейта. Например, Карсли нашел неплохую роль для Джека Грилиша в центре поля со смещениями на фланг при необходимости. Да и вообще эта команда больше думает об атаке и за их игрой теперь куда интереснее смотреть.

И это при том, что прошлый международный перерыв пропускал Коул Палмер, которого признали лучшим английским игроком сезона 2023/24. Теперь лидер "Челси" готов и Карсли, по слухам, будет на него рассчитывать как на главную звезду команды. С другой стороны, сам главный тренер уже заявил, что из-за отсутствия профильных левых защитников, Палмер может сыграть и там, то есть в защите. На подобное шоу было бы интересно посмотреть.

Англия – Греция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.24 - изображение 1

Новости Греции

Эллины также получили нового наставника накануне старта Лиги Наций. Чуть больше месяца назад со сборной Греции начал работать серб Иван Йованович. И он также стартовал с двух побед над теми же соперниками. Более того, он сделай это даже лучше, чем Карсли со своей командой. Сборную Ирландии он обыграл так же со счетом 2:0, а Финляндию даже с большим счетом, 3:0.

Что интересно, греки, как и англичане, в первых двух турах не пропустили ни одного гола и от этого обе команды планируют отталкиваться и в третьей встрече. Николаос Пападополус, который был прошлым наставником сборной, был справедливо уволен за очень неудачные результаты, под руководством нового наставника дела пошли лучше, по крайней мере пока.

Возможно, если бы матч проходил в Греции, мы бы могли чуть выше оценить их шансы на победу, но поскольку им предстоит выезд на "Уэмбли", слабо верится в итоговый успех, но посмотрим.

Англия – Греция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.24 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Греция Греция 2 2 0 0 5-0 6
2 Англия Англия 2 2 0 0 4-0 6
3 Ирландия Ирландия 2 0 0 2 0-4 0
4 Финляндия Финляндия 2 0 0 2 0-5 0

Личные встречи

16.08.06 МТМ Англия — Греция 4:0

06.10.01 ЧМ Англия — Греция 2:2

06.06.01 ЧМ Греция — Англия 0:2

30.03.83 ЕВР Англия — Греция 0:0

17.11.82 ЕВР Греция — Англия 0:3

Цифры и факты

  • Англия забила как минимум 2 гола в последних 3 матчах против Греции во всех турнирах;
  • Обе команды пока что не пропустили ни одного гола после первых двух туров Лиги Наций;
  • В 8 из последних 10 матчей сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Ли Карсли пока только одна проблема: не хватает профильного левого защитника, все основные исполнители травмированы. Поэтому, вероятно, там можем ожидать Ливая Колвилла.

Относительно игроков, которые недоступны для сборной Англии из-за травм, выделим Кобби Мейну, Моргана Гиббз-Уайта и Эзри Консу.

У Греции одна важная травма травма основного игрока - Фотис Иоаннидис не сможет помочь своей сборной.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Гейи, Колвилл — Райс, Беллингем — Сака, Палмер, Гордон — Кейн

Греция, 4-2-3-1: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас — Сиопис, Бухалакис — Пеллкас, Бакасетас, Цолис — Павлидис

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.32
5.30
10.50
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1.29
5.56
10.86
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Прогноз на матч между Англией и Грецией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Первые два матча Англии под руководством Ли Карсли готовят нас к тому, что мы увидим очередной неплохой матч в исполнении "трех львов", которые получат комфортную победу, но без разгрома. Просто очередные комфортные 2:0, как в первых турах Лиги Наций. Эта Греция с новым тренером также симпатична, но для "Уэмбли" ее мощи вряд ли хватит.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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