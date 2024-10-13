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Грузия - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
Грузия - Албания: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 октября ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от Украины грузины будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с албанцами.
3-й тур Лиги Наций УЕФА
Понедельник, 14 октября
Грузия, Тбилиси, Стадион им. Михаила Месхи
Арбитр: Данни Маккелли (Швейцария)
Грузия 19:00 Албания
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Грузия: последние новости
Сборная Грузии в целом и отдельные ее игроки стали едва ли не самыми большими открытиями Евро-2024. Команда сумела выйти из группы, обыграв в решающем матче Португалию и уступила плей-офф будущим чемпионам - испанцам. Среди игроков хорошо проявили себя на Евро Мамарадашвили (его уже приобрел “Ливерпуль”), Микаутадзе (стал одним из лучших бомбардиров турнира) и лидер команды Кварцхелия (он уже был звездой “Наполи”).
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Грузия до матча с Украиной шла со стопроцентным показателем набранных очков и единолично возглавляла группу. В первом туре дома подопечные Саньоля неожиданно разгромили Чехию со счетом 4:1, а затем одолели в гостях албанцев 0:1. В матче с Украиной грузины потерпели первое поражение в группе. Саньоль первые 30 минут против нашей сборной назвал провалом своей команды и посетовал на ее нестабильность. Действительно, остальное время грузины выглядели лучше, однако не сумели воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч.
После 3-го тура кавказцев догнала Чехия, теперь обе команды имеют по 6 очков. Впереди у Грузии домашние матчи с Албанией и Украиной и выезд в Чехию. На бумаге именно Албания выглядит командой, с которой должно быть проще заработать 3 зачетных балла. "Золотое поколение" грузинского футбола способно повторить успех первого матча между этими командами. Там грузины превзошли соперника по владению мячом, ударами в сторону ворот, ударами в створ и закономерно победили.
Ориентировочный состав Грузии: Мамардашвили – Кашия, Двали, Какабадзе – Цитаишвили, Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Гвелесиани – Микаутадзе, Кварцхелия
Албания: последние новости
Албания достойно по игре выступила на Евро-2024. В соперниках были Италия и Испания, которым минимально уступили албанцы, и Хорватия, в противостоянии с которой была зафиксирована ничья. Хотя албанцы и не сумели выйти из группы, в общем-то они не выглядели мальчиками для битья и произвели приятное впечатление.
Албания неожиданно с победы стартовала в текущем розыгрыше Лиги Наций над Украиной. В двух следующих матчах албанцы не сумели развить свой успех, уступив Грузии и Чехии.
Предыдущий матч против Чехии албанцы проиграли, не сумев навязать сопернику свою игру. В Грузии балканцам будет не легче, учитывая ход событий в первом матче команд.
Ориентировочный состав Албании: Стракоша – Хюсай, Кумбулла, Исмаили, Митай – Сефери, Рамадани – Асслани – Асани, Даку, Байрами
Грузия - Албания. Личные встречи
- 10.09.24 Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)
- 29.03.22 Албания – Грузия 0:0 (ТМ)
- 16.11.15 Албания – Грузия 2:2 (ТМ)
- 06.02.13 Албания – Грузия 1:2 (ТМ)
- 29.02.12 Грузия - Албания 2:1 (ТМ)
В последних 5 матчах между командами наблюдается преимущество грузин: 2 победы кавказцев и 3 ничьи. Причем интересно, что 4 из 5 последних матчей между командами прошли в Албании.
Грузия - Албания. Последние матчи команд
Последние матчи Грузии:
- 11.10 Украина – Грузия 1:0 (Лига Наций)
- 10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)
- 07.09. Грузия – Чехия 4:1 (Лига Наций)
- 30.06 Испания – Грузия 4:1 (Евро-2024)
- 26.06 Грузия – Португалия 2:0 (Евро-2024)
Последние матчи Албании:
- 11.10. Чехия – Албания 2:0 (Лига Наций)
- 10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)
- 07.09. Украина – Албания 1:2 (Лига Наций)
- 24.06. Албания – Испания 0:1 (Евро-2024)
- 19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)
Грузия - Албания. Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Грузия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|2
|Албания
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|3
|Украина
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Грузия - Албания. Ставка и коэффициенты
Грузия - Албания. Прогноз матча от UA-Футбол
Грузия победила албанцев в гостях, потому является фаворитом и в домашнем матче. После поражения от Украины позиции грузин пошатнулись и они будут пытаться закрепиться на первом месте. Ожидаем упорную борьбу с небольшим количеством голов (ТМ 2,5).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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