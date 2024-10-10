Италия - Бельгия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.2024

Сборные Италии и Бельгии играли на Евро-2024 в 1/8 финала, но ощущение, будто вылетели еще в групповом турнире с нулем очков. При этом обе не сменили тренеров, одновременно объявив о новом начале, новом пути. Обе в начале пути выполнили обязательную программу победой над Израилем. Однако их результаты против Франции в гостях диаметрально противоположны. Тенденция? Возможно, поймем в очном матче.

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Лига Наций. Группа А2. Третий тур

10 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Бельгия

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Состояние команд

Италия за один матч прошла от депрессии до чуть ли не эйфории. Она пропустила от Франции на 14-ой секунде, еще и тогда Джанлуиджи Доннарумма опоздал с надеванием перчаток. Но вскоре уже заиграла ярко, раскрепощенно и в итоге забила три мяча (3:1). Лучшая ее игра против гранда, пожалуй, с 2016-го года. Против Израиля (2:1) уже было неожиданно тяжелее, и восхищения тот матч не вызвал. Но победа была заслуженной.

Теперь Лучано Спаллетти признает, что начал улыбаться, чего не было летом. Но требует продолжения, требует сохранять компактность и страсть, требует от игроков доказать, что сборная и вправду оставила Евро позади и начала новый, гораздо лучший, путь. Потому считает матч против Бельгии фундаментально важным, поворотным моментом, после которого станет ясно, начала ли.

Доменико Тедеско также заявляет, что начинает новый путь и хочет поскорее забыть о Евро. О начале может свидетельствовать и отсутствие в октябрьской заявке Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне, попросивших отпустить их. Хотя среди СМИ и болельщиков более популярно мнение о слабости Тедеско, пошедшего на поводу у звезд, о его низкой репутации. Ссора с Тибо Куртуа также не добавляет спокойствия.

"Красным дьяволам" также было тяжеловато против Израиля. В первом тайме, который справедливо завершился со счетом 1:1. Начало второго принесло им преимущество, спокойное продолжение и 3:1 в итоге. А против Франции они играли довольно неплохо, не разваленно, но все же ощутимо хуже соперника и в итоге даже не забили - 0:2.

Обе сборные на Евро пытались много владеть мячом, но ныне пробуют несколько иной стиль. Итальянцы даже перешли на схему с тремя центральными защитниками, с которой большинство сборников играют в клубах. А с такой тяжеловато владеть мячом. Более того, игра против плотной обороны - их старая проблема. Бельгийцы же чувствуют себя аутсайдерами и ослабленными. Потому будут играть осторожно.

Ожидаются всплески с быстрой очень интересной игрой обеих команд, но еще больше вязких минут.

Наставник сборной Бельгии вырос в Германии, но родился в Италии, и часть его семьи до сих пор живет в Калабрии. Тедеско подтвердил, что игра будет особенной для него и он не может дождаться ее.





Последние матчи команд

Кадры

Италия ухитрилась сохранить без травм весь стартовый состав матча против Франции. Кен, выходивший тогда на замену, а за месяц набравший отличную форму в "Фиорентине", как раз получил травму. Так что отобрать место может разве что Распадори у Пеллегрини. Хотя Джакомо ныне сидит в "Наполи" в глухом запасе. Да и Спаллетти уже заявил, что Лоренцо будет в "старте".

Буонджорно возглавляет оборону в "Наполи", но здесь скорее первый на замену.

Следует обратить внимание на троих опорников Риччи, Тонали и Фраттези, отлично отыгравших во Франции в отсутствие Николо Бареллы (его нет и сейчас), и на форварда Ретеги, забившего семь мячей за "Аталанту" с начала сезона. Также отметим дебютное приглашение Даниэля Мальдини - третьего поколения знаменитой семьи.

Вратарь Доннарумма много ошибался в "Пари Сен-Жермен" и подвергается критике. Но в сборной он играет гораздо лучше.

Бельгия ищет замены Лукаку и Де Брюйне. Опенда забил уже пять голов за "Лейпциг" с начала сезона, но за сборную забил лишь один в карьере в официальных матчах. Капитанская повязка от Де Брюйне перешла к опытному Тилемансу, но где найти замену ему самому? Еще и силовой опорник Онана травмирован. Де Кетеларе из "Аталанты", Энгельс из "Селтика", Мангала из "Эвертона", Вранкс из "Вольфсбурга" поборются за место.

В целом нынешний состав сборной очень молод. Особенно - защитники. При этом его вингеры, несмотря на молодость, очень опасны. Доку, Бакайоко, Нгонг из "Наполи", юные Фофана из "Лиона" и Мбангула из "Ювентуса". Более опытный Троссар вернулся в сборную после травмы в сентябре. А есть еще и Лукебакио.

Второй вратарь Селс травмировался уже в лагере сборной и уехал. Но первый, Кастеельс, в строю и хорошо отыграл за нее в сентябре.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, Бастони, Камбиазо, С. Риччи, Тонали, Фраттези, Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Ретеги

Бельгия: Кастеельс, Кастань, Фаес, Теат, Де Куйпер, Мангала, Тилеманс, Троссар, Де Кетеларе, Доку, Опенда

Цифры и факты

Италия и Бельгия встречались 20 раз. 16 побед на счету первой, четыре - второй, четыре матча завершились вничью. В трех последних очных матчах и в пяти из последних шести побеждали итальянцы при одной победе бельгийцев в шести. В последних двух - в матче за третье место в Лиге Наций-2020/21 и в 1/4 финала Евро-2020 - Италия победила со счетом 2:1

На итальянской земле "Скуадра Адзурра" выиграла два последних очных матча, но перед ними не выиграла четыре - три ничьи и поражение

Италия выиграла два последних матча после трех без побед (ничья и два поражения). Бельгия выиграла один из последних четырех матчей (ничья и два поражения) и два из последних шести (ничья и три поражения)

Италия пропускала в шести последних матчах. Бельгия не забивала в трех из четырех и в четырех из шести последних

Впервые с июня 2022-го года в официальном матче сборной Бельгии одновременно не сыграют Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне

Прогноз: Италия - Бельгия 2:1

Для Италии эйфория всегда опасна. Как и игра против закрывающихся соперников. Особенно - соперников с такими быстрыми и техничными игроками атаки. Спаллетти отмечает их разрушительную скорость и дриблинг и говорит, что фланговые игроки Бельгии одни из лучших в мире. Но в целом сборная Тедеско в плохом настроении, без лидеров. Не видно, как она может избежать поражения в Риме. Разве что забьет.