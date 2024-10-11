Польша - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024

Португалия на всех парах движется к выходу в финальную стадию Лиги наций. Помешать занять ей первое место в группе будет крайне сложно, но отобрать очки в отдельном матче (ещё и в родных стенах, и с набравшим ход Левандовским) Польше может быть по силам.

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Польша - Португалия 21:45

Лига Наций. Лига A, группа 1. 3-й тур

12 октября. Варшава. "Национальный стадион".

Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Видеотрансляция: Megogo 2

Польша: последние новости

Летом подопечные Михала Пробежа отметились явно неудачным выступлением на чемпионате Европы. Впрочем, другого результата в группе с Нидерландами, Францией и Австрией от польской команды мало кто ожидал.

Новый сезон Лиги наций Польша начала с тяжелой победы над Шотландией (3:2) - решающий гол на 90+7 минуте с пенальти забил Никола Залевский. Во втором поединке "бело-красные" минимально уступили Хорватии (0:1), не сумев ответить после забитого мяча Луки Модрича со штрафного.

Стоит отметить большие проблемы у поляков в обороне - они пропускали во всех последних 7 матчах.

Главной ударной силой Польши стабильно является 36-летний Роберт Левандовский. Причём, после прихода Ханса-Дитера Флика в "Барселону" центрфорвард наконец вернул себе былую форму, и с начала сезона записал на свой счёт 12 голов и 2 результативные передачи в 11 играх. Очень впечатляющие показатели.

Ориентировочный состав: Скорупский – Кивер, Беднарек, Давидович – Франковский, Шиманьский, Зелинский, Урбанский, Залевский – Пентек, Левандовский

Португалия: последние новости

На Евро Португалия не впечатлила. После побед в первых двух матчах "европейские бразильцы" влетели Грузии (0:2), затем по серии пенальти прошли Словению в 1/8, но уже в следующем раунде оказались менее точными при исполнении одиннадцатиметровых с Францией.

В Лиге Наций коллектив Роберто Мартинеса заработал максимально возможные шесть баллов после двух туров, обыграв с одинаковым счётом (2:1) Шотландию и Хорватию. Причём, в обоих матчах решающие голы забивал неугомонный Криштиану Роналду.

В целом, с соперниками по группе португальцам весьма повезло. При наилучших раскладах уже в октябре команда может обеспечить себе выход в финальную стадию Лиги наций с первого места.

Не поможет Португалии в игре с Польшей травмированный защитник Гонсалу Инасиу.

Ориентировочный состав: Кошта – Далот, Диаш, А. Силва, Мендеш – Паилинья, Фернандеш, Витинья – Б. Силва, Роналду, Леау

Последние матчи сборных

Польша:

08.09 Хорватия - Польша 1:0 (ЛН)

05.09 Шотландия - Польша 2:3 (ЛН)

25.06 Франция - Польша 1:1 (Евро-2024)

21.06 Польша - Австрия 1:3 (Евро-2024)

16.06 Польша - Нидерланды 1:2 (Евро-2024)

Португалия:

08.09 Португалия - Шотландия 2:1 (ЛН)

05.09 Португалия - Хорватия 2:1 (ЛН)

05.07 Португалия - Франция 0:0, 2:3 по пен. (Евро-2024)

01.07 Португалия - Словения 0:0, 3:0 по пен. (Евро-2024)

26.06 Грузия - Португалия 2:0 (Евро-2024)

Личные встречи

В 13 очных поединках 5 раз победа оставалась за Португалией, 3 раза - за Польшей, и ещё в 5 встречах была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

Польша - Португалия. Прогноз от UA-Футбол

Хоть и в защите Польша не слишком надежна, она может рассчитывать на находящегося в убийственной форме Левандовского. У Португалии, в свою очередь, в атаке тоже есть куча игроков, способных сделать разницу. Ожидаем открытую игру как минимум с тремя забитыми мячами.

Наш прогноз - тотал больше (2,5) с коэф. 1,90.