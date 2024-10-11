Венгрия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024

Венгрия на своем поле будет стремиться одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Наций, Нидерланды же постараются не отпустить в отрыв Германию.

3-й тур Лиги Наций УЕФА

Пятница, 11 октября

Венгрия, Будапешт, "Пушкаш Арена"

Арбитр: Лукас Фандрих (Швейцария)

Венгрия 21:45 Нидерланды

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Венгрия: последние новости

В предыдущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА Венгрия неожиданно заняла 2 место в квартете с Англией, Германией и Италией. Мало того, до последнего венгры претендовали на победу в группе и поездку на Финал четырех и лишь поражение от Италии в последнем туре отбросило их на 2 позицию.

В текущем розыгрыше турнира соперниками Венгрии стали Нидерланды, Босния и Герцеговина и снова Германия. В первом туре венгры были разгромлены Германией со счётом 5:0. Таким образом, Бундестим отомстил за поражение и ничью в предыдущем розыгрыше турнира. Во втором туре Венгрия владела игровым и территориальным преимуществом, но размочить ворота боснийцев так и не получилось. Именно Босния и Герцеговина будет основным конкурентом наших соседей в борьбе за сохранение прописки в дивизионе А. В матче с боснийцами венгры потеряли возможность создать себе стратегическое преимущество над соперником, так что в домашнем матче с оранжевыми нужно как минимум брать очки.

Особых потерь в составе хозяев поля нет, все основные игроки готовы выходить на поле "Пушкаш Арены".

Ориентировочный состав Венгрии: Гулачи – Орбан, Ботка, Дардай – Керкез, Надь, Шафер, Него – Шаллай, Варга, Собослай

Нидерланды: последние новости

Нидерланды в предыдущем розыгрыше Лиги Наций выиграли свою группу, в которой также были Бельгия, Польша и Уэльс. Однако в "Финале четырех" оранжевые уступили сначала Хорватии, а затем - Италии. В текущем розыгрыше подопечные Рональда Кумана настроены как минимум повторить успех двухлетней давности.

Нидерланды уже успели разгромить Боснию и Герцеговину 5:2 и сыграть результативную ничью 2:2 с немцами. Для того чтобы претендовать на победу в группе, оранжевым нельзя терять сегодня очки.

Среди потерь в составе следует отметить отсутствие в заявке основных крайних защитников в последних матчах сборной – Дюмфриса и Аке. Пропустит матч также хавбек Ювентуса Копмейнерс, у которого перелом ребра со смещением. Нидерланды имеют минимум по 2 равноценных игрока на каждую позицию, поэтому отсутствие этих исполнителей не должно стать проблемой.

Ориентировочный состав Нидерландов: Вербругген – Гертрюйда, Де Лигт, Ван Дейк, Матсен – Схаутен, Рейндерс, Гравенберг – Гакпо, Зиркзе, Симонс

Личные встречи:

11.10.2013 Нидерланды – Венгрия 8:1 (отбор к ЧМ)

11.09. 2012 Венгрия – Нидерланды 1:4 (отбор к ЧМ)

29.03.2011 Нидерланды – Венгрия 5:3 (отбор к ЧЕ)

25.03.2011 Венгрия – Нидерланды 0:4 (отбор к ЧЕ)

05.06.2010 Нидерланды - Венгрия 6:1 (товарищеский матч)

В последних 5 матчах Нидерланды непременно громили своего соперника. Правда, эти матчи проходили более 10 лет назад. С того момента Венгрия значительно спрогрессовала, поэтому ожидается более конкурентный матч со стороны хозяев.

Последние матчи Венгрии:

10.09 Венгрия – Босния и Герцеговина 0:0 (Лига Наций)

07.09 Германия – Венгрия 5:0 (Лига Наций)

23.06 Шотландия – Венгрия 0:1 (Евро-2024)

19.06 Германия – Венгрия 2:0 (Евро-2024)

15.06 Венгрия – Швейцария 1:3 (Евро-2024)

Последние матчи Нидерландов:

10.09 Нидерланды – Германия 2:2 (Лига Наций)

07.09 Нидерланды – Босния и Герцеговина 5:2 (Лига Наций)

10.07 Нидерланды – Англия 1:2 (Евро-2024)

06.07 Нидерланды – Турция 2:1 (Евро-2024)

02.07 Румыния – Нидерланды 0:3 (Евро-2024)

Венгрия – Нидерланды. Ставка и кожффициенты

Венгрия – Нидерланды. Прогноз матча от UA-Футбол

. Перед матчем Нидерланды являются фаворитами встречи и должны уверенно побеждать соперника. Повторить сказку предыдущего розыгрыша Лиги Наций для Венгрии будет очень сложно. Также, как вариант, можно предположить, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5).