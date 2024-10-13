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Дубль три. Германия – Нидерланды. Прогноз матчей Лиги наций на 14.10.2024
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Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. Группа А3, 4-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Нидерланды 21:45
Трансляция – Megogo
Германия
Германия подходит к ответной игре с Нидерландами в отличном настроении. Бундестим вырвались в единоличные лидеры квартета после победы в Боснии (1:2) в пятницу. Счет не впечатляющий, как и состав в нынешнем созыве, но по игре там должен был быть разгром. В итоге разницу пришлось делать Денизу Ундаву с его дебютным дублем за национальную команду.
Команда Нагельсманна ни разу не проиграла в первому круге Лиги наций, а всего их серия без поражений в основное время – 12 поединков. Игра выглядела поставленной даже в полурезерном составе. Другое дело, что делать разницу на уровне с Нидерландами почти некому, за исключением разве что Виртца. Был очевидный перевес в качестве на линии, нивелированным травмой тер Стегена.
В понедельник же ожидается дебют надежного и опытного шот-стоппера Бауманна из "Хоффенхайма". Кляйндинст снова должен выйти впереди на фоне травм Фюллькруга, Хавертца и Мусиалы. Вдобавок на прошлой неделе получил повреждение Фюрих, так что на краю ждут Виртца, десяткой – Ундава в роли теневого форварда.
Нидерланды
Нидерланды же в пятницу с трудом взламывали позиционную оборону Венгрии (1:1), которой немцы месяц назад легко забили 5 голов. Все эти мучения завершились волевой ничьей в концовке при игре "оранье" в меньшинстве. Дюмфрис со стандарта принес очко, и на латераля "Интера" бесперебойно грузили весь второй тайм. Но более интересной игры никто, кроме редких включений Рейндерса и Симонса, предложить не смог.
Как итог команда Кумана отпустила Германию в небольшой отрыв. А теперь приезжает к ним в гости, где при желании соперничать за первое место надо было бы попробовать сыграть на победу. Но рисковать Куман вряд ли будет, тем более в связи с образовавшимися проблемами.
Ван Дейк дисквалифицирован после удаление, что вкупе с травмой Аке делает центр обороны уязвимым. Также обнажена опорная зона – по разными причинам отсутствуют де Йонг, Схаутен и Копмейнерс. Рейндерс и Гравенберх в отличной форме, но сбалансированного дуэта не формируют.
Ориентировочные составы
Германия: Бауманн – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Гросс – Гнабри, Ундав, Виртц – Кляйндинст
Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, Де Лигт, Ван де Вен, Хато – Рейндерс, Гравенберх – Фримпонг, Симонс, Гакпо – Зиркзее
Личные встречи
Команды встречались между собой 47 раз. У немцев 17 побед против 12 поражений. Еще 17 игр завершились вничью. Интересно, что 6 последних противостояниях обязательно забивали и одни, и другие.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Германия
|3
|2
|1
|0
|9
|6
|7
|2
|Нидерланды
|3
|2
|0
|0
|8
|3
|5
|3
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|1
|-5
|2
|4
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|1
|2
|3
|-4
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Германия – Нидерланды от UA-Футбол
Эта встреча станет уже третьей между командами в 2024-м году. Так что можно спокойно прогнозировать приблизительный сценарий: немцы будут агрессивно давить в позиционной атаке (с большим уклоном на игру в навесы, чем обычно), а их наглость вкупе с слабой опорной и краями защиты будет приводить к провалам в переходных фазах, чего Нидерландам должно хватить для приличной контригры. Ставка: обе команды забьют + победа Германии с коэффициентом 3.10.
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