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Норвегия - Словения. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Лига наций

Это промежуточные лидеры группы

Норвегия - Словения. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После стартовых 2-х туров Лиги наций Словения и Норвегия находятся на первых местах таблицы, имея по 4 очка. Эти сборные еще не уступали в новом сезоне данного турнира, и точно хотят продолжить находиться в отличном настроении. Удастся ли это им - покажет игра.

Содержание

Лига наций. 3 тур

10.10.2024. Уллевол, Осло

Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Норвегия - Словения. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Норвегія - Словенія
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Норвегия

Прошлый розыгрыш Лиги наций завершился для Норвегии вторым местом в группе дивизиона В. Нет сомнений, что на этот раз команда стремится к лидерству в квартете, ведь имеет в составе таких звезд, как Эдегор и Холанд.

Первые результаты в Лиге наций подтвердили решимость намерений норвежцев. Они уже получили 4 очка, сыграв вничью с Казахстаном (0:1) и обыграв Австрию (2:1). Да, возможно игра с австрийцами была где-то ничейной, однако именно здесь решающую роль сыграл Холанд, который чуть ли не единственным своим моментом принес стране победу в конце встречи. Вот что означает фактор топ-игрока.

В 2024-м году Норвегия имеет разноцветные, но в то же время ровные результаты: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения во всех турнирах. Неудачи случались только в контрольных играх, поэтому их можно даже опустить.

Огромной проблемой перед игрой со Словенией является отсутствие Эдегора. Полузащитник травмировался в одном из сентябрьских матчей за сборную, и до сих пор проходит восстановление.

Словения

Нападающий Словении Шешко сейчас является лучшим бомбардиром этой Лиги наций. Все 4 гола, которые имеет команда в активе за сентябрьские матчи турнира - на счету именно Шешко. И чтобы они без него делали? Даже не знаем что было важнее: гол Австрии или хет-трик Казахстана.

Благодаря такому нападающему словенцы не почувствовали горечи поражений в стартовых турах Лиги наций. Команда дала отличный бой австрийцам, несмотря на то, что считалась андердогом. Более того, команда Кека могла даже победить. Ну а с казахами проблем не было - спокойные 3 очка.

В этом году Словения еще не проиграла ни одного матча в основное время. Лишь в двух играх команда оставалась без забитых голов - с мощными Англией и Португалией. Все это указывает на то, что подопечные Кека находятся в хорошей форме.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Норвегии:

09.09. Норвегия - Австрия 2:1 (Лига наций)
06.09. Казахстан - Норвегия 0:0 (Лига наций)
08.06. Дания - Норвегия 3:1 (Контрольный матч)

  • Последние 3 встречи Словении:

09.09. Словения - Казахстан 3:0 (Лига наций)
06.09. Словения - Австрия 1:1 (Лига наций)
01.07. Португалия - Словения 0:0, 3:0 - пен. (Евро-2024)

  • Последние 3 очные встречи:

2022. Словения - Норвегия 2:1 (Лига наций)
2022. Норвегия - Словения 0:0 (Лига наций)
2018. Словения - Норвегия 1:1 (Лига наций)

Турнирная таблица

Норвегия - Словения. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024 - изображение 4

Ставки и коэффициенты

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3.85
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Прогноз на матч Норвегия - Словения от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение норвежцам, но мы не спешили бы так с выводами. Встретятся две довольно равные команды, которые без боя ничего не отдадут. Кстати, Шешко пока имеет гораздо больше забитых мячей, чем Холанд в этой Лиге наций (4 против 1). Ожидаем настоящий футбольный бой от Норвегии и Словении с голами обеих сторон.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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