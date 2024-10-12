Финляндия - Англия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 13.10.24

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Четвертый тур

13 октября. 19:00. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)

Трансляция: Megogo Football 1

После хорошей пощечины от Греции несколько дней назад, команда Ли Карсли будет подходить к матчу против Финляндии в совершенно другом настроении. Сначала было немало позитива после двух побед, а теперь снова вопросы по поводу того, тот ли человек возглавляет сборную и сможет ли он принести успех.

Это шанс реабилитироваться перед собственными болельщиками для сборной "трех львов". Финны являются очевидными аутсайдерами квартета и если здесь не будет победы, то Карсли и его команду просто не поймут.

Новости Финляндии

Подопечные Маркку Канервы пока идут без побед в Лиге Наций. Хотя не просто без побед, даже без ничьих, одни лишь поражения. Команда в этом календарном году провела 7 матчей, если учитывать и товарищеские встречи и за это время смогли выиграть только против Эстонии со счетом 2:1.

Также удалось зацепить ничью против Шотландии, причем также в товарищеском матче. В официальных были исключительно поражения. И старт в этой Лиге Наций никак не исправил печальное положение команды. Только 2 дня назад им удалось забить свой первый гол на турнире, автором которого стал Похьянпало, вот только это все равно не спасло их от поражения против Ирландии.

К матчу против Англии они подходят в ужасном настроении и с минимальными надеждами на успех. Похоже, вылет в дивизион С является неизбежным.

Новости Англии

После поражения против Греции у прессы сразу возникли вопросы по поводу того, насколько сам Ли Карсли, который является временным тренером сборной, видит себя на этой должности в будущем. Он ответил коротко и ясно: "Я надеюсь, что вскоре вернусь к работе с молодежкой". То есть больших амбиций по поводу работы с главной командой у него нет и ФА придется искать постоянный вариант.

Наверное, ему было достаточно одной неудачи с командой, чтобы понять, насколько это неблагодарная и тяжелая работа. Но в том поражении отчасти виноват и он, поскольку явно недооценил соперника, выпустив на поле слишком атакующий состав, которому не хватало баланса. В итоге забить кучу голов не смогли, уберечь свои ворота также не получилось. Справедливое поражение "трех львов", которые явно зазнались.

Теперь нужно исправляться и ждать нового тренера, который точно должен появиться в следующем году, а может еще и перед следующей международной паузой в ноябре. Пока нужно просто разобраться с аутсайдером.

Турнирная таблиця

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Греция 3 3 0 0 7-1 9 2 Англия 3 2 0 1 5-2 6 3 Ирландия 3 1 0 2 2-5 3 4 Финляндия 3 0 0 3 1-7 0

Личные встречи

10.09.24 ЛНУ Англия — Финляндия 2:0

24.03.01 ЧМ Англия — Финляндия 2:1

11.10.00 ЧМ Финляндия — Англия 0:0

22.05.85 ЧМ Финляндия — Англия 1:1

17.10.84 ЧМ Англия — Финляндия 5:0

Цифры и факты

В 10 из последних 11 матчей с участием сборной Финляндии проходила ставка ТБ 2.5;

Финляндия еще никогда в истории не обыгрывала сборную Англии, ну в официальных, ни в товарищеских встречах;

В 8 из последних 11 матчей сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У команды Маркку Канервы нет кадровых потерь и все готовы противостоять англичанам. Что касается Ли Карсли, то он вряд ли сможет рассчитывать на сразу трех очень важных футболистов: Харри Кейна, Букайо Сака и Джека Грилиша. Все остальные готовы выходить на поле.

Финляндия, 4-3-3: Градецкий — Стал, Госконен, Иванов, Галвез — Камара, Шуллер, Вальта — Лод, Похьянпало, Антман

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Колвилл, Льюис — Гомес, Райс — Палмер, Беллингем, Гордон — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Финляндией и Англией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Кажется, что "три льва" вообще не в форме и находятся не в лучшем психологическом состоянии для важных матчей. Впрочем, их мастерства все равно должно хватить для того, чтобы одержать победу. Мы считаем, что без гола в ворота Пикфорда не обойдется, впрочем гости заберут свои три балла.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.