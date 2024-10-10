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Босния и Герцеговина – Германия. Прогноз матчей Лиги наций на 11.10.2024
Больших голевых осадкой не ожидается
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Лига наций. Группа А3, 3-й тур
Зеница, Билино Поле
Босния и Герцеговина – Германия 21:45
Трансляция – Megogo
Германия
Немцы произвели впечатление на Евро-2024, продемонстрировав высокую планку качества игры. А новое поколения игроков, таких как Мусиала и Виртц, заявили о себе как о будущих лидерах Бундестим. Но одно дело делать это при влиянии старой гвардии, а другое – удержать планку уже без влияния того же Крооса на поле. Не помешал бы на фоне травмы тер Стегена и завершивший в сборной Нойер.
Старт в Лиге наций в сентябре был не менее впечатляющим. Начали с уничтожения Венгрии (5:0), где Мусиала оформил 1+3, а его байеровский коллега-треквартиста Виртц с 1+1. Но матч с Нидерландами (2:2) все же подсветил некоторые недостатки в игре команды Нагельсманна, особенно в плане обороны в переходных фазах. Впрочем, боснийцам все равно будет трудно этим воспользоваться.
На матч с аутсайдером квартета Нагельсманн недосчитался двух ключевых исполнителей группы атаки – Мусиалы и Хавертца. Неизбежна потеря качества на линии: прогнозированный в старте Нюбель – вариант не намного выше среднего уровня. Но он хотя бы стилистически вписывается органично. Еще одна проблема – вылет Джонатана Та, который должен был противостоять Джеко на втором этаже. Травмы Хенрикса и Раум лишают глубины и без того слабейшее звено этой сборной – фланги обороны.
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина со скрипом вошла в элиту Лиги наций, потерпев поражение от Нидерландов со счетом 5:2. А затем настроение немного подняла безголевая ничья с Венгрией. Хотя по игре боснийцы явно худшие в квартете: допускают наибольшее количество угрозы у своих ворот (xGA 3.03/90 мин), кучу ударов (24.5/90 мин), в том числе 45% из пределов своей штрафной. Плюс тихая атака (но эффективная) и радикальный отказ от владения мячом (29%).
И свой автобус в верхний дивизион ЛН припарковал еще и на фоне затяжной проблемы с результатами, ведь боснийцы идут без побед в 8 матчах кряду. И периферийные игроки Бундеслиги вроде вратаря"Санкт-Паули" Василя, игрока"Хольштайна" Гиговича и нового нападающего"Хоффенхайма" Табаковича вряд ли смогут помочь прервать эту серию против лучших игроков чемпионата Германии.
Вся надежда перед встречей в Зенице на упорную оборону. Хотя их блок 5-3-2 не отличается надежностью, он должен хотя бы замедлить наступление немцев, особенно в центральных зонах, где Нагельсманн любит устраивать перегрузы. На контригру рассчитывать не приходится – контрпресс Бундестим станет серьезной преградой. Минорный шанс заключается в отсутствии достойного оппонента Джеко у немцев на втором этаже. Но без поддержки эти атаки будут быстро захлебываться.
Ориентировочные составы
Босния и Герцеговина: Василь – Газибегович, Бичакчич, Катич, Баришич, Колашинац – Шарич, Башич, Бурнич – Джеко, Демирович
Германия: Нюбель – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт – Андрих, Гросс – Гнабри, Виртц, Фюрих – Ундав
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Германия от UA-Футбол
Германии будет трудно показать свой лучший футбол с такими кадровыми потерями. Виртцу будет грустно без Мусиалы и Хавертца в плане креатива. Гросс – не замена Кроосу. А Ундав держит результативность за счет объема моментов, который против автобуса достичь будет трудно. А учитывая проблемы в защите, Нагельсманн может и включить небольшую осторожность. Ставка: победа Германии и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.40.
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