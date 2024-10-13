Грузия - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

После поражения от Украины грузины будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с албанцами.

3-й тур Лиги Наций УЕФА

Понедельник, 14 октября

Грузия, Тбилиси, Стадион им. Михаила Месхи

Арбитр: Данни Маккелли (Швейцария)

Грузия 19:00 Албания

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Грузия: последние новости

Сборная Грузии в целом и отдельные ее игроки стали едва ли не самыми большими открытиями Евро-2024. Команда сумела выйти из группы, обыграв в решающем матче Португалию и уступила плей-офф будущим чемпионам - испанцам. Среди игроков хорошо проявили себя на Евро Мамарадашвили (его уже приобрел “Ливерпуль”), Микаутадзе (стал одним из лучших бомбардиров турнира) и лидер команды Кварцхелия (он уже был звездой “Наполи”).

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Грузия до матча с Украиной шла со стопроцентным показателем набранных очков и единолично возглавляла группу. В первом туре дома подопечные Саньоля неожиданно разгромили Чехию со счетом 4:1, а затем одолели в гостях албанцев 0:1. В матче с Украиной грузины потерпели первое поражение в группе. Саньоль первые 30 минут против нашей сборной назвал провалом своей команды и посетовал на ее нестабильность. Действительно, остальное время грузины выглядели лучше, однако не сумели воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч.

После 3-го тура кавказцев догнала Чехия, теперь обе команды имеют по 6 очков. Впереди у Грузии домашние матчи с Албанией и Украиной и выезд в Чехию. На бумаге именно Албания выглядит командой, с которой должно быть проще заработать 3 зачетных балла. "Золотое поколение" грузинского футбола способно повторить успех первого матча между этими командами. Там грузины превзошли соперника по владению мячом, ударами в сторону ворот, ударами в створ и закономерно победили.

Ориентировочный состав Грузии: Мамардашвили – Кашия, Двали, Какабадзе – Цитаишвили, Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Гвелесиани – Микаутадзе, Кварцхелия

Албания: последние новости

Албания достойно по игре выступила на Евро-2024. В соперниках были Италия и Испания, которым минимально уступили албанцы, и Хорватия, в противостоянии с которой была зафиксирована ничья. Хотя албанцы и не сумели выйти из группы, в общем-то они не выглядели мальчиками для битья и произвели приятное впечатление.

Албания неожиданно с победы стартовала в текущем розыгрыше Лиги Наций над Украиной. В двух следующих матчах албанцы не сумели развить свой успех, уступив Грузии и Чехии.

Предыдущий матч против Чехии албанцы проиграли, не сумев навязать сопернику свою игру. В Грузии балканцам будет не легче, учитывая ход событий в первом матче команд.

Ориентировочный состав Албании: Стракоша – Хюсай, Кумбулла, Исмаили, Митай – Сефери, Рамадани – Асслани – Асани, Даку, Байрами

Грузия - Албания. Личные встречи



10.09.24 Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)

29.03.22 Албания – Грузия 0:0 (ТМ)

16.11.15 Албания – Грузия 2:2 (ТМ)

06.02.13 Албания – Грузия 1:2 (ТМ)

29.02.12 Грузия - Албания 2:1 (ТМ)

В последних 5 матчах между командами наблюдается преимущество грузин: 2 победы кавказцев и 3 ничьи. Причем интересно, что 4 из 5 последних матчей между командами прошли в Албании.

Грузия - Албания. Последние матчи команд

Последние матчи Грузии:

11.10 Украина – Грузия 1:0 (Лига Наций)

10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)

07.09. Грузия – Чехия 4:1 (Лига Наций)

30.06 Испания – Грузия 4:1 (Евро-2024)

26.06 Грузия – Португалия 2:0 (Евро-2024)

Последние матчи Албании:

11.10. Чехия – Албания 2:0 (Лига Наций)

10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)

07.09. Украина – Албания 1:2 (Лига Наций)

24.06. Албания – Испания 0:1 (Евро-2024)

19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)

Грузия - Албания. Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Грузия 2 1 0 1 1-1 3 2 Албания 2 1 0 1 2-3 3 3 Украина 1 0 0 1 2-3 0 4 Чехия 1 0 0 1 1-4 0

Грузия - Албания. Ставка и коэффициенты

Грузия - Албания. Прогноз матча от UA-Футбол

Грузия победила албанцев в гостях, потому является фаворитом и в домашнем матче. После поражения от Украины позиции грузин пошатнулись и они будут пытаться закрепиться на первом месте. Ожидаем упорную борьбу с небольшим количеством голов (ТМ 2,5).