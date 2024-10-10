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Исландия – Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
Исландия - Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.10.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
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11 октября сборная Исландии принимает у себя в гостях сборную Уэльса. Нас ожидает интересный футбол. Обе сборные имеют шанс стать лидером группы, если Турция допустит промах в матче с Черногорией. Уэльс в нынешней Лиге наций еще ни разу не проигрывал. А вот Исландия уступила Турции и, конечно, готова реабилитироваться перед своими болельщиками.
Лига наций. Лига В, 4-я группа, 3-й тур
11 октября, Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвёллур"
Арбитр - Антони Бандич ( Босния и Герцеговина)
Исландия 21:45 Уэльс
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Новости Исландии
Исландия не прошла квалификацию на Евро-2024 и, соответственно, пропустила турнир. Конечно, теперь задача команды Харейде (главный тренер сборной) - доказать, что это было недоразумение. Однако, сегодняшний состав сборной Исландии не внушает уверенность в завтрашнем дне.
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Оге Харейде требует от своих подопечных играть в атакующий футбол. Команда выполняет указания тренера - постоянно комбинирует и рвется вперед. Но реализовывать моменты "викингам" удается редко.
В первом матче Лиги наций с Черногорией план Харейде сработал. "Викинги" забили по голу в обоих таймах и удержали свои ворота на замке (2:0). А вот давление от турецкой сборной во втором туре не выдержали ( 3:1).
Следует отметить, что "викинги" не бояться своих соперников, даже если это топ-команды. Уже в первые минуты после стартового свистка исландцы делают попытки играть первым номером. Даже при условии, что соперник со временем перехватывает инициативу, команда не уходит в оборону, а продолжает искать пути к воротам оппонентов.
Ориентировочный состав
К матчу с Уэльсом исландцы подошли с некоторыми потерями. Бьярнасон, Карлссон, Харальдссон, Магнуссон - все травмированы.
Один из ключевых игроков - Гудмундссон, креативный полузащитник, умеющий создавать опасные моменты на половине поля соперника. Готов поражать ворота Уэльса Сигурдссон, не взирая на свои 35 лет. В 2024 году Гильфи провел 17 матчей в чемпионате Исландии и забил 10 голов. Отдать острую голевую может и Торстейнссон (выступает за немецкую "Герту", второй дивизион Бундеслиги).
Предположительно, выйдут на поле: Вальдимарссон - Палссон, Херманнссон, Гретарссон, Финнссон - Андерсон, Гудмундссон - Тоурдарсон, Торстейнссон, Сигурдссон - Гудьонсен
Новости Уэльса
Сборная Уэльса провалила квалификацию Евро-2024, после чего команда получила нового главного тренера Крейга Беллами. Несмотря на то, что Беллами был успешным нападающим, в сборной специалист строит оборонительный футбол. Стартовал Беллами со сборной Уэльса в Лиге наций вполне успешно. Матч с Турцией завершился нулевой ничьей, а у Черногории "драконы" вырвали победу (1:2). В обоих матчах "драконы"показали, что защищаться они точно умеют. Поэтому, забитые голы от валлийцев, скорее всего, можно будет увидеть только после их редких контратак.
Ориентировочный состав
Главная потеря валлийцев - Итан Ампаду, который господствует в середине поля (травмирован).
Главный дирижер обороны валлийцев - Бен Дэвис, игрок "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне 31-летний защитник не играл еще в АПЛ. За "шпор" провел только два матча в Лиге Европы. За сборную отыграл в первом и втором туре Лиги наций по 90 минут и доказал, что достоин основы в национальной команде. Мотор атакующих действий валлийцев Харри Уилсон.
Предположительно выйдут на поле: Дарлоу - Робертс, Мефам, Родон, Дэвис - Уильямс, Аллен, Купер - Кумас, Уилсон, Мур
Исландия - Уэльс. Статистика личных встреч
Впервые команды встретились в 1980 году. До 1984 года провели четыре матча в отборочных турнирах к ЧМ-1982 и ЧМ-1986. Две победы одержал Уэльс, одну - Исландия, а один матч завершился ничьей. С 1991 года команды провели три товарищеские встречи - два матча выиграл Уэльс, один - Исландия.
Исландия - Уэльс. Последние матчи команд
До матчей Лиги наций у Исландии дела шли очень плохо. Все началось с поражения от сборной Украины в квалификации чемпионата Европы. С приходом нового тренера два матча можно отнести в положительный актив.
Последние пять матчей сборной:
- 26.03.2024. Квалификация чемпионата Европы
Украина - Исландия 2:1
- 07.06.2024. Товарищеский матч
Англия - Исландия 0:1
- 10.06.2024. Товарищеский матч
Нидерланды - Исландия 4:0
- 06.09.2024. Лига наций. Тур 1 из 6
Исландия - Черногория 2:0
- 09.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6
Турция - Исландия 3:1
Сборная Уэльса, как и ее соперник, до матчей Лиги наций выступала с отрицательным показателем. Но начала исправлять положение.
Последние пять матчей сборной:
- 26.03.2024. Квалификация чемпионата Европы
Уэльс - Польша 0:0 (4:5 по пенальти)
- 06.06.2024 Товарищеский матч
Гибралтар - Уэльс 0:0
- 09.06.2024 Товарищеский матч
Словакия - Уэльс 4:0
- 06.09. 2024. Лига наций. Тур 1 из 6
Уэльс Турция 0:0
- 09.09.2024 Лига наций, Тур 2 из 6
Черногория - Уэльс 1:2
Турнирное положение команд
После двух туров Уэльс набрал четыре очка, занимает второе место. Исландия с тремя очками на третьем месте.
1. Турция - 2 матча; 4 очка; разница мячей - 3:1
2. Уэльс - 2; 4; 2:1;
3. Исландия - 2; 3; 3:3;
4. Черногория - 2; 0; 1:4.
Исландия - Уэльс. Ставка и коэффициенты
Исландия - Уэльс. Прогноз на матч UA-Футбол
Исландия с первых минут помчит на половину поля соперника. Но встретит их хорошая оборона Уэльса. Что-что, а защищаться валлийцы умеют. Нет сомнений, что "викинги" столкнуться с большими проблемами рядом со штрафной соперника. Валлийцы же будут ловить соперника на ошибках и контратаковать. Учитывая, что у исландцев не настолько надежная защита, гол можно ожидать именно от Уэльса. В этом матче мы вряд ли увидим много забитых мячей.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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