Сербия – Швейцария. Прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024

Лига наций. Группа А4, 3-й тур

Дубочица, Лесковац

Сербия – Швейцария 21:45

Трансляция – Megogo

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Сербия

Последние год-полтора Сербия не показывает стабильных результатов. Статистика за последние 16 матчей на международном уровне удручает: всего четыре победы, пять ничьих и семь поражений. Неутешительным был и перфоманс на Евро, где Драган Стойкович попытался сыграть в прагматичный футбол: в группе был всего один забитый, две ничьи после поражение Англии, и сразу вылет.

В Лиге наций немного лучше. Пройдя путь из дивизиона С в А, сербы стартовали нулевой ничьи с чемпионами Европы. Но после успеха против Испании через 3 дня последовало безоговорочное поражение Дании (2:0). Переход на тройку ЦЗ не сильно помог с обороной в своей штрафной, а атака опять была малоидейной.

Кадровые потери у сербов приличные. Не сыграет Сергей Милинкович-Савич, как и его брат-кипер Ваня. Также травмированы Живкович и Илич. А форвард "Ювентуса" Душан Влахович не был вызван из-за семейных проблем.

Швейцария

У Швейцарии же все наоборот: солидный перфоманс на летнем европейском первенстве, но вот со стартом Лиги наций вообще не заладилось. До того, как команда Мурата Якина проиграла по пенальти Англии в четвертьфинале Евро-2024, она провела восемь матчей без побед во всех соревнованиях, а затем проиграла два стартовых матча ЛН- против Дании и Испании.

За поражением 2:0 в Дании в прошлом месяце последовало домашнее поражение 4:1 от Испании, которая все же смогла одержать победу в Женеве, несмотря на то, что более часа играла вдесятером. Швейцария, занимающая 15-е место в мире по версии ФИФА, в настоящее время находится на дне группы 4 Лиги А без единого очка и не может позволить себе проиграть и оказаться в 4 пунктах от конкурента за выживание.

Что касается Швейцарии, то из состава выбыли Рубен Варгас (лодыжка), Денис Закария и Бечир Омерагич (оба - колено). Последние двое – в понедельник. Джака и Эльведи возвращаются после дисквалификаций, и оба ожидаются с первых минут.

Ориентировочные составы

Сербия: Райкович – Эракович, Миленкович, Павлович – Неделькович, Лукич, Груич, Максимович – Бирманчевич, Самарджич – Митрович

Швейцария: Кобель – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Джака, Абишер – Ндой, Амдуни – Эмболо

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Сербия – Швейцария от UA-Футбол

Учитывая сильный старт Дании и фаворитизм Испании, за выживание в элите будут соперничать эти двое. Потому ждем крайне осторожного футбола, ведь каждая ошибка может стать решающей. Добавляем к этому убогую игру в атаке у обоих (1 гол на двоих в ЛН), и ждем низкой результативности. Ставка: ничья + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.31.