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Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024
Претенденты на лидерство и вылет из группы
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, дивизион А
Группа 1, третий тур
12 октября, 19:00. "Максимир" (Загреб)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
В прошлой Лиге наций Шотландия играла с Украиной в дивизионе B. Тогда квартет "тартановая армия" выиграла и перешла на ступеньку выше. Но хоть и с соперниками по жребию повезло, пока шотландцы идут на дне турнирной таблицы. Хорваты же наоборот претендуют на победу или минимум на второе место. Также в группе есть Португалия и Польша.
Новости Хорватии
Стартовали "шашечные" в этой Лиге наций из тяжелейшего матча – выездного поединка против Португалии. Забил в том числе и Роналду, который установил счет 2:0 на 34 минуте встречи. В этом поединке отмечались только португальцы. Особенно "выходило" у Далота. Он оформил дубль: по голу в свои и чужие ворота. Неплохо выглядели хорваты, давили и претендовали на ничью. Но в итоге – поражение 1:2.
С Польшей было уже легче. Аншлаг на трибунах в Осиеке держал в тонусе команду Златко Далича. Много борьбы было в первом тайме. И именно благодаря выигранному единоборству на старте второй половины встречи хорваты забили свой гол: Модрич красиво и точно пробил из стандарта. В тот раз опыт Луки одержал верх над опытом Левандовского. Но это также и из-за других футболистов Хорватии – они индивидуально сильнее поляков.
Кадры хозяев
Лука Модрич – все еще лидер команды в свои 39. Регулярная игра за "Реал" лишь прибавляет тонус ветерану, который и сегодня поведет партнеров. Также ключевыми являются звезды из “Манчестер Сити” Ковачич, Гвардиол, а кроме них – нападающий Крамарич. И молодежь подтягивается на смену звездному составу.
Новости Шотландии
Четыре из последних пяти матчей "тартановая армия" проиграла. Началось все еще на Евро-2024 с разгрома от Германии 1:5. Только со Швейцарией удалось сыграть вничью. Вылет из группы на континентальном первенстве продолжился неудачами и в дивизионе A Лиги наций. Пока не тянут высокий уровень шотландцы.
Португалии они проиграли с аналогичным счетом, как и хорваты, но сценарий встречи был другим. Мактоминей забил на седьмой минуте, а португальцы отыгрались на 54. И джокер Роналду принес победу своей команде на 88 минуте. Против Польши также ничья была потеряна на исходе встречи. Гол с пенальти от Залевского на 90+7 минуте принес три очка кадра. А еще как вспомнить мяч от венгра Чобота на 90+10 минуте в третьем туре Евро… Короче говоря, оборона шотландцев не доигрывает матч до конца. Потому и "нолик" в графе очков.
Кадры гостей
Мактоминей расцвел в "Наполи", забил в двух предыдущих играх Шотландии – поэтому именно он является лидером "тартановой армии". Кроме него команду должен тянуть звездный Робертсон, но он не слишком уверенно отыграл именно эти два поединка. А остальной состав – представители в основном британских чемпионатов.
Последние пять матчей Хорватии и Шотландии
Последние пять встреч хозяев
- 08.09. Хорватия – Польша 1:0 (Лига наций)
- 05.09. Португалия – Хорватия 2:1 (Лига наций)
- 24.06. Хорватия – Италия 1:1 (Евро-2024)
- 19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)
- 15.06. Испания – Хорватия 3:0 (Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 08.09. Португалия – Шотландия 2:1 (Лига наций)
- 05.09. Шотландия – Польша 2:3 (Лига наций)
- 23.06. Шотландия – Венгрия 0:1 (Евро-2024)
- 19.06. Шотландия – Швейцария 1:1 (Евро-2024)
- 14.06. Германия – Шотландия 5:1 (Евро-2024)
Последние пять личных встреч между командами
22.06.2021. Хорватия – Шотландия 3:1 (Евро-2020)
15.10.2013. Шотландия – Хорватия 2:0 (Отбор на ЧМ-2014)
07.06.2013. Хорватия – Шотландия 0:1 (Отбор на ЧМ-2014)
26.03.2008. Шотландия – Хорватия 1:1 (ТМ)
01.09.2001. Шотландия – Хорватия 0:0 (Отбор на ЧМ-2002)
Турнирная таблица группы 1
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
Португалия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2
|
Хорватия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|
Польша
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|
Шотландия
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Шотландия
Прогноз матча Хорватия – Шотландия от UA-Футбол
Очевидное преимущество от хозяев, хотя и букмекеры не так уверены. Они убеждены, что шотландцы сразятся. Это приведет разве что к засушенной игре. Однако хорваты на легендарном "Максимире" должны забирать свои три очка. Прогноз: Победа Хорватии + ТМ 3,5 (Кф 2,32).
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