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Финляндия - Англия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 13.10.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Финляндией и Англией в рамках Лиги Наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Наций. Лига В. Группа 2. Четвертый тур
13 октября. 19:00. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"
Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)
Трансляция: Megogo Football 1
После хорошей пощечины от Греции несколько дней назад, команда Ли Карсли будет подходить к матчу против Финляндии в совершенно другом настроении. Сначала было немало позитива после двух побед, а теперь снова вопросы по поводу того, тот ли человек возглавляет сборную и сможет ли он принести успех.
Это шанс реабилитироваться перед собственными болельщиками для сборной "трех львов". Финны являются очевидными аутсайдерами квартета и если здесь не будет победы, то Карсли и его команду просто не поймут.
Новости Финляндии
Подопечные Маркку Канервы пока идут без побед в Лиге Наций. Хотя не просто без побед, даже без ничьих, одни лишь поражения. Команда в этом календарном году провела 7 матчей, если учитывать и товарищеские встречи и за это время смогли выиграть только против Эстонии со счетом 2:1.
Также удалось зацепить ничью против Шотландии, причем также в товарищеском матче. В официальных были исключительно поражения. И старт в этой Лиге Наций никак не исправил печальное положение команды. Только 2 дня назад им удалось забить свой первый гол на турнире, автором которого стал Похьянпало, вот только это все равно не спасло их от поражения против Ирландии.
К матчу против Англии они подходят в ужасном настроении и с минимальными надеждами на успех. Похоже, вылет в дивизион С является неизбежным.
Новости Англии
После поражения против Греции у прессы сразу возникли вопросы по поводу того, насколько сам Ли Карсли, который является временным тренером сборной, видит себя на этой должности в будущем. Он ответил коротко и ясно: "Я надеюсь, что вскоре вернусь к работе с молодежкой". То есть больших амбиций по поводу работы с главной командой у него нет и ФА придется искать постоянный вариант.
Наверное, ему было достаточно одной неудачи с командой, чтобы понять, насколько это неблагодарная и тяжелая работа. Но в том поражении отчасти виноват и он, поскольку явно недооценил соперника, выпустив на поле слишком атакующий состав, которому не хватало баланса. В итоге забить кучу голов не смогли, уберечь свои ворота также не получилось. Справедливое поражение "трех львов", которые явно зазнались.
Теперь нужно исправляться и ждать нового тренера, который точно должен появиться в следующем году, а может еще и перед следующей международной паузой в ноябре. Пока нужно просто разобраться с аутсайдером.
Турнирная таблиця
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Греция
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|3
|Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|4
|Финляндия
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
Личные встречи
10.09.24 ЛНУ Англия — Финляндия 2:0
24.03.01 ЧМ Англия — Финляндия 2:1
11.10.00 ЧМ Финляндия — Англия 0:0
22.05.85 ЧМ Финляндия — Англия 1:1
17.10.84 ЧМ Англия — Финляндия 5:0
Цифры и факты
- В 10 из последних 11 матчей с участием сборной Финляндии проходила ставка ТБ 2.5;
- Финляндия еще никогда в истории не обыгрывала сборную Англии, ну в официальных, ни в товарищеских встречах;
- В 8 из последних 11 матчей сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У команды Маркку Канервы нет кадровых потерь и все готовы противостоять англичанам. Что касается Ли Карсли, то он вряд ли сможет рассчитывать на сразу трех очень важных футболистов: Харри Кейна, Букайо Сака и Джека Грилиша. Все остальные готовы выходить на поле.
Финляндия, 4-3-3: Градецкий — Стал, Госконен, Иванов, Галвез — Камара, Шуллер, Вальта — Лод, Похьянпало, Антман
Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Колвилл, Льюис — Гомес, Райс — Палмер, Беллингем, Гордон — Кейн
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Финляндией и Англией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Кажется, что "три льва" вообще не в форме и находятся не в лучшем психологическом состоянии для важных матчей. Впрочем, их мастерства все равно должно хватить для того, чтобы одержать победу. Мы считаем, что без гола в ворота Пикфорда не обойдется, впрочем гости заберут свои три балла.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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